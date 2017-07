“Mos përdor fjalë me erë të keqe se do të kapë…”

Kryeministri, Edi Rama është përfshirë sot në replika me komentuesit, veçanërisht pas reagimit të bërë në “Facebook” ku sqaroi se nuk po pushon në Parga siç pretenduan më herët mediat greke.

Një qytetar i shkruan se dështoi në Saimitin e Triestes ku sipas tij Shqipëria nuk mori asnjë fond. Madje duke mos kurses as fjalorin banal. Por komenti i tij nuk ka mbetur pa përgjigje nga Rama, që i është përveshur sipas mënyrës së tij.

KOMENTUESI: Nuk more asnje fond nga summit-ti i triestes. Ku ishin ne dispozicion190miliion € per shtet ballkane. Kjo qorton akoma me shum se sa po e permorsoni jetene e shqipetarve.

Komplimente!! Nuk dum pjaca e lungomare sa per te zbukuruar mutin si torte! Por pune dhe zhvillim e vendit. Ku akoma sot vendi esht i pazhviilluar.

Nuk jeni je gjendje te bindeni evropen tu jap fondet me projektet e juaja se sa her kenii mar nje fond gjithmon ka perfunduar ii pergjysmuar dhe pa parime ne funksion europian.

Edo shqiptaret nuk ndertojnn me shtepi e te blejn apartamente si ne vitet 2000-2012 mbaroj ky fuks lekesh tanii o fiilloni e punoni o shqiipetaret do braktisin vendin.

EDI RAMA: I shkreti ti, paske zbuluar 190 milione € ne nje thes imagjinar qe qenka hapur ne Trieste dhe po vuan per Shqiperine, nderkohe qe as shqipen nuk ke mesuar ta shkruash me respekt patriotik😕

Shqiperia qe ta marresh vesh, ka fituar kete vit me shume projekte se vendet e tjera, por te gjitha vendet, perfshire edhe tonin, jane ne fazen e berjes se projekteve e jo te financimit direkt te tyre!

E kuptove Artur? Nuk besoj, po te pakten mos perdor fjale qe leshojne ere te keqe ketu, sepse jo per gje po mund te te kape Roja i Etikes dhe te te jashtenxjerre nga kjo faqe😢