Konkurimi për master në mjekësi/ Vendet e pranimit për të gjitha kategoritë e studentëve  

Aplikimi për studimet e nivelit të dytë në të gjitha programet e mjekësisë edhe për vitin e ri akademik do të zhvillohet nëpërmjet konkurimit me dosje. Drejtuesit e Universitetit të Mjekësisë bëjnë me dije se garën për studimet e nivelit të dytë në degët e mjekësisë, kanë të drejtë ta vijojnë të gjithë kandidatët që kanë mbaruar studimet e nivelit të parë në të njëjtën degë, si dhe në degë të ngjashme me profilin për të cilin do të konkurrojnë në këtë institucion të arsimit të lartë.

“Mund të aplikojnë për programet e ciklit të dytë kandidatët që kanë përfunduar në Republikën e Shqipërisë me sukses studimet dhe janë pajisur me diplomën përkatëse, në një program të ciklit të parë “Bachelor”, ose në një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë, i cili rezulton i akredituar në momentin e diplomimit të studentit.

Në garë do të përfshihen edhe të gjithë kandidatët që janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi të ciklit të parë “Bachelor”, ose në një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë dhe kanë kryer njësimin e diplomës pranë dikasterit të arsimit sipas kushteve të përcaktuara”, bëjnë me dije ekspertët e këtij institucioni.

Për garën e këtij viti, Universiteti i Mjekësisë ka miratuar si kapacitete të mundshme pranimi për nivelin e dytë “Master” rreth 786 kuota, të cilat ndahen ndërmjet kandidatëve që garojnë brenda territorit, si dhe kuota të destinuara për kandidatët nga trojet, siç janë: studentët që do të pranohen nga Presheva, Mali Zi, Bujanovci, Medvegja, etj.

Ndërsa për degët Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme, si dhe Farmaci, të citat ofrohen si programe të integruara të ciklit të dytë të studimeve do pranohen 452 kandidatë, që do të përzgjidhen sipas kritereve të përcaktuara nga ky universitet. Për secilin program studimi, në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuar kuotat e pranimit të miratuara nga Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë për vitin e ri akademik 2019-2020.

Kriteret dhe përzgjedhja e fituesve

Të drejtën për të vijuar studimet në programet e “Masterit profesional”, si dhe “Masterit shkencor” do ta gëzojnë kandidatët me mesataren më të lartë të studimeve të nivelit të parë, sipas numrit të kuotave të miratuara për secilin program studimesh.

Të parët në përzgjedhje do të jenë kandidatët e diplomuar në ciklin e parë të studimeve në universitetet publike. Ndërkohë që të drejtë për të përfituar nga këto kuota e kanë edhe të diplomuarit në strukturat private të arsimit të lartë në vend.

Por, përveç ngjashmërisë së degës, studentët duhet të përmbushin edhe një tjetër kusht në rastet kur aplikojnë për studimet e nivelit të dytë në programet e “Masterit shkencor”, që ka të bëjë me njohjen e njërës prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit Evropian (anglisht, italisht, gjermanisht, spanjisht dhe frëngjisht), certifikata e të cilave duhet të jetë e nivelit të përcaktuar nga MASR.

Përzgjedhja e fituesve do të bazohet në mesataren e gjimnazit dhe atë të studimeve të nivelit të parë “bachelor”. Peshën vendimtare në shpalljen e fituesve e ka mesatarja e studimeve të nivelit të parë që kandidati ka kryer.

Kreditet për secilin cikël studimesh

Ligji i arsimit të lartë, përcakton se programet e studimeve “Master profesional” e pajisin të diplomuarin me njohuri të thelluara, profesionale në një fushë të caktuar. Në përgjithësi këto programe organizohen me 120 kredite dhe kohëzgjatja është 1.5 vite akademike.

Më tej bëhet e ditur se studimet e ciklit të dytë “Master profesional” do të përmbyllen me provim përfundimtar formimi, ose punim diplome dhe në përfundim të tyre lëshohet diplomë “Master profesional” në fushën e arsimimit të kryer.

Ndërsa programet e studimit “Master i shkencave” e pajisin të diplomuarit me njohuri të thelluara teorike, si edhe me aftësim për kërkim shkencor në një fushë të caktuar.

Këto programe organizohen në programe që realizohen me jo më pak se 120 kredite formimi në vijim të ciklit të parë dhe me kohëzgjatje normale dy vite akademike. Studimet e ciklit të dytë në shkenca përmbyllen me punim diplome dhe në përfundim të tyre lëshohet diplomë “Master i shkencave” në fushën e arsimimit të kryer.

Kriteret e transferimit të studimeve

Gjithashtu, për vitin e ri akademik, Universiteti i Mjekësisë ofron kuota edhe për transferime të studentëve në vite të ndërmjetme, midis programeve të njëjta të të njëjtit cikël nga institucione të ndryshëm të arsimit të lartë. Si rregull, transferimet bëhen në vite të ndërmjetme dhe pranohen kandidatët me rezultatet më të larta.

Kreditet minimale të domosdoshme për transferimin e studimeve janë 30. Vendimi për transferim bëhet në fund të vitit akademik për t’u realizuar në fillim të vitit akademik pasardhës., ndërsa procedurat transferuese përfundojnë në fillim të vitit akademik. Sipas vendimit të marrë nga Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, të drejtën për të transferuar studimet në programet e këtij institucioni të arsimit të lartë për 2019 do e gëzojnë 81 studentë.

Ky është dhe numri i kuotave të miratuara për transferimet e vitit të ri akademik. “Vendimi për njohjen e plotë ose të pjesshme të krediteve të grumbulluara nga një student me qëllim vazhdimin e studimeve, i takon Fakultetit që pranon studentin, sipas kritereve të përcaktuara në rregulloren e tij.

Vendimin për kërkesën për transferim e merr rektori. Transferimet do të kryhen brenda degës që studenti po kryen studimet dhe bëhen në vite të ndërmjetme. Pranohen kandidatët me rezultatet më të larta”, bëjnë me dije ekspertët e Universitetit të Mjekësisë.

Ndjekja e një dege të dytë studimi

Personat që kanë përfunduar një program të plotë studimi, kanë të drejtë të ndjekin një program të dytë studimi.

Në këtë rast, kandidatët përballojnë vetë koston e plotë të studimeve. Kuotat e pranimit dhe tarifa e shkollimit për programet e dyta të studimit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Ndërsa kriteret specifike për t’u pranuar në një program të dytë studimi përcaktohen në rregulloret specifike të fakulteteve përkatëse.

Për vitin e ri akademik do mund të ndjekin studimet në një program të dytë 16 kandidatë. Në këtë rast pranohen për aplikim si rregull kandidatët me diplomë të përafërt me programin e dytë në të cilin kërkojnë të studiojnë, nga të cilët përzgjidhen ata me mesatare mbi 9.

p.k/dita