Konkurimi për kuotat e 2021 / Specializimet në mjekësi, aplikimet shtyhen deri më 26 Mars

Pranvera Kola

Universiteti i Mjekësisë në Tiranë ka vendosur që të shtyjë edhe për tre ditë të tjera aplikimet për kuotat e pranimeve të reja në programet e specializimit afatgjatë në mjekësi. Kandidatët që nuk kanë dorëzuar ende dosjen e konkurimit, kanë afat deri në datën 26 Mars për të bërë gati dokumentet e kërkuara për fazën e parë të konkurimit, të cilat duhet t’i dorëzojnë pranë strukturave përgjegjëse të këtij institucioni të arsimit të lartë.

Në dosjen e konkurimit duhet të përfshini një formular aplikimi sipas modelit të parashikuar, letër motivimi, fotokopje të dokumentit të identifikimit të vlefshëm, kartë identiteti ose pasaportë, kopje e njësuar me origjinalin në Republikën e Shqipërisë e diplomës universitare të programit të studimit të ciklit të parë “Bachelor”, si dhe të ciklit të dytë “Master i Shkencave”, ose të programit të integruar të studimeve të ciklit të dytë, të shoqëruara edhe nga listat përkatëse të notave.

Pjesë e dosjes duhet të jenë edhe kopjet e njohjes së një prej pesë gjuhëve të huaja të BE-së, fotokopja e noterizuar e licencës për ushtrimin e profesionit, dëshmi penaliteti e vlefshme, mandat pagesa për tarifën e konkurrimit prej 5,000 lëksh, si dhe dy foto personale. Ndërsa kandidatët që aplikojnë për kuotat e Ministrisë së Drejtësisë apo Ministrisë së Mbrojtjes, duhet të dorëzojnë edhe një letër mbështetëse të ministrisë përkatëse sipas formatit të përcaktuar.

Në garë për këto programe mund të aplikojnë të gjithë kandidatët që plotësojnë këto kushte: kanë përfunduar me sukses studimet dhe janë pajisur me diplomën përkatëse në një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë “Master i shkencave”, si dhe kanë fituar të drejtën e ushtrimit të profesionit në Republikën e Shqipërisë”.

Gjithashtu mund të aplikojnë edhe të gjithë kandidatët që janë diplomuar jashtë vendit në një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë “Master i shkencave”, por që kanë kryer njesimin e diplomës pranë MASR. Edhe këta kandidatë duhet të kenë fituar edhe të drejtën e ushtrimit të profesionit në vendin tonë.

Sipas vendimit të miratuar nga Universiteti i Mjekësisë, për vitin akademik 2020-2021, në programet e specializimit do të pranohen 285 kandidatë në total. Ndarja e kuotave është e tillë: 104 prej tyre janë kuota të mbuluara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 22 kuota nga Ministria e Mbrojtjes, 9 kuota nga Ministria e Drejtësisë, 5 kuota për transferimin e studimeve nga institucione të tjera, si dhe 145 kuota që janë të lira.

Në përmbyllje të aplikimeve, Komisioni i ekspertëve do të shpallë edhe listën zyrtare të kandidatëve që plotësojnë kushtet për të vijuar me fazën e dytë të konkurimit, që është tetsimi i informatizuar i cili do të zhvillohet në QSHA. Vlerësimi i kandidatëve që do të aplikojnë për kuotat e pranimit për këtë vit akademik do të bëhet me një sistem prej 1000 pikësh maksimumi. Këto pikë konvertohen në 30 për qind (300 pikë) që do të vijnë nga nota mesatare e ponderuar e rrumbullakosur me dy shifra pas presjes dhjetore, si dhe 70 për qind (700 pikë) që kandidati do t’i sigurojë në testimin e informatizuar që do të zhvillojë në ambientet e Qendrës së Shërbimeve të Arsimit përgjatë në muajt e ardhëshëm. Kandidatët me pikët më të larta do të ftohen të parët për të bërë përzgjedhjen e profilit në të cilin do të ndjekin programin e studimeve të specializimit.