Komisioneri për Zgjerimin: Ballkani Perëndimor është pjesë e Europës, jo vetëm një ndalesë në Rrugën e Mëndafshit. Së shpejti paketa e rimëkëmbjes ekonomike

Komisioneri për Zgjerim të BE-së, Oliver Varlhelyi, tha se e ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në BE. Me një shënim në Twitter, ai shkruan se rajoni është pjesë e Europës dhe se ndajnë të njëjtën histori dhe të njëjtin fat.

Varlhelyi bën me dije po ashtu se Komisioni Europian, së shpejti do të paraqesë edhe paketën e rimëkëmbjes ekonomike për rajonin.

“E ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në BE. Ne ndajmë të njëjtën histori, të njëjtin fat. Ballkani Perëndimor është pjesë e Evropës, jo vetëm një ndalesë në Rrugën e Mëndafshit. Komisioni Europian së shpejti do të paraqesë paketën e rimëkëmbjes ekonomike për rajonin”, thotë ai.

The future of the #WesternBalkans lies in the #EU. We share the same history, the same destiny. The Western Balkans are part of Europe, not just a stopover on the Silk Road. @EU_Commission will soon present economic recovery package for the region. @vonderleyen #SOTEU2020

