Komentuesit i përvishen: “Pse anulove Kavajën”? Rama: Shteti nuk është për stërvitjet e Lulit

Kryeministri Edi Rama është vënë në shënjestër të komentuesve që prej pasdites së djeshme kur deklaroi tërheqjen e kandidatit të PS-së në Kavajë. Shumë prej mbështetësve të tij e kanë parë si humbje e duke e lidhur me shahun, të cilin shefi i qeverisë e ka pasion, ata i kanë shkruar se sapo humbi një figurë. Nga ana e tij, kryeministri ka shpjeguar lëvizjet. Gjithsesi ai iu ka thënë se shteti nuk është për stërvitjet e Lulit, duke iu referuar kundërshtarit të tij politik.

Komentues 1: Në shahun që po luan me Lulin, sapo humbe një figurë. Kujdes! Mund te shkojë loja si me atë gocën e vogël që e mbyll me batutën; “…dhe së shpejti mat!”.

Edi Rama: Është ai momenti kur i zë kalit ngastrën ku do të kërcejë për të mbrojtur mbretin nga kapja gjallë

Komentues 2: Z. Kryeminister me vendimin e djeshëm ju treguat maturi në sy të ndërkombëtarëve… por në kulturën shqiptare ju treguat dobësi… shumë e shumë se çadra u zhgënjyen…. dhe diçka tjetër… çadra theu ligjin duke bërë thirrje për bllokim zgjedhjesh… ndërsa Ju thyet Kushtetutën duke anuluar zgjedhjet… besoj se këtë të drejtë se keni Ju… e ka populli dhe parlamenti

Edi Rama: Elis, kujdes, ne nuk anuluam zgjedhjet thjesht tërhoqëm fituesin, ndërsa kultura shqiptare siç e quani ju traditën politike të valles së shpatave, është e shkuara që s’duhet të përsëritet!

Komentues 3: Fitoren e parë e mori PD-ja, i pafuqishëm shteti para Lulit, kjo do me thënë se s’ka shtet nuk ka forcën e saj për të garantuar zgjedhje të lira prandaj ik sa me shpejt e leje popullin të qetë

Edi Rama: Arben, fitore pa ndeshje pastë gjithmonë Luli se vetëm ato ka pasur qëkur e ka marrë Doktori për dore dhe e ka futur në politikë, sa për shtetin rri i qetë se shteti nuk është për të marre pjesë në stërvitjet e Lulit😀 Ndeshja është ne 18 qershor, në 7 maj s’kishte ndeshje dhe po të kujtoj që kandidati ynë është kryetar bashkie kështu që s’ka lidhje 7 maji me 18 qershorin!