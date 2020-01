Kombet e Bashkuara: Në 2100, 40% e popullsisë do të jetë mbi 65 vjeç

Projeksionet e popullsisë nga UN (Kombet e Bashkuara) për vitet që do të vijnë janë tepër pesimiste, ku në 80 vitet e ardhshme pritet që numri i popullsisë në vend gati të përgjysmohet dhe të arrijë në 1.67 milionë banorë.

Por, shifrat bëhen edhe më alarmante po të shikosh strukturën e parashikuar të popullsisë, ku sipas të dhënave të publikuara në Our World in Data, thuajse 40% e popullsisë, mbi 618 mijë, do të jenë të moshës mbi 65 vjeç.

Popullsia në moshë 24 deri në 65 vjeç parashikohen se do të jenë 682 mijë banorë.

Ndërsa fëmijët nën 5 vjeç sipas projeksioneve do të jenë 68,907.

Të rinjtë e moshës nën 25 vjeç do të përbëjnë vetëm 22% të totalit të popullsisë.

Vende në të gjithë botën po kalojnë një tranzicion demografik: me një popullsi gjithnjë e më të plakur.

Në 2018 numri i personave më të vjetër se 64 vjeç tejkaloi numrin e fëmijëve nën 5 vjeç.

Kjo ishte hera e parë në histori.

Në Shqipëri, popullsia mbi 64 vjeç tejkaloi atë nën 5 vjeç që në vitet 2000.

Mund ta shohim qartë këtë tranzicion kur shikojmë popullatën sipas grupmoshës në grafikun e mëposhtëm.

Duke kaluar përtej perspektivës globale, kur ndodhi kjo?

Koha ndryshon dukshëm midis vendeve – në vendet me të ardhura më të larta me shkallë të ulët të lindshmërisë dhe rritjes së jetëgjatësisë.

Në Shtetet e Bashkuara, popullsia nën 5 vjeç kishte tejkaluar ata më të vjetër se 64 deri në vitin 1966. Në Spanjë që në vitin 1970; ndërsa në Korenë e Jugut në 2000.

Për shumë vende, popullsia nën 5 vjeç ende nuk e ka tejkaluar atë mbi 64 vjeç.

Në Indi, parashikohet të jetë në 2028.

Në Afrikën e Jugut, pritet të ndodhë në vitin 2036.

Në vendet me të ardhura të ulëta dhe me nivele akoma të larta lindshmërie dhe jetëgjatësi më të ulët kjo pikë është akoma shumë dekada larg: është parashikuar që në Nigeri, popullsia do të tejkalojë ata më të vjetër se 64 deri në vitin 2087.

j.l./ dita