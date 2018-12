“Kometa e Krishtlindjes”, në 16-dhjetor do të jetë në distancën minimale nga Toka

Protagonistja absolute e qiellit në dhjetor 2018 është kometa e Krishtlindjes 46P / wirtanen, e cila këto ditë është tashmë e dukshme: në të vërtetë është pak më shumë se 18 milionë kilometra nga Toka dhe është bërë e dukshme me sy të lirë ose me dylbi, por me qiej të errët, larg ndotjes së dritës së qyteteve.

“Tanimë po përgatitet të bëhet kometa e Krishtlindjes dhe por fillon të tregojë një gjethe të bukur të gjelbër dhe një bisht të zbehur të joneve”, tha për ANSA Adriano Valvasori, Bashkimi i Astronomëve Italianë. “Që nga fillimi i dhjetorit do të shtohet pamja në orën 17:21 dhe që natën e parë do të jetë e dukshme në juglindje rreth 20 gradë në horizont. Por – shtoi ai – në mes të muajit do të jemi në gjendje ta shohim atë të lartë në horizont, të dukshëm për tërë natën”. Në datë 12 do të arrijnë pikën më të afërt me Diellin, perihelionin, dhe në 16 dhjetor do të jenë në distancën minimale nga Toka, rreth 11.5 milionë kilometra larg nga sytë tanë. Gjethja e saj duhet të jetë dyfishi i madhësisë së Hënës. “Mëkat ama, – tha ai – që në 13 dhjetor Hëna do të fillojë të rritet në mbrëmjen e parë, do t’i afrohet kometës dhe në 22 dhjetor do të jetë Hëna e Plotë”, sqaroi Valvasori.

Por qielli i dhjetorit nuk ofron vetëm spektaklin e kometës së Krishtlindjes. Për Bashkimin e Austronomëve Italianë, “ky muaj ka një numër të madh orësh errësirë dhe është ndër më të përshtatshmit për të vëzhguar yjet e Binjakëve. Më të rëndësishmit janë Geminidet, në konstelacionin e Binjakëve, të krahasueshme në sasi dhe shkëlqim ndaj Perseideve të gushtit. Ato janë përgjithësisht të dukshme ndërmjet 10 dhe 15 dhjetorit, sidomos gjatë natës ndërmjet 13 dhe 14”, shpjegojnë amatorët.

Sa i përket planetit, Marsi është i vetmi i vëzhgueshëm në mbrëmje. Edhe Saturni në fakt, e përfundon këtë spektakël sipas astronomëve, “pasi na kanë shoqëruar për shumë muaj në perëndim të diellit, do të bëhet i pavëzhgueshëm për shkak të lartësisë së tij, tani të zvogëluar në horizont”.

burimi: ansa.it

v.l. Dita