Konkurimi për pranimet e Raundit të parë në Universitet, ja kur del lista e fituesve dhe ndryshimet qe do të pësojë përgjatë 7 fazave të përcaktuara të regjistrimit

Pranvera Kola

Dita e sotme shënon dhe afatin e fundit të aplikimit për universitetin për të gjithë maturantët dhe kandidatët e tjerë që duan të garojnë për kuotat e pranimeve të miratuara për Raundin e parë. Për të ndjekur studimet e larta si në universitetet publike dhe ato private maturantët duhet që deri në orën 00:00 të datës 3 gusht të përfundojnë aplikimin online në portalin U-albania për të plotësuar formularin A2.

Në këtë formular çdo kandidat duhet të listojë dhjetë degët më të preferuara me të cilat do të garojë për të fituar të drejtën e vijimit të studimeve të larta përgjatë vitit të ri akademik 2020-2021. Regjistrimi i 10 preferencave do të bëhet në të njëjtën kohë, si për kandidatët që duan të fitojnë të drejtën për të vijuar studimet në një nga degët e universiteteve publike, ashtu edhe për strukturat private të arsimit të lartë që veprojnë në vendin tonë.

Sipas ekspertëve të dikasterit të Arsimit, portali do të pranojë vetëm aplikimet e kandidatëve që kanë shlyer në kohë tarifën e plotësimit të formularit A2. Ndërkohë që përzgjedhja e degëve do kushtëzohet edhe nga mesatarja e gjimnazit. Mesatarja e shkollës së mesme do të llogaritet si mesatare aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve të zhvilluara në të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë.

Përjashtim në këtë rast do të përbëjnë vetëm kandidatët që do të aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimeve 2-vjeçare me karakter profesional, tek degët e arteve, apo edhe tek sportet, të cilët nuk kanë detyrim të plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar.

Sipas afateve të përcaktuara shpallja e fituesve të raundit të parë do të bëhet zyrtarisht në ditën e fundit të muajit gusht, teksa në datën 1 shtator do të zhvillohet procesi i ankimimit për të pakënaqurit.

“Në 31-gusht do të shpallet lista e fituesve të raundit të parë dhe maturantëve u lihet një ditë kohë për të bërë ankimimin nëse kanë pakënaqësi. Në datat 2 shtator-15 shtator do të zhvillohet procesi i regjistrimit të fituesve në disa faza. Më tej në datën 16-17 shtator kandidatët mund të bëjnë çregjistrimin në degën ku janë regjistruar në raundin e parë dhe të vijojnë më tej garën për degët e tjera të preferuara të raundit të dytë”, bëjnë me dije ekspertët e Arsimit.

Për raundin e parë regjistrimet e fituesve do të zhvillohen në datat 2 deri në 15 shtator. Procedura e regjistrimit të fituesve të këtij raundi do të zhvillohet në 7 faza 48-orëshe. Çka do të thotë se vija e fituesve do të spostohet me përfshirjen e fituesve të rinj për çdo fazë 48- orëshe të mbylljes së regjistrimeve.

Kështu çdo aplikant fitues duhet të paraqitet pranë institucionit të arsimit të lartë ku është shpallur fitues për të bërë regjistrimin si student brenda 48-orëve. Në të kundërt e humbet degën e studimeve që ka fituar. Aplikanti fitues, pasi ka bërë regjistrimin me dokumentacion dhe ka nënshkruar në regjistër, ka të drejtë që të çregjistrohet në datat e përcaktuara për të vijuar sërish aplikimin në raundin e dytë. Për këtë ai duhet të paraqesë një kërkesë për çregjistrim pranë sekretarisë mësimore të fakultetit ku dhe është regjistruar, duke tërhequr dokumentet e dorëzuara. Nëse nuk e kryen këtë proces brenda aftit të vendosur, ky kandidat nuk ka më të drejtë që të ndryshojë degën e studimit për vitin e ri akademik.

Ndërkohë që të gjithë kandidatët e tjerë që nuk arrijnë të sigurojnë një të drejtë studimi në këtë raund, do të kenë një shans të dytë për të konkuruar në raundin e radhës që do të zhvillohet në pjesën e dytë të muajit shtator. Në vijim të shkrimit gjeni tabelën me afatet e aplikimit, shpalljes së listës së fituesve, procedurave të ankimimit, çregjistrimit, si dhe fazave të regjistrimit të fituesve për të tre raundet e pranimeve të garës së këtij viti.

Sipas kushteve të përcaktuara në ligjin për arsimin e lartë, studentët që fitojnë të drejtën për të ndjekur studimet në programet e ciklit të parë, në përfundim të tyre do të diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar, ose punim diplome. Janë vetë universitetet ato që përcaktojnë në rregulloren e tyre pragun e notës mesatare, që i jep të drejtë studentit të ciklit të parë të diplomohet, duke përgatitur dhe mbrojtur një punim diplome. Në përfundim të programeve të ciklit të parë lëshohet diploma “Bachelor” në fushën e arsimimit të kryer.