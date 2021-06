Konkurimi për mjekët dhe mamitë, gara për licencat e reja, 489 kandidatët që kalojnë në testim

Ndryshe nga sa ka ndodhur në sezonet e shkuara, janë me qindra kandidatët që do të garojnë përgjatë javës së ardhëshme për të siguruar lejen e ushtrimit të profesionit, si Mami.

Qendra e Shërbimeve të Arsimit ka zbardhur listën zyrtare të 425 kandidatëve që kalojnë në provimin e shtetit për licencat e reja profesionale në këtë profil, testime të cilat do të zhvillohen për tre ditë me radhë, përkatësisht në datat 7, 8 dhe 9 Qershor. Ndërkohë që është shumë herë më i ulët numri i kandidatëve që do të japin provimin e shtetit për licencen e mjekut (vetëm 64 kandidatë).

Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuar listën e plotë të kandidatëve të kualifikuar për të hyrë në testin e licencës në këto dy profile shëndetësore, ku për secilin prej tyre jepet edhe data dhe ora se kur duhet të paraqiten në QSHA për të zhvilluar testin e informatizuar. Sipas ekspertëve të kësaj qendre është shumë e rëndësishme të respektohet nga çdo kandidat ora dhe data e planifikuar për të zhvilluar testin. Personat që do të paraqiten në orare dhe data të tjera nuk do të lejohen të hyjnë në testim.

Për të mos u skualifikuar nga provimi, gjithashtu çdo kandidat duhet të paraqitet pranë QSHA-së 30 minuta përpara orarit të publikuar për zhvillimin e testit, dhe duhet të jetë i pajisur me: mjetet mbrojtëse kundër Covid-19, letërnjoftim (Kartë ID ose Pasaportë, dokumenti origjinal), kopje të Kartës ID ose Pasaportës, faturën origjinale me vulën përkatëse, të pagesës së tarifës së provimit për llogari të QSHA, të kryer në një bankë të nivelit të dytë, bazuar në herën e pjesëmarrjes. Kandidatët, të cilët nuk paraqesin këto dokumente, nuk mund të marrin pjesë në provimin e shtetit. Në ndihmë të kandidatëve që do testohen në këtë sezon, ekspertët e Qendrës së Shërbimeve të Arsimit kanë detajuar edhe fondin e mijëra pyetjeve nga të cilat do të përzgjidhen edhe pyetjet që do të jenë pjesë e tezës së provimit të licencës. Në këto kushte, çdo kandidat mund të orientohet rreth përmbajtjes që do të ketë testi i licencës, duke u njohur me fondin e detajuar të pyetjeve që gjendet në faqen online të QSHA-së.

Individët që do të vlerësohen në testimin me alternativa me më pak se 50 pikë, nuk do të pajisen me licencën profilit në të cilën aplikojnë, pasi rezultojnë mbetës. Vetëm pasi të marrin testin e licencës, këta profesionistë të shëndetit do mund të aplikojnë për të fituar një kontratë pune në strukturat mjekësore publike, ashtu dhe në ato private. Një pjesë e konsiderueshme e kandidatëve që testohen përgjatë këtij sezoni rikthehen në garë për të disatën herë, pasi në sezonet e zhvilluara gjatë viteve të shkuara nuk kanë arritur që të marrin pikët kalues.

Për shkak të situatës së krijuar në vend nga Covid-19, edhe për këto dy profile mjekësore testimi i informatizuar do të zhvillohet duke ndjekur me kujdes protokollet e higjienës dhe distancimit fizik të rekomanduara nga dikasteri i Shëndetësisë. QSHA është udhëzuar tashmë për ofrimin e sigurisë maksimale dhe kushteve të përshtatshme higjeno-sanitare, duke ofruar pastrim dhe dezinfektim të ambienteve të provimit me solucione dezinfektuese të miratuara, përpara dhe pas çdo seance provimi, pastrim dhe dezinfektim të pajisjeve fizike të ambienteve të provimit, si: kompjuterët, pajisjet elektronike, karriget, tavolinat, etj, vendosje të solucioneve dezinfektuese në hyrje të çdo ambienti provimi, respektim të distancës 1,5-2 metër ndërmjet kandidatëve gjatë gjithë proceseve të zhvillimit të provimit, mundësinë e kryerjes së provimit në kabina të veçanta për secilin kandidat, duke respektuar distancën fizike nga njëri- tjetri, si dhe pajisjen me mjetet e duhura mbrojtëse si maska dhe doreza plastike, të stafit të institucionit dhe personave të jashtëm, të përfshirë në proceset e zhvillimit të provimit.

