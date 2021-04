Komisioneri për Zgjerimin nis të hënën vizitën në Ballkanin Perëndimor për fushatën e vaksinimit

Komisioneri për Fqinjësinë dhe Zgjerimin, Olivér Várhelyi do të vizitojë Ballkanin Perëndimor javën e ardhshme, ndërsa vaksinat e para COVID-19, të ndara dhe të financuara nga Bashkimi Evropian, mbërrijnë në rajon.

Komisioneri Várhelyi do të fillojë vizitën e tij në rajon të hënën pasdite në Serbi, pasuar nga Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut të martën dhe më pas Shqipëria dhe Kosova të mërkurën. Ndërsa është në rajon, ai do të diskutojë me autoritetet përgjigjen ndaj pandemisë, si dhe mbështetjen e BE-së në këtë kontekst.

Siç është njoftuar nga Komisioni Evropian dhe Austria më 20 prill, në total 651 mijë doza BioNTech / Pfizer do të dorëzohen në rajon në këste javore nga fillimi i majit deri në gusht. Këto vaksina do të ndihmojnë për të përshpejtuar fushatat e vaksinimit, për të siguruar që të gjithë punonjësit mjekësorë të vijës së parë dhe disa nga grupet më të prekshme të inokulohen.

Komisioneri për Zgjerimin dhe Fqinjësinë, Olivér Várhelyi tha: “Unë jam duke udhëtuar në Ballkanin Perëndimor për të dhënë një mesazh të qartë: Na intereson! Ne kujdesemi për partnerët tanë dhe kujdesemi për punonjësit e tyre të kujdesit shëndetësor dhe më të prekshmit. Dorëzimi i vaksinave konfirmon angazhimin tonë të vazhdueshëm për të siguruar mbështetje, siç kemi bërë që nga shpërthimi i pandemisë. Më të fortë së bashku!”

Vaksinat financohen nga paketa 70 milionë euro e miratuar nga Komisioni në dhjetor 2020 për të ndihmuar në mbulimin e kostos së vaksinave, të siguruara në bazë të marrëveshjeve të BE-së për blerjen paraprake për partnerët e Ballkanit Perëndimor.

Austria ka lehtësuar ndarjen e këtyre vaksinave të financuara nga BE-ja përmes marrëveshjeve ligjore me prodhuesin dhe secilin partner të Ballkanit Perëndimor. Shpërndarja e përgjithshme midis vendeve bazohet në nevojat epidemiologjike. Këto vaksina vijnë mbi ato të siguruara nga COVAX, ku BE-ja është një nga kontribuesit kryesorë me afër 2.5 miliardë euro nga Team Europe (BE dhe shtetet anëtare të saj).

“BE ka vepruar me vendosmëri që nga fillimi i krizës, duke mobilizuar një paketë shumë të konsiderueshme prej 3.3 miliardë euro për të ndihmuar rajonin të adresojë krizën e menjëhershme shëndetësore, të zbutë ndikimin socio-ekonomik dhe të sigurojë rimëkëmbjen afatgjatë.

Përmes kësaj pakete, pajisjet jetike të tilla si maska, ventilator, automjete të ambulancës, komplete testimi dhe ngrirjeje janë dorëzuar për partnerët tanë të Ballkanit Perëndimor. Janë lehtësuar masa të forta për të zbutur krizën socio-ekonomike. Paketa tani do të nxisë gjithashtu fushatat e vaksinimit. Kjo është një shprehje e qartë e solidaritetit evropian me partnerët tanë të Ballkanit Perëndimor, e ardhmja e të cilave qëndron qartë në BE”, thuhet në deklaratë.

Kohët e fundit në tetor, Komisioni vendosi në tryezë një Plan Ekonomik dhe të Investimeve që mund të mobilizojë deri në 28 miliardë euro në grante, garanci dhe hua preferenciale për të nxitur rimëkëmbjen afatgjatë të Ballkanit Perëndimor dhe konvergjencën me BE-në.

j.l./dita