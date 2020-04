Konkurimi tek Mjekësia: 3 kriteret për fituesit e rinj të 2020-s

Ndryshe nga sa mund të ndodhë me programet e universiteteve të tjera, për të konkuruar për studimet e larta në degët e Universitetit të Mjekësisë për vitin e ri akademik 2020-2021, duhet të keni një mesatare të shkollës së mesme mbi notën 7 për programet e teknikës dentare dhe higjienist dentar, mbi 7.5 për degët logopedi, teknik laboratori, teknik imazherie, mami, fizioterapi, infermieri e përgjithshme.

Për degën e shëndetit publik duhet mesatare mbi notën 8. Ndërsa për tre degët që janë edhe ndër më të preferuarat në radhët e maturantëve, siç janë farmacia, stomatologjia, si dhe mjekësia e përgjithshme në garë do mund të përfshihen vetëm kandidatët që kanë mesatare të shkollës së mesme duke nisur nga nota 8.5 e më lart.

Sa i takon përllogaritjes së mesatares së gjimnazit, në vendim saktësohet se: “Nota mesatare minimale do të përllogaritet si mesatare aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm dhe mesatarja e thjeshtë aritmetike e notave të provimeve të Maturës Shtetërore”.

Tre kriteret për fituesit e rinj të 2020-s

Për pranimet e reja të 2020-s, bëhet e ditur se përzgjedhja e fituesve në të 12 programet e studimit të këtij institucioni të arsimit të lartë do të bazohet në tre kritere, që janë: mesatarja e provimeve të Maturës Shtetërore 2020, mesatarja e shkollës së mesme, si dhe mesatarja e lëndëve formuese të përcaktuara si prioritet.

Kriteri 1

Sa i takon kriterit të parë, Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë sqaron se nota mesatare aritmetike e provimeve të Maturës Shtetërore do të vlerësohet me 40 për qind të ndikimit në rezultatin final. Nëse një kandidat jep provim me zgjedhje lëndët kimi, fizikë, biologji, nota e provimit do të shumëzohet me koeficientin më të lartë 1.4. Ndërsa në rastet kur kandidati jep si provim me zgjedhje një lëndë tjetër nga këto të përmendura më lart, nota e provimit do të shumëzohet me koeficientin 1.

Kriteri 2

Rreth 30 për qind të ndikimit në përzgjedhjen e fituesve të rinj do e ketë edhe mesatarja e shkollës së mesme.

Kriteri 3

Po me 30 për qind të ndikimit në shpalljen e fituesve të rinj do të vlerësohet edhe mesatarja aritmetike e lëndëve formuese (fizikë, kimi dhe biologji të zhvilluara gjatë tre viteve të shkollës së mesme, ku secila prej tyre vlerësohet me 10 për qind të ndikimit). Lëndët fizikë, kimi dhe biologji të vitit të tretë do të shumëzohen me koeficientin 1.25.

Koeficientet për llojin e shkollës së mesme

Po ashtu edhe lloji i shkollës së mesme do të ketë ndikim në përzgjedhjen e fituesve të rinj. Sipas vendimit të Senatit Akademik, do të vlerësohen me koeficientin më të lartë 1.4 gjimnazet e përgjithshme, seksionet dygjuhëshe shqip-frëngjisht, shqip-italisht, si dhe shqip-gjermanisht. Ndërsa të gjitha llojet e tjera të shkollave të mesme që maturanti ka kryer do të vlerësohen me koeficientin 1. Sipas këtij kushti më shumë shanse për të qenë fitues në këto programe kanë maturantët që kanë kryer studimet e shkollës së mesme të përgjithshme dhe seksioneve dygjuhëshe.

FORMULA ZYRTARE PËR FITUESIT E 2020-S:

PP={((M1*30)+(NF1+NF2+(NF3*KLZ)/3)*10+(NB1+NB2+(NB3*KLZ)/3)*10+ NK1+NK2+(NK3*KLZ)/3)*10 + ( (D1+D2+D3+(Z1*KZ1)/4) *40} *KSHM*100

Ku:

PP: Janë pikët e përgjithshme për renditje.

M1: Është nota mesatare aritmetike e thjeshtë për të gjitha vitet e shkollës së mesme.

NF1: Nota përfundimtare e lëndës fizikë në vit të parë.

NF2: Nota përfundimtare e lëndës fizikë në vit të dytë.

NF3: Nota përfundimtare e lëndës fizikë në vit të tretë.

NB1: Nota përfundimtare e lëndës biologji në vit të parë.

NB2: Nota përfundimtare e lëndës biologji në vit të dytë.

NB3: Nota përfundimtare e lëndës biologji në vit të tretë.

NK1: Nota përfundimtare e lëndës kimi në vit të parë.

NK2: Nota përfundimtare e lëndës kimi në vit të dytë.

NK3: Nota përfundimtare e lëndës kimi në vit të tretë.

KLZ: Koeficienti i lëndëve me zgjedhje të vitit të tretë, Kimi, Biologji, Fizikë, nota shumëzohet me koeficient 1.25.

D1: Është provimi i parë i detyruar i Maturës Shtetërore.

D1: Është provimi i dytë i detyruar i Maturës Shtetërore.

D3: Është provimi i tretë i detyruar i Maturës Shtetërore.

Z1: Është provimi me zgjedhje i Maturës Shtetërore

KZ1: Koeficienti i lëndës me zgjedhje në Maturën shtetërore që do të jetë 1.4 për lëndët kimi, fizikë dhe biologji, si dhe 1 për të gjitha lëndët e tjera.

KSHM: Është koeficienti i shkollës së mesme të përcaktuar për çdo profil shkollor.

