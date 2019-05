Kombëtarja grumbullim me 3 faza për duelin me Islandën në europian

Kombëtarja shqiptare do të përgatitet me tri faza të ndryshme për ndeshjen ndaj Islandës në Europian. Trajneri Edi Reja ka kërkuar që në qershor, skuadra të stërvitet në Gjermani.

Do të jetë një grumbullim ndryshe. Trajneri i kombëtares, Edi Reja, ka menduar të punojë me tri faza të ndryshme për t’u përgatitur për ndeshjen ndaj Islandës në eleminatoret e Europianit.

Italiani do të publikojë listën e lojtarëve deri në 20 maj, dhe atë ditë do të nisë një grumbullim të pjesshëm në “Tropikal” të Durrësit, me lojtarë që do të kenë përfunduar kampionatin, si ata të Greqisë.

Synimi është që futbollistët të mos humbin formën për shkak të kohës së gjatë deri në 8 qershor kur luhet ndaj Islandës.

Në 26 maj, Reja do të vazhdojë punën po në “Tropikal”, tashmë me rreth 80 për qind të skuadrës. Gjithsesi, trajneri dëshiron që ditët e fundit, ekipi të stërvitet jashtë vendit dhe konkretisht në Gjermani.

Burime në Federatë bëjnë me dijë se Frankfurti do të jetë baza e mundshme, ku do të vendosen kuqezinjtë, në datat 2-6 qershor. Arsyeja kryesore e vendimit të Rejës ka të bëjë me udhëtimin dhe me aklimatizimin.

Distanca nga Aeroporti i Rinasit në atë të Rejkjavikut është rreth 3 700 kilometra dhe koha e udhëtimit mund të shkojë në 4 apo 5 orë, diçka vërtet lodhëse për një skuadër futbolli.

Gjermania, krejt ndryshe, është shumë më pranë Islandës, dhe fluturimi me avion do të jetë shumë më i shkurtër.

Po ashtu, Reja pëlqen edhe faktin se klima gjermane është mjaft më e përafërt me atë islandeze, pra shumë më e freskët se në Shqipëri në muajin qershor.

Kombëtarja luan në Islandë në 8 qershor, ndërsa 11 qershor pret Moldavinë në “Elbasan Arena”.

v.l/ Dita