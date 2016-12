“Kombinimi fatal që çoi në humbjen e jetës së motrës time”

Entela Resuli – DITA



Në mesin e shtatorit të këtij viti në maternitetin Koço Gliozheni në Tiranë humbi jetën së bashku me foshnjën e saj në prag lindje, Aida Çajka. 35-vjeçarja la jetimë dy fëmijë, vajzën dhjetëvjeçare dhe djalin gjashtë vjeç. Kjo ngjarje shkoi gjithë opinionin duke e kthyer një çështje dite për mediat e shkruara, por edhe ato vizive. Gruaja e cila shkoi me këmbët e veta për të lindur në maternitet, del prej aty… e vdekur.

Mbrëmjen e 16 shtatorit, Aida shkoi si fillim në maternitet, ky i fundit e dërgoi në QSUT dhe QSUT-ja në Sanatorium. Kjo ecejake me vonesa brenda, sipas familjarëve të saj dhe me neglizhencë nga ana e mjekëve bëri që ajo të humbiste jetën. Për këtë ngjarje ato ditë u arrestuan dy mjekë të maternitetit, të cilët aktualisht po hetohen në gjendje të lirë.

Ndërkohë në 9 nëntor, Mjekësia Ligjore përfundoi ekspertizën dhe sipas saj, Aida Çajka vdiq nga çarja e enëve të gjakut që furnizojnë shpretkën. Ky është versioni zyrtar për vdekjen e shtatzënës. Një nga personat që e kishte shoqëruar në spital gruan e ndjerë ishte edhe i vëllai i saj Fation Omuri, tetë vite me i vogël se sa ajo. Ai doli në media të shpjegonte gjithçka, aq sa dinte dhe atë çka kishte parë. I habiti të gjithë me gjakftohtësinë dhe racionalitetin me të cilën e trajtonte ngjarjen.

Sot, katër muaj pas kësaj humbje ne kemi folur me Fationin, i cili mund të konsiderohet si një qytetarët protagonist të vitit 2016.

Në këtë intervistë për Dita-n, 27-vjeçari, i lindur në Kukës, i cili prej 8 vitesh jeton në Itali rrëfen dhimbjen për humbjen e motrës dhe jetimët që ka lënë pas. Shpesh personazhet e vitit janë njerëzit e thjeshtë, ata që përballen me sfidat e jetës, por edhe me situatat e jetës së përditshme shumë herë, jo për faj të tyre, ndaj ne kemi sjell rrëfimin e Fatonit.

-Fation, ju këtë vit keni përjetuar një dramë familjare. Motra juaj ka humbur jetën, së bashku me foshnjën e saj në shtator të këtij viti. Si ka ndryshuar jeta juaj, por edhe e familjarëve të saj që nga ajo kohë?

Jeta në vetvete nuk ka ndryshuar, ka ndryshuar të jetuarit. Është bërë shumë më e zymtë. Duket sikur fjalët i kanë lënë vend heshtjes, njëfarë boshllëku që vështirë të mbushet.

-E ndjera Aida, kishte edhe dy fëmijë të tjerë. E di që është e vështirë, por si e kanë kaluar ata këtë periudhë, çfarë moshe kanë?

Nuk e kanë kaluar, e kanë përjetuar dhe vazhdojnë ta bëjnë. Ne të rriturit shfryhemi duke folur, duke medituar, ndonjëherë duke urryer, ndërsa një fëmijë jeton vetëm faktin, jo rrethanat. Vajza është 10-vjeçare, ndërsa djali sapo ka “festuar” ditëlindjen e tij të gjashtë.

-Kanë pyetur për mamin…?

Kane pasur integritetin, nëse mund të thuhet kështu, që ta kuptojnë atë çfarë ka ndodhur. Nuk i kam parë asnjëherë të iluzionuar që ajo do të kthehet, sado që kjo është e dhimbshme për ta, dhe jo vetëm për ta. Fundja, Rumi thoshte: “Don’t get lost in your pain – Know that one day your pain will become your cure”. Nuk na mbetet veçse të shpresojmë që të jetë kështu.

– Ju jeni vëllai i vogël apo i madh i Aidës, sa diferencë moshe keni patur dhe cila ka qenë marrëdhënia me të?

Unë jam më i vogli i të katër (tani tre) fëmijëve. Aida ishte 8 vite më e madhe. I yni ka qenë një raport klasik i atyre të rriturve në varfëri, ku njeriu është e vetmja gjë që ke. Me kalimin e viteve varfëria u largua, por ajo ideja e njeriut qendër e gjithçkaje vazhdoi të mbetet e tillë.

-Keni patur një fëmijëri të vështirë?

Kemi patur një fëmijëri standard për vendin ku jemi rritur. Një fëmijëri e karakterizuar nga puna, varfëria, mundimi, ëndrra, iluzioni. E ardhmja ishte gjithmonë pas asaj portës, doreza e së cilës shpeshherë nuk funksiononte ashtu si duhet! Kemi patur fatin të lindemi në fshatin Kolosjan të rrethit Kukës. Them fatin pasi është me të vërtetë një fshat intelektual. Shkolla e parë aty është hapur ne vitin 1911, dhe për këtë gjë krenohem.

-Çfarë do të kujtoni gjithmonë prej saj?

Do të kujtoj atë, në të gjitha trajtat e saj, vajzë, motër, nënë!

–Ju Fation keni folur edhe në ato ditë kur ndodhi ngjarja. Tani që kanë kaluar disa muaj, mund të na e rrëfeni më konkretisht çfarë ka ndodhur?

Ajo çfarë ka ndodhur Entela, është ekzaktësisht ajo çfarë kam thënë. Nuk i kam dhënë vetes luksin e gjykimit, por vetëm atë të objektivizmit. Çdo gjë që kam thënë ka qenë ajo çfarë unë kam parë. Nuk kam dashur asnjëherë, në asnjë moment që të transmetoj dhimbjen, por vetëm rastin, faktin, ndodhinë. Besoj me bindjen më të plotë që dhimbja është diçka intime dhe si e tillë duhet të jetohet pa manifestime të asnjë lloj tipi. Pikërisht për këtë arsye i kam kërkuar vetes (nuk e di sa e kam arritur) që të jem racional, të shkoj përtej mllefit apo urrejtjes që do të ishte e kuptueshme deri në njëfarë pike, por që gjithsesi jam munduar të evitoj.

-Në gjykimin tuaj, pse e humbi jetën motra juaj?

Në gjykimin tim humbi jetën pasi persona të paaftë u gjendën në vendin e gabuar në momentin e gabuar. Ky qe një kombinim fatal për të.

-Besoj jeni konsultuar edhe me mjekë jashtë, që nuk kanë qenë të përfshirë në sistem, a kishte mundësi të shpëtonte?

Kam patur rastin që këto ditë të flas me disa dhe secili prej tyre ka mbetur i habitur se si është e mundur që diçka e tillë të mos vërehet nga asnjë. Fill pas asaj çfarë ndodhi kam marrë një email nga një mjek shqiptar me punësim në Amerikë dhe që më ofroi disponibilitetin e tij që të dëshmonte që ajo çfarë ndodhi mund të ishte parandaluar.

-Çfarë po ndodh me procesin gjyqësor, po e ndiqni? Mjekët janë liruar për t’u hetuar në gjendje të lirë…

Mjekët janë në gjendje të lirë dhe për këtë nuk mund të komentoj. Nuk i jap vetes luksin që të jem edhe denoncues edhe gjykatës. Është kërkuar një ekspertizë e re, nëpërmjet së cilës shpresohet të arrihet në konkluzionin: nëse ajo çfarë është bërë a ishte ajo çfarë duhet të ishte bërë? Në shenjë qytetarie dhe bindje të plotë civile nuk mund të shtoj asnjë fjalë më shumë për një proces gjyqësor që është akoma në hapat e tij të parë.

-A keni patur kontakt me persona pranë Ministrisë së Shëndetësisë apo vet ministrin, nëse po, çfarë ju kanë thënë?

Nuk kam pasur pasur asnjë kontakt me askënd. Në ditën e dorëheqjes/ shkarkimit të drejtoreshës Moisiu i kam dërguar një sms ku i shpreha dëshirën për ta takuar, por nuk pata asnjë përgjigje.

-Fation, si i pafuqishëm je ndjerë përball kësaj situate?

Jam ndjerë i pafuqishëm, madje i përçmuar nga fjalët e ndonjë politikani (jo politikan). Pas disa ditësh kam ndjekur një intervistë të Ministrit të Shëndetësisë. Rrallë herë në jetën time jam ndjerë aq i frustruar dhe me aq mllef, por edhe aq krenar për veten time. Shikoja atë me nder ministër që shfaqte diagrame ku vdekjet para qeverisjes se tij ishin me ngjyrë blu, ndërsa ato në qeverinë e tij ishin me ngjyre rozë. A ka meskinitet më të madh se ky? Te politizosh jetën e njerëzve, të bësh statistika me to?

-Në kushte të tjera, çfarë do të doje të bëje?

Do të kisha dashur që “pushteti” të kishte qenë nga ana ime, nga ana e qytetarit. Do të kisha dashur që asnjë palo ministër të mos thoshte që sistemi funksionon, deri në momentin që një gjykatë me vendim përfundimtar ta vendoste që ka funksionuar. Unë atë çfarë do doja të kisha bërë e bëra. Në një shtet të së drejtës nëse dikush ka perceptimin që një e pa drejte i është bërë i drejtohet sistemit të drejtësisë. Nëse dëshiron më shumë, nëse dëshiron zgjimit e koshiencës kolektive i drejtohet shoqërisë civile. Të gjitha këto i bëmë, unë së bashku me kë më qëndronte pranë. Një mirënjohje të thellë të gjithë atyre që më kanë qenë pranë në ato ditë. Me të vërtetë një numër shumë i madh njerëzish më është gjendur në krah dhe për këtë ju jam mirënjohës.

-Pas vdekjes së motrës, e urren më shumë këtë vend?

Realisht nuk e kam urryer asnjëherë Shqipërinë. Mendoj që është Shqipëria që duhet të urrej shqiptarët, të cilët shpeshherë nuk humbasin rastin të hedhin balte mbi këtë vend mijëravjeçar. Me sa duket, krijuesi (kushdo qoftë ai) e bëri Shqipërinë kaq të bukur sa vendet e tjera u xhelozuan, e për të balancuar gjerat krijoi shqiptarët.( shprehje kolombiane)

-A ka diçka që duhet bërë për të ndryshuar, çfarë?

Ka shumë gjera që duhen ndryshuar. Se pari, ajo forma mentis, mënyra e të logjikuarit shqiptar. Mënyra perverse se si ne shqiptarët jemi të lidhur me pushtetin na ka futur në një rreth vicioz që nuk po dimë se si të dalim. Duhet, që secili nga ne të edukohet me njohjen e limiteve personale. Duhet të edukohemi të jemi kompetitiv por jo cinik, jo egocentrik, jo maniakal. Kam parë, ish shokë shkollë që akoma pa mbaruar shkollën punonin në rolin e Juristit në institucione publike, si pasoje e një nepotizmi që tashmë na është shkruar në ADN. Duhet t’ju largohemi këtyre veseve. Ky largim duhet të pasohet nga meritokracia. Kam dëgjuar në këto kohë të trishta për mua, pas asaj nate, që për të cituar Eli Wiesel, ishte nata që më vranë zotin, që unë pretendoj shume pasi jetoj jashtë. A ka frazë më banale se kjo. Platoni thoshte: Nëse ekziston një komunitet njerëzish/qytetarësh të ndershëm dhe kompetent, gara politike do të ishte për të mos marrë pushtetin e qeverisjes dhe jo si tani, për ta marrë me çdo kusht. Duhet ndryshuar Entela, kultura politike, një kulturë që ngjan si një lloj prostitucioni intelektual. I ofrohemi atij që na jep më shumë. Një kulturë që shpeshherë gjykon individin dhe jo platformën e tij. Një kulturë e bazuar me denigrimit e tjetrit. Më thoni një fushatë elektorale shqiptare që nuk bazohet mbi denigrimin. Të ndjekësh punimet e Parlamentit tonë është diçka që të lë me gojë7 hapur. Kemi në Parlament njerëz që nuk kane mbaruar as shkollën e mesme. Si mund të pretendojmë ne që ky institucion, që definon ushtrimin e jetës publike, i përbërë nga individë të tillë, të na japi rezultate të ndryshme nga çfarë na ka dhënë deri tani?

-Na trego diçka për veten. Ku jeton, me se merresh? Për çfarë kë studiuar?

Ka që nga viti 2008 që jetoj jashtë, gati gjatë gjithë kohës në Itali, me përjashtim të një viti që kam jetuar në Spanjë. Jam i diplomuar në Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin e Pizës (Pisa) dhe i specializuar në Studime Ndërkombëtare në Universitetin e Pizës (Pisa) dhe Valencias.

-Pse zgjodhe këtë degë?

Nuk e di nëse ju kujtohet filmi “Gladiatori”. Në një sekuencë të filmit personazhi kryesor (Maximus) thotë: “There was once a dream that was Rome. Shall be realized”. Pasioni im, nëse kështu mund ta quajmë për politikën, jo politikbërjen. Janë dy gjëra shumë të ndryshme, pasi kjo e dyta shpeshherë është banalizim i së parës, e cila në qëllimin e saj primar ka përmirësimin e jetës së komunitetit në të cilin ushtron sferën e influencës. Ky lloj pasioni lind diku nga mbrëmja e 24 marsit të vitit 1999. Ishte një natë e qetë kur mbi kokat tona, në një fshat të Kukësit, kalojnë avionit ushtarakë të NATO-s që do të sulmonin Serbinë. Në mendjen e atij 10-vjeçarit, që isha unë, filloi të lindte ajo pyetja se si funksiononte pushteti, se si një njeri, dmth Presidenti Klinton (të paktën kështu thoshte buletini i lajmeve. Më pas, kuptova që ishte më e komplikuar se kaq dhe që shkonte përtej një njeriu) kishte një pushtet kaq të madh, të bënte me një fjalë të tij, të fluturonin gjithë ato makineri lufte. E di, është disi naive si pyetje, por ishte e bërë nga një 10-vjeçar, që në 10 vitet e parë të jetës së tij kishte parë varfërinë, kishte parë eksodin kosovar, kishte një eksperience 4 vjeçare si bari delesh. Me vonë do të kuptoja që diferenca midis bariut dhe politikanit është shumë e vogël, dhe që atë periudhë mund ta shkruaja në cv shumë mirë si një praktike paraprake. Kisha në kohët në vazhdim Entela atë dëshirën që edhe vendi ynë të ishte si gjithë vendet e tjera, me një shoqëri të strukturuar, etike dhe të respektit. Është frustruese të jesh qytetar i dorës së dytë, qytetar i përdorur ashtu sikur një makinë e vjetër që askush më nuk e do. E si mund të ndryshohet kjo gjë? Nëpërmjet studimit, diturisë, ushtrimit. Të paktën këtë besoja në atë kohën e utopizmit. Ja pse vendosa të studioja Politikën.

-Mendon të kthehesh në Shqipëri?

Natyrisht që po, edhe pse më duhet ta vendos se kur.

-Ku e gjen lumturinë Fation, me çfarë argëtohesh?

Ashtu siç mund të jetë kuptuar unë kam një pasion për librat. Kush nuk lexon jeton një jetë, atë të tijen. Kush lexon jeton me mijëra të tilla, thoshte U. Eco. Gjej lumturi në lexim. Ka vite të tëra që kur isha adoleshent që arratisesha nga bota nëpërmjet një tuneli të tillë. Mercedes Sosa, një këngëtare e famshme argjentinase thotë: Aquellos que han nacido en un mundo asi no olviden su fragilidad. (Ata që kanë lindur në një botë të tillë mos e harroni brishtësinë tuaj). Njeriu është qenie e brishtë që shoqëria e korrigjon. Mendoj, që duhet të ruajmë pak nga kjo brishtësi, që në moshën madhore shndërrohet në empati, koncept që ne na mungon. Gjithashtu e gjej lumturinë në sport. Jo më kot latinët ishin të idesë “qe mens sana in corpore sano”, në kinema, ndonjë shëtitje, në gjerat e vogla të jetës së përditshme. Asgjë përtej normës, mbase diçka me pak.

-Ka qenë i vështirë emigrimi për ty?

Me duhet të jem i sinqertë. Emigrimi për mua ka pasur vetëm atë vështirësinë ideologjike. Mendimi që po largohesh, që po pret korkodonin ombelikal me atë çfarë ishte jeta jote, me familjen, me shoqërinë, me vendin tënd. Ne aspektin praktik gjërat kanë ecur mirë.

-Ky Vit i Ri nuk do të jetë si gjithë të tjerët, ku dhe si do e kaloni?

Në një mënyrë ose në një tjetër asnjë vit nuk është i njëjtë me tjetrin. Personalisht ka qenë një vit shumë i vështirë, një vit sprovash. Uroj që ajo çfarë thonin shumë mendimtar (Niçe, Kundera), që koha nuk është lineare, por që përsëritet, të mos jetë e vërtetë në këtë rast. Do ta kaloj në Itali, ashtu si vitet e tjera, se bashku me prindërit, vëllain dhe familjen e tij.