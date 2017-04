Konsekuenca dhe pazari kushtetues i politikës

Viktor Malaj

“Ka vdekur koha e konsekuencës” – Luan Rama

Jo pak njerëz në Shqipëri kanë besuar se çeta e çadrës do të largohej prej aty shpejt sapo të gjendej një pretekst që të bindte elektoratin PD-ist se “fitorja u arrit”. Këtë gjë e kanë besuar ata që, njëjtësisht, kanë menduar dhe besuar gabim se ngritja e çadrës kishte si objektiv “arritjen e zgjedhjeve të lira”. Sot janë të zhgënjyer ata, bashkë me një pjesë të madhe të elektoratit të djathtë, por jo pak edhe nga ana e majtë duke përfshirë edhe pjesëmarrës nga amalgama politike e pushtetit.

Një pjesë e këtyre të fundit kanë dalë tani me teorinë se “Jemi në një situatë anormale, krijuar prej anormalitetit dhe papërgjegjshmërisë politike”. Që situata nuk është normale këtë e di çdo shqiptar dhe po e pohojnë edhe politikanët perëndimorë. Por dallimi thelbësor midis politikës kryesore perëndimore dhe asaj fisnore, mesjetare dhe hileqare shqiptare qëndron në faktin se ndërsa të parët i përcaktojnë fajtorët e anormalitetit të krijuar brenda kufijve të çadrës dhe tani po i tregojnë me gisht, të dytët, shqiptarët e politikës së xhepit dhe inatit, janë të ndarë rreth autorësisë së gjendjes së krijuar.

Ata që nuk mund të rrinë asnjë ditë pa pushtet dhe që kanë dhënë me dhjetëra prova se nuk lënë gjë pa bërë për ta arritur apo mbajtur atë, janë sajuesit dhe dirigjuesit e çadrës. Megjithëse çadra shpreh vullnetin dhe djallëzinë e tyre ata çirren çdo ditë se “nuk do ta braktisim vullnetin e popullit” dhe se “ne shprehim dhe mbrojmë vullnetin e 75% të popullit shqiptar…” etj. E vërteta është se vullnetet popullore nuk maten me instrumente mekanike apo elektronike dhe as me fjalime patetike dhe qesharake nëpër çadra. Ato shprehen dhe maten me anën e votimeve të lira politike.

Të folurit në emër të popullit është bërë bajat nga të gjithë politikanët, por tingëllon i turpshëm, hipokrit, fyes dhe poshtërues kur bëhet nga ata individë politikë që s’kanë lënë gjë pa i bërë popullit për hir të karrigeve dhe privilegjeve të veta. Megalomania dhe arroganca prej fodulli që shfaq Lulzim Basha prej dy muajsh duke u çjerrë, fyer e kërcënuar nga çadra është revoltuese. Fjalori i tij është ordiner. Arroganca e tij, që i ngjan paturpësisë dhe arrogancës së Dritan Dajtit i cili, megjithëse kishte vrarë oficerë policie ditën për diell dhe në sytë e dhjetëra dëshmitarëve, iu bënte presion, i fyente dhe kanoste prokurorët dhe gjykatësit në seancat e panumërta të gjykimit penal. Është një arrogancë që buron nga mentaliteti, kultura dhe morali politik i berishizmit, nxënës dhe pasues besnik dhe po aq qesharak i të cilit është vetë Lulzimi.

Të mblidhesh në një çadër në mes të kryeqytetit me 100 “petrita” fytyrat e të cilëve i ndërron çdo ditë, sipas grafikut që u ke caktuar murrizëve partiak në Lushnjë e në çdo rreth, dhe të shpallësh se nuk e njeh parlamentin e zgjedhur nga populli shqiptar, sepse “parlamenti i vërtetë është kjo çadër” dhe të kërcënosh me tërheqje zvarrë, luftë dhe muzikë funebër një kryeministër legjitim duke “e urdhëruar” të paraqitet në çadër për t’i dorëzuar dorëheqjen këtij farë burri, kjo do të thotë shumë. Thotë shumë, sepse flet qartësisht për personalitetin e padinjitetshëm të atij që shpreson e beson se pushteti merret me çadra dhe përdoret siç e ka përdorur ai për 12 vjet, gjatë të cilave ka kryer krime shumë të rënda dhe i ka shpëtuar ndëshkimit në saje të pushtetit.

Të hiqesh si engjëll mbrojtës i zgjedhjeve të lira kur ke qenë dhunues i vazhdueshëm i tyre; të pretendosh se zgjedhjet e ardhshme do të dhunohen kur raportet ndërkombëtare tregojnë se ke qenë ti dhe qeveria jote që ke “numëruar keq ose shumë keq 1/3 votave të zgjedhjeve të vitit 2009”, që në shqip do të thotë se i ke falsifikuar ato në masën 35%; të vetëshpallesh luftëtar për “zgjedhje të lira e të ndershme” kur vetë je bërë kryetar i bashkisë së Tiranës nëpërmjet falsifikimeve dhe manipulimeve të fletëve të votimit dhe kryefalsifikuesin e procesit e ke graduar si numri dy i partisë tënde; të propagandosh se merakosesh vetëm e vetëm që populli shqiptar të votojë i lirë por, nga ana tjetër, të shpallësh ngritjen e armatave që do të pengojnë realizimin e zgjedhjeve të pjesshme apo të përgjithshme dhe të thuash se “ne nuk do të lejojmë që të ketë zgjedhje”, kjo do të thotë të kesh shumë guxim për të qenë skajshmërisht i paturpshëm dhe të besosh fort tek pandëshkueshmria.

Përveç disa gangsterëve politiko-mediatikë pakkush ka mbetur në Shqipëri që nuk e ka kuptuar se ngujimi në çadër nuk ka fare lidhje me lirinë apo drejtësinë e një procesi që s’ka filluar ende. Tashmë të gjithë e kanë të qartë se çadra ka lidhje vetëm me frikën e një ndëshkimi të mundshëm për të kaluarën e errët të Bashës dhe, sidomos, tutorit të tij politik, Sali Berishës. Nuk do shumë përpjekje të vëresh që, thuajse çdo ditë, Basha përsërit se ka një komplot, madje ndërkombëtar “për t’ia dorëzuar drejtësinë Edi Ramës”, por ai na “siguron”, se “nuk do të lejojmë kurrë që drejtësia të bjerë në dorë të Ramës”. Pohimet e tij, jo vetëm janë të pavërteta, por ato shprehin edhe arsyen themelore të çadrizmit. Fjalët e tij tregojnë se drejtësia ndodhet në duart e dikujt tjetër, por po komplotohet që ta marrë kryeministri aktual. Dhe nuk është e vështirë të kuptohet se drejtësia ndodhet, kryesisht, në duart e atyre që e ngritën dhe e kultivuan prej 25 vitesh, duke e sjellë në këtë gjendje që është sot. Prandaj edhe shumica e shqiptarëve votuan para katër vitesh për ta ndryshuar atë nga themelet dhe këtë ia besuan këtij koalicioni. Dëshira e shumicës së shqiptarëve është që sistemi i drejtësisë të mos varet nga asnjë politikan, parti apo koalicion politik por, nëse është puna për të qenë në dorë të dikujt, ajo kurrsesi nuk mund të lihet në duart e atyre që e prunë në këtë “derexhe” dhe që sot betohen se “vetëm ne do ta bëjmë vetingun”.

Qëllimi i ngujimit në çadër është që të prishet rendi dhe normaliteti kushtetues, të krijohet gjendje kaosi, t’i imponohet qeverisë së ligjshme dorëheqja dhe zëvendësimi i saj me individë, gjoja teknicienë, por, në të vërtetë të emëruar dhe besuar nga partitë, pra një lloj qeverie koalicioni me të gjitha partitë që t’i japë të kuptojë elektoratit se këta nuk bëjnë dhe nuk duhet të qeverisin më sepse “Ja, e patë si i rrëzuam për shkak të paaftësisë dhe lidhjeve me krimin. Po të ishte për të votuar për ta, atëherë ne kot i rrëzuam prandaj na e besoni ne të ardhmen dhe reformën e drejtësisë…”. Këtë e shprehu pak si tërthorazi edhe Sali Berisha para pak ditëve kur u përpoq ta krahasonte situatën me atë të vitit 1991 kur, pasi humbi zgjedhjet, krijoi kaos për t’i detyruar zgjedhjet e radhës pas një viti dhe jo pas katër vitesh. Mirëpo, qoftë ai, qoftë vegla e tij që kryeson çadrën, kanë harruar se situata është tërësisht tjetër.

Shqiptarët tashmë e njohin berishizmin dhe gjithë bijtë e tij të rekrutuar mbi baza interesi, disa për t’u pasuruar dhe disa për të mos u ndëshkuar për krimet e kryera. E njohin moralin, sjelljet dhe paaftësinë e tyre shtetformuese e shtetfunksionuese. Përveç kësaj, situata ndërkombëtare është tërësisht kundër tyre, prandaj edhe dështimi i tyre është i sigurt. Kanë dhënë një napolon për të hyrë në valle dhe nuk munden të dalin prej aty as me 100 napolona, siç thotë populli. Kjo nuk do të thotë se meqë nuk ka rrugëdalje do i ndalin marrëzitë. Është naive të mendosh se Sali Berisha dhe njerëzit e tij të përlyer në krime të gjithëllojshme do t’i ndalin përpjekjet për të shkaktuar kaos. Vlerat e kaosit ai i njeh mirë. Prej tij ka fituar pushtet dhe amnisti për krimet e kryera.

Këtë prirje të tij qeveritarët nuk po punojnë në bllok për ta shkurajuar. Elementë të koalicionit qeverisës që, për arsye që mund të hamendësohen, po i shërbejnë përditë çadrizmit duke u përpjekur ta shpërndajnë fajin e kësaj gjendjeje sa tek krijuesit e vërtetë aq edhe tek qeveria ku edhe vetë bëjnë pjesë. Ata pretendojnë se “është e drejta e opozitës ta maksimalizojë kërkesën e saj” dhe se “një qeveri tjetër e së majtës (pa E.Ramën kryeministër- V.M.) mund të ishte një zgjidhje kompromisi”. Kjo pjesë qeverisëse që përpiqet të bëjë neutralin, paqësorin, thënë ndryshe “pajtuesin e gjaqeve”, të moderuarin dhe, më në fund, rolin e avokatëve sekserë që ndërhyjnë midis gjykatësit dhe të akuzuarit, ia kanë me hile popullit dhe vullnetit popullor. Në këtë mënyrë, ata po luajnë rolin më të keq të mundshëm ashtu si avokatët e lartpërmendur që nuk i shërbejnë as drejtësisë dhe as klientit, por xhepave të tyre.

Ata këshillojnë se “A shërben më si përligjje parimi, Kushtetuta? Ka ardhur puna që situata nuk zgjidhet më me ‘kush ka të drejtë’… Konsekuenca e verbër të çon në greminë”. Këta politikanë na këshillojnë se ligji, parimi, kushtetuta nuk kanë ndonjë rëndësi në situatën aktuale, ato mund dhe duhen shkelur për hir të atyre që e kanë krijuar këtë gjendje, pavarësisht kanë apo jo të drejtë; e drejta, për ta, nuk çon peshë, mjafton të ndreqet situata sipas dëshirave të atyre që e kanë krijuar. Në këtë mënyrë, si pa gjë të keq, kërkohet që vullneti popullor të zëvendësohet me vullnetin çadrist; kushtetuta të zëvendësohet me presionin dhe ultimatumet e një grushti njerëzish tërësisht të diskredituar dhe, madje, të inkriminuar; rendi demokratik dhe kushtetues të zëvendësohen me pazaret e disa politikanëve ashtu si shkëmbenin në natyrë në pazaret e dikurshme gomarët me misrin.

Hipokrizia dhe sofizmi i këtyre politikanëve arrin deri aty sa konsekuencën kushtetuese e konsiderojnë “rrugë musoliniane” që të çon drejt greminës. Në të vërtetë, është bash e kundërta. Pikërisht pse Kushtetuta, ligji dhe drejtësia kanë qenë një leckë dhe instrument i nëpërkëmbur prej politikanëve tanë të papërgjegjshëm për 27 vjet ne kemi këtë gjendje që kemi sot. Po të kishte pasur zbatim rigoroz të Kushtetutës dhe të ligjeve nuk do të kishim pasur as 1996, 1997, 1998 dhe as një mori aktesh antidemokratike, kriminale dhe antikombëtare, nuk do të dilnin sot si apostuj të drejtësisë dhunuesit më të mëdhenj të saj, nuk do na jepnin leksione morali e drejtësie ata që duhej të ishin pas hekurave të burgut për krimet që kanë kryer.

Fatkeqësi për mbrothësinë e vendit, por gjendja ka arritur deri aty sa kemi dy kategori kryesore qytetarësh: shumica e qytetarëve të cilët edhe po të shkaktonin një rrëmujë në një lokal apo ambient publik do të prangoseshin e burgoseshin për disa vjet dhe një pakicë të pasurish dhe të pushtetshmish që, disa herë, pa droje dhe pa përgjegjësi morale, qytetare dhe as kombëtare, kanë shkaktuar kaos, rrënim të shtetit dhe mijëra jetë njerëzore të humbura pa u ndëshkuar nga ligji, pa u hyrë gjemb në këmbë, siç themi rëndomë.

Dhe ja ku i kemi! Janë këta që buçasin rrejshëm dhe pafytyrshëm çdo ditë se po përpiqen për një “republikë të re” dhe po luftojnë për shkatërrimin e “republikës së vjetër” megjithëse janë përfaqësuesit autentikë të krijimit dhe funksionimit të saj.

Zgjedhjet politike, të pjesshme apo të përgjithshme, pa pjesën kryesore të opozitës nuk janë normale dhe as më të mirat e mundshme, por nuk janë antidemokratike. Pjesëmarrja në garë apo në votime është thjesht një e drejtë e individëve dhe forcave politike. Antidemokratike është pengimi për të zgjedhur apo për t’u zgjedhur si dhe falsifikimi apo dhunimi i procesit zgjedhor. Kush i ka mundësitë të garojë le të garojë. Kush zgjedh bojkotin dhe, çfarë është më keq, pengon procesin ai duhet ta kërkojë fajin tek vetja, si për mosarritjen e pushtetit ashtu edhe për pasojat që mund t’i vijnë nga krimet që kryen ndaj procesit zgjedhor, siç po përpiqen të bëjnë S. Berisha, L. Basha dhe një tufë njerëzish pa dinjitet që iu vijnë rrotull prej shumë motesh.

Përgjigjen më të mirë për klounët e çadrës dhe për ithtarët e moskonsekuencës kushtetuese e dha ministri i jashtëm gjerman, z. Sigmar Gabriel në Tiranë: “Kush bojkoton parlamentin, ai largon vendin prej BE-së dhe dëmton interesat e qytetarëve të vendit të vet… Proceset në të gjithë Evropën bazohen në disa parime plotësisht të thjeshtë. E para, kufijtë për politikanët i ofron kushtetuta dhe ligjet. Pse dëshirojnë njerëzit të shkojnë në Evropë? Sepse Evropa është një sinonim për shtetin ligjor, për forcën e ligjit dhe jo për ligjin e forcës.

Së dyti, parimi i demokracisë bazohet në faktin se ata që janë në pakicë të mund të pranojnë shumicën… Thelbi është që të respektohet kushtetuta edhe kur jemi pakicë… Ekziston përshtypja se ka njëfarë frike nga zbatimi i reformës në drejtësi”. Prej kohësh përfaqësuesit e vendeve perëndimore duhet t’u flisnin troç politikanëve tanë gënjeshtarë dhe mashtrues. Shembulli i z. Gabriel nuk është i vetmi këta muajit e fundit, por është më i ploti dhe më i drejtpërdrejti. Të shpresojmë se kështu do vazhdojnë të na flasin të gjithë miqtë e vërtetë.

Është e qartë se tani neve na mbeten vetëm dy rrugë: ose të zbatojmë parimet e Evropës që përmendi përfaqësuesi i shtetit kryesor të BE-së ose parimet e atyre që janë në çadër. Kush beson se mund të bëhet pjesë e BE-së duke zbatuar parimet e atyre që, me krizat e vazhdueshme që i kanë shkaktuar vendit sa herë i kanë zënë ethet e pushtetit, e kanë mbajtur Shqipërinë larg Evropës, le të shkojë në çadër ose t’ia bëjë me sy çadrës nga larg.

Përndryshe, shteti shqiptar, në bashkëpunim, nën vëzhgimin dhe me ndihmën e afërt të qeverive perëndimore duhet të bëjë çmos për organizimin sa më të përsosur të proceseve të pjesshëm dhe të përgjithshëm zgjedhor dhe të evidentojë, provojë dhe ndëshkojë aktet kriminale që çadristët po përgatisin për ditët e zgjedhjeve. Qeveria shqiptare nuk duhet t’i japë askujt leje për veprimtari propaganduese politike ditën e zgjedhjeve lokale në Kavajë, as për ” mitingje paqësore ” pasi e ndalon ligji shqiptar. Nuk iu duhet dhënë kurrfarë shansi gangsterëve politikë që të organizojnë e kryejnë krime dhe pastaj të dalin, siç kanë bërë shumë herë, dhe të thonë se ” Na kanë provokue. Nuk mundëm të ndalim zemërimin popullor “.

Kodi Penal shqiptar ka disa nene që dhunuesit e proceseve zgjedhore i ndëshkojnë me shumë vite burg. Ndoshta ka ardhur koha që të ndërpritet një herë e mirë dhunimi i popullit nga sundimtarët e tij dhe ligji të dhunojë banditët politikë. Përndryshe Shqipëria do të mbetet peng e një bande gangsterësh pa din e iman, të mbështetur nga gjithfarë laramanësh mediatikë e analitikë. Banda është tashmë e diskredituar, por shoqëria ka nevojë që ajo të ndëshkohet. Zvarritjet dhe pazaret e mbajnë vendin larg përparimit. Nuk ka më të majtë e të djathtë.

Ka vetëm qytetarë, politikanë dhe forca politike pro normalitetit i përkufizuar nga kushtetuta e vendit që duan të rendin drejt Evropës dhe individë apo grupe politikë që punojnë për të kundërtën.

Dita