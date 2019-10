Kokalari në PE: Nëse BE heziton, në Ballkan hynë të tjerët

Eurodeputetja suedeze, me origjinë shqiptare, Arba Kokalari i ka dalë në krah vendit të origjinës gjatë seancës plenare të Parlamentit Europian.

Ajo është shprehur thellësisht e shqetësour për mosçeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedonië e Veriut, si një hap që do të mundësojë ndërhyrjen e fuqive të tjera me qasje tjetër nga ajo demokratike e Bashkimit Europian.

duke i kujtuar presidentit francez Emanuel Macron besimin e tij te demokracia europiane, Kokalari tha se BE duhet të veprojë me shpejtësi.

Gjatë fjalës së saj, eurodeputetja Kokalari tha:“Dy vite më parë, Macron foli për demokracinë evropiane. Ai tha se rruga e demokracisë duhet të ndiqet. Unë u pajtova me këtë por sot jam e zhgënjyer nga vendimi i tij për mos hapjen e negociatave. Ne duhet t’i mbështesim këto vende, dhe nëse BE heziton, do të jetë Arabia Saudite, Kina, Rusia që do të ndërhyjnë në rajon. BE duhet të veprojë me shpejtësi”.

e.ll./dita