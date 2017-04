Kokëdhima: “ZGJIDHJA” do të kthehet në parti politike, Rama përçau PS-në

Themeluesi i Lëvizjes “ZGJIDHJA” Koço Kokëdhima ka zhvilluar një takim me socialistët e Lushnjës.

Ai tha se “ZGJIDHJA” do të kthehet në parti politike. Kokëdhima ka theksuar se për 20 vjet ka shpenzuar nga pasuria e tij për të mirën dhe për bashkimin e së majtës shqiptare, ndërsa Rama e ka shkatërruar Partinë Socialiste. Ai shtoi se “ZGJIDHJA” do të punojë për një Shqipëri të mirë e të begatë.

“Deri në datën 29 prill ne do marrim vendimet. “Zgjidhja” do të kthehet në parti politike. Rama punoi deri në fund për përçarjen e PS-së dhe për likuidimin politik të Kokëdhimës dhe të “Zgjidhjes”. Kokëdhima investoi gati 20 vjet pasuritë dhe gjithçka kishte për të mirën dhe bashkimin e të majtës, për fuqizimin dhe demokratizimin e Partisë Socialiste. Rama po e përçan përfundimisht PS-në, ndërsa unë lufova deri në fund për ta mbajtur atë të bashkuar. Historia do ta gjykojë Ramën si problemin dhe mua si zgjidhjen për të majtën dhe për Shqipërinë. Për shumicën e plagëve të rënda të popullit tonë, të ekonomisë dhe të sistemit politik në Shqipëri. Çdo socialist dhe qytetar në Shqipëri do ja faturojë Ramës këtë përçarje të Partisë Socialiste, jo mua.

Deri sot Zgjidhja ka regjistruar në bazat e saj të të dhënave 15 mijë anëtarë. Në fund të muajit prill presim të kemi 20-25 mijë anëtarë. Në pak javë “Zgjidhja” do të jetë formacioni i katërt politik i vendit. Çdo anëtar I zgjidhjes do punojë për të rekrutuar një anëtar të ri jashtë lidhjeve të tij të gjakut. Ne nuk duam rekrutime formale. Anëtarët e Zgjidhjes janë misionarë. Ata do zgjidhin situatën e vështirë që ka populli ynë. Ata do të ndryshojnë sistemin politik në Shqipëri, do thyejnë në mes partitokracinë dhe do vendosin Demokracinë kushtetuese, sundimin e ligjit, lirinë e konkurrencës në ekonomi, politikë e kudo dhe do begatojnë vendin. Anëtarët e Zgjidhjes do I kthejnë popullit pushtetin e grabitur nga kryetarët!

Një anëtar i “Zgjidhjes” nuk është një numër, nuk është një vegël që e përdorin kryetarët dhe servilët e kryetarëve për pushtetin e tyre, nuk është as “një përdorimësh”, dhe as “shumë përdorimësh”! Një anëtar i zgjidhjes është një luftëtar i ndërgjegjshëm për ta shkulur nga rrënjët varfërinë, maskarallëkun dhe korrupsionin e pushtetarëve, arrogancën, paaftësinë dhe tutkunët e qeverisë, nëpërkëmbjen dhe përbuzjen ndaj njerëzve të thjeshtë.

Një anëtar i Zgjidhjes është vetë Zgjidhja. Ja pse ti je Zgjidhja! Unë jam Zgjidhja! Ne jemi Zgjidhja! I ftoj të gjithë anëtarët e Zgjidhjes kudo që janë të zhvillojë një rekrutim cilësor, të rekrutojë në 10 ditët e ardhshme një anëtar të ri të Zgjidhjes, një luftëtar të vendosur për kauzat tona të lirisë e përparimit! Kjo është fushata më e rëndësishme e Zgjidhjes për 10 ditët e fundit të prillit. Shtoi shqiponjat e Zgjidhjes me një shqiponjë të re.

Zgjidhja është platformë politike më demokratike, është alternativa dhe programi politik që i duhet Shqipërisë për të dalë nga tranzicioni dhe për të përmbysur e përtërirë këtë klasë politike që vetëm na vjedh e na mashtron pa fund. I keni dëgjuar politikanët në këto vite se çfarë thonë? Çdo vit thonë se ekonomia u rit 3 për qind, 4 për qind, dy për qind etj. Këta janë vetëm mashtresa të paskrupullt. Në 10 vitet e fundit, nga viti 2006 e deri në sot në Ballkanin Perëndimor janë rritur vetëm 300 mijë vende pune. Vetëm dy shtete nuk kanë përfituar asnjë vend pune nga kjo rritje, vetëm Shqipëria dhe Bosnja.