Kongresi i Përmetit në 75-vjetor, si u përkujtua dje ngjarja historike dhe një foto e rrallë

Xhevdet Shehu

Nuk isha dje në Përmet, pavarësisht dëshirës së madhe për të qenë atje në përkujtimin e një ngjarjeje kulmore të Luftës Antifashiste. Me sa mora vesh, festa kishte kaluar bukur, me veteranë dhe pasardhës veteranësh nga Përmeti dhe krahinat përreth, pavarësisht mungesës së zyrtarëve të lartë të shtetit. Nuk shkuan dje në Përmet asnjë përfaqësues i qeverisë dhe as i Partisë Socialiste. Turp për ta! I vetmi “rebel” që theu protokollin, ishte si zakonisht deputeti Spartak Braho. Por ai vajti individualisht, si bir veterani dhe nip dëshmorësh. Nga Përmeti, miku im Spartak më dërgoi dje këtë fotografi me kryetarin e Komitetit Kombëtar të Veteranëve, Rustem Peçin, para godinës ku u mbajt Kongresi historik.

Kongresi i Përmetit nuk është ngjarje e Përmetit. Nuk e bëri Përmeti Kongresin e famshëm. Ishte Shtabi i Përgjithshëm i Luftës Antifashiste që vendosi mbajtjen e atij Kongresi që legjitimoi luftën dhe pas luftën. nKongresi sanksionoi fitoren mbi fashizmin, krijoi një qeveri demokratike dhe mori një sërë vendimesh të rëndësishme, sikurse ishte ndalimi i hyrjes në Shqipëri të ish-mbretit Ahmet Zogu dhe familjes së tij.

Qeveritë e mëpasme, përfshi edhe qeverinë aktuale, i kanë bazat tek ai Kongres. E pranojnë apo nuk e pranojnë këtrë fakt politikanët shqiptarë, nuk ka rëndësi. Ky është një fakt i pakontestueshëm historik.

Gjesti i djeshëm i qeverisë për mospjesëmarrjen në përkujtimin e 75-vjetorit të Kongresit të Përmetit ishte thjesht i turpshëm. Çfarë qeverie është kjo që nuk kakurajon të përkujtojë dhe nderojë ngjarjet më të lavdishme të historisë sonë kombëtare? Asnjë justifikim nuk është i pranueshëm në këtë rast.

Para 10 vitesh kam përkthyer librin e Peter Lucasit “Misioni amerikan në Shqipëri”. Ja si e përshkruan ai këtë ngjarje të rëndësiashme disa muaj para mbarimit të luftës. Enver Hoxha besonte në atë kohë më shumë amerikanët se anglezët. Misioni amerikan ka marrë pjesë zyrtarisht në Kongresin e Përmetit dhe për kohën kjo ishte një ngjarje e rëndësishme që tregonte se Shtetet e Bashkuara ishin tërësisht në krah të partizanëve komunistë të Hoxhës.

Peter Lucas shkruan”

“Kjo miqësi u shfaq hapur kur Hoxha e ftoi Stefanin të merrte pjesë në konferencën katër ditore nga fundi i majit në qytetin e Përmetit në Shqipërinë jugore. Qyteti, dikur i kontrolluar nga italianët, ishte sulmuar disa hera nga partizanët një vit më parë. Ai u braktis nga italianët kur kapitulloi qeveria e tyre dhe, që nga ajo kohë ishte i kontrolluar rreptësisht nga partizanët.

Fulci u gëzua shumë nga ftesa. Ai e këshilloi Stefanin të krijonte “marrëdhënie të ngushta me djemtë vendorë [partizanët]” por edhe të “ruante një qëndrim të qartë të pavarur në lidhje me kushërinjtë tanë [anglezët]” po aq sa edhe me partizanët.

Mbledhja, e quajtur Kongresi i Përmetit, ishte një pikë kthese në luftë. Pavarësisht se në dukje mbledhja ishte parashikuar të përfshinte të gjitha grupet e rezistencës, ajo u kontrollua nga komunistët. Hoxha e përdori atë për të konsoliduar kontrollin e tij mbi rezistencën dhe për të shtruar rrugën për ngjitjen e tij në pushtet në një kohë që lufta ishte drejt fundit. Rreth 200 delegatë nga të gjitha anët e Shqipërisë morën pjesë në të dhe zgjodhën një Komitet Antifashist të Çlirimit Kombëtar me Hoxhën në krye të tij. Kongresi e caktoi Hoxhën komandant suprem të forcave të armatosura dhe i dha atij gradën e gjeneral-kolonelit, gradën më të lartë për atë kohë. Kongresi votoi për riorganizimin e ushtrisë dhe për herë të parë u vendosën zyrtarisht gradat. Ushtria mori emrin e ri Ushtria Nacional-Çlirimtare dhe caktoi si shef të shtabit Spiro Moisiun, një nga njerëzit më të besuar të Hoxhës. Kongresi votoi për t’i ndaluar kthimin Mbretit Zog dhe vendosi të shpallte të pavlefshëm dhe të anulonte të gjitha traktatet e nënshkruara nën regjimin e tij.

Stefani, cili kishte një vend në radhën e parë në konferencë, u trajtua si një njeri i famshëm nga delegatët shqiptarë. Ai nuk ishte vetëm i pari ushtarak amerikan që ata takonin, por ishte dhe me origjinë shqiptare dhe që e fliste gjuhën e tyre lirshëm. Përderisa Stefani ishte i vetmi oficer Aleat që merrte pjesë në mbledhje, njoftimet e tij në Bari ishin të vetmet raporte që merrnin Aleatët mbi këtë ngjarje. Anglezët ishin në prapaskenë dhe nuk donin të inatosnin Hoxhën.

“Anglezët nuk ishin të kënaqur me Tomin”, thotë Nik Kukiçi. “Ata nuk e duronin atë për shkak të besueshmërisë që gëzonte te Hoxha”. Kukiçi i cili ishte paraqitur te Hoxha nga Stefani pasi Kukiçi kishte mbërritur në shtabin partizan në korrik, thotë, “Ata (Hoxha dhe Stefani) dukej se shkonin shumë mirë me njëri-tjetrin. Kjo kuptohej lehtë pasi Tomi mund të shkonte dhe të bisedonte me Hoxhën në çdo kohë. Në të vërtetë ai kurrë nuk e lajmëroi atë paraprakisht. Tomi kishte një marrëdhënie të mirë, të fortë me Hoxhën. Shumë të fortë…”.

Këto radhë të Lucas-it nuk kanë nevojë për koment.

Ashtu si dhe kjo fotografi ekskluzive e panjohur deri më sot, që na dërgoi dje Spartak Spahiu, i biri i Bedri Spahiut. Është shkrepja e një aparati me udhëheqësit e Luftës Antifashiste në ditët e Kongresit, ku duken fare qartë Enver Hoxha, Spiro Moisiu, Bedri Spahiu, Myslim Peza, Omer Nishani e të tjerë.

Përmendja e këtyre emrave ishte e pashmangshme dje në Përmet. Mirëpo, po të përmendeshin Enveri dhe shokët etij që bënë luftën u prishej biografia qeveritarëve aktualë. Dhe që të mos u prishej biografia, ata zgjodhën bojkotimin e festës. Punë e madhe! Lavdia e Kongresit nuk mund të venitet nga mungesa e ca pushtetarëve anonimë të përkohshëm.