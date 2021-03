Komandant Brigade ndërroi jetë nga Covid-19, reagon politika dhe ambasadorja e SHBA Yuri Kim

Komandanti i Komandës Mbështetëse, gjeneral brigade, Ndriçim Sallaku, humbi betejën me COVID-19.

Lajmin e ka bërë me dije ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi, i cili thotë se ka mbetur pa fjalë nga kjo humbje e madhe.

“Nuk kam fjalë për ndarjen e papritur nga jeta të komandantit të Komandës Mbështetëse, gjeneral brigade Ndriçim Sallaku.

Në kaq pak kohë në krye të Ministrisë së Mbrojtjes, gjeneral Sallaku tregoi se ishte një ndër bashkëpunëtorët më të spikatur, me një sens të jashtëzakonshëm ndjeshmërie për kominitetin, të cilën e tregoi edhe gjatë përmbytjeve të fundit në Nënshkodër dhe Katund të Ri.

Gjeneral Sallaku fitoi çdo sfidë ku shërbeu në Forcat e Armatosura, por fatkeqësisht humbi betejën me COVID-19. Do të kujtojmë përgjithmonë Gjeneral”, shkruan Peleshi.

Ambasadorja e SHBA-së, Yuri Kim i ka shprehur ngushëllimet familjarëve të gjeneralit Ndriçim Sallaku, që humbi jetën si pasojë e COVID. Ajo ka vlerësuar maksimalisht Sallakun për kontributin e tij.

“Jam thellësisht e trishtuar dhe e tronditur nga vdekja e gjeneralit Ndriçim Sallaku. Unë dhe shumë amerikanë të tjerë patëm nderin ta njohim këtë patriot dhe të punojmë me të për të forcuar partneritetin. Ai iku shumë herëtt. Ne i shprehim ngushëllimet më të thella familjes së tij. Qofte i qetë në paqe”, shkruan Kim.

