Kometa e Krishtlindjes i afrohet Tokës

Një javë para afrimit me Tokën, kometa e Krishtlindjes ka nisur tashmë spektaklin në qiell.

Pavarësisht se bërthama e saj ka një diametër prej vetëm një kilometër, reja që rrethon është kaq e madhe sa arrin përmasat e Hënës së plotë.

Sipas astronomëve kometa po rrit dita ditës shkëlqimin e saj për dy arsye kryesore. Sepse po i afrohet gjithnjë e më tepër planetit tonë, por njëkohësisht edhe Diellit.

Distanca më e shkurtër me yllin tonë sipas përllogaritjeve pritet të verifikohet në 12 Dhjetor, ndërsa ajo me Tokën do të jetë në 16 Dhjetor, me rreth 12 milionë kilometra dhe do të mund të vrojtohet me sy të lirë.

Në netët kur kometa do të jetë më pranë nesh mund ta kërkojmë në yjësinë e Demit, që pozicionohet në lindje gjatë perëndimit të Diellit, ndërsa në mesnatë do të jetë lart në qiell në kalimin e saj mes yjësive të Balenës, Eridanit dhe Aurigës.

o.j/dita