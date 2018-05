Komisioni i Ekonomisë/ Deputeti i PD: Braçe, medias i detyrohesh një ‘scusa’

Nënkryetarja e Komisionit të Ekonomisë Jorida Tabaku dhe anëtari i Komisionit të Ekonomisë Florion Mima reaguan sot pas sulmit verbal të një dite më parë të kryetarit të këtij Komisioni, Erjon Braçe, ndaj dy gazetareve.

Jorida Tabaku: Z. Braçe ne u larguam dje nga Komisioni dhe nuk ishim në pjesën e dytë të tij. U njohëm nga media me faktin se dy gazetare të terrenit që janë prezent këtu në Komision ditët e fundit, ju i kërkuat të largohen nga salla. Ju duke qenë gazetar i kuptoni mirë vështirësitë e tyre, për më tepër që të dyja janë zonja. Nuk është në standardin e këtij Komisioni, të paktën për sa kohë unë jam unë këtu. Nuk është në standardin e asnjërit prej nesh këtu që të largojmë gazetarët. Unë bisedova me to dhe kuptova se ishin tepër të prekura nga ky gjest. Janë të dyja profesioniste. Të dyja nuk e mbulojnë Partinë Demokratike. Asnjëra prej tyre. Nuk më duket normale. Transparencën e munguar të qeverisë ky Komision e ka ofruar deri tani dhe shpresoj të vazhdojë i tillë. Deputetët në këtë Komision nuk ka ndodhur asnjëherë t’i përzë njeri, sepse ky komision ka etikë dhe transparencë. Por ju po e çmontoni këtë besim. Nuk e konsideroj akt normal.

Florion Mima: Medias sot i detyrohesh një scusa, një falje.

Erjon Braçe: Bëje ti, nuk ka asnjë problem.

Florion Mima: E bëj unë në emër tënd, pa asnjë problem. Edhe kur zihemi, edhe kur pajtohemi populli do të dijë se çfarë themi ne me njëri-tjetrin. Janë vajzat që ti i nxore jashtë dje që e bëjnë këtë me besnikëri, me integritet, pa i mbajtur krahun askujt. Po mos ishin ato, ne nuk do të mësonim për 5 milionët që Habilajt ia kishin taksur çdo muaj Ministrit të parë të Brendshëm.

Po mos ishin ato, ne nuk do të dinim asgjë për 20 milionët e eurove që i duheshin Ministrit si kreu i një qarku. Po mos ishin ato zotëri, ne nuk do e dinim që Nazer Seiti u arratis brenda natës në bashkëpunim me qeverinë. Ne nga mediat i kemi mësuar të gjitha edhe që vëllai i Ministrit aktual është i dënuar. Ne të gjithë i detyrohemi mediave, edhe kur jemi në pushtet edhe kur jemi në opozitë. Gazetarët e nxjerrin bukën e tyre me integritet dhe ne i detyrohemi shumë!

s.a/dita