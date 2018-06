 “Konsujt” e Enverit në Kosovë

Nga Bedri Islami

(Vijon nga numri i kaluar)

Njëra ndër figurat më madhore dhe nacionalist i shkallës më të lartë, Jusuf Gërvalla, në pyetjen e gazetës gjermane “Die Zeit”, nëse ata do të pranonin të bashkoheshin me Shqipërinë, edhe nëse ai vend do të ishte monarki, shtet kapitalist apo një vend komunist, ai do të përgjigjej thjeshtë: “pa asnjë ngurrim”.

Zgjedhja e tyre nuk ishte në dorën e tyre. Po të kishte qenë monarkia në pushtet – ata do të ishin mbështetur tek figura e monarkut; po të ishte Shqipëria një vend kapitalist ata përsëri do të mbështeteshin, si ndodhi në vitin 1998.

Për shqiptarët e Shqipërisë londineze nuk është edhe aq e kuptueshme se çfarë ndjenje të zgjon fakti kur i mënjanuar, i burgosur me dhjetë vite a më shumë, pa e ditur nëse ka mbështetje apo jo; pra një vetmitar kur e di se qëllimi është i shenjtë, por nuk e di nëse ke zgjedhur rrugën e drejtë, vjen në qeli, në atë bashkësi burgu, mesazhi i shumëpritur është se shteti amë të mbështet.

Në burg nuk ke as kohën dhe as luksin të mendosh për një gjë tjetër , veç këtij: ke mbështetje, ke një prag ku të dëgjojnë.

***

Shteti shqiptar bëri kujdes që, në afrimin e tij me lëvizjen çlirimtare, të hiqte ideologjinë dhe të mos bënte primare figurën e Enverit. Kjo është bërë me urdhrin e tij. Në një letër që i dërgon Jusuf Gërvallës dhe lëvizjes çlirimtare, në vitin 1981, ai i këshillonte të hiqnin dorë nga ideologjia, sidomos ajo ML, të mos e lidhnin përpjekjen e tyre me emrin e vetë Hoxhës, dhe, në të njëjtën kohë bënte dallimin mes Ballit Kombëtar në Kosovë dhe Ballit Kombëtar në Shqipëri, duke e cilësuar të parin si një lëvizje nacionaliste të domosdoshme dhe atdhetare. Po ashtu, në shënimet e saj, ish ministrja e arsimit dhe e kulturës në Shqipëri, Zonja Tefta Cami , do të sillte porosinë e Hoxhës, në prag të vizitës së saj të parë në Kosovë, viti 1980, se nuk duhet folur për asgjë ideologjike me kolegët e saj në Kosovë, nuk duhej të citohej ai dhe as Partia e Punës.

Nga ana tjetër, po kjo lëvizje çlirimtare, sipas dëshmisë së drejtuesve të kohës, do të ndihmohej me miliona dollarë nga shteti amë. Dhe, nga ana tjetër, do të përçahej, po nga shteti amë, në bashkimin e tyre. Atë që jepte dora e majtë, e merrte dora tjetër. Fakt është se ata që lëviznin dorën tjetër, në një kohë të ardhshme, do të shfaqeshin si njerëzit që e kishin keqtrajtuar çështjen e Kosovës. Shembulli më tipik do të ishte ish ambasadori i Shqipërisë në Turqi, Bujar Hoxha, i cili pasi ndaloi bashkimin e saktë të grupeve të rezistencës në një linjë të vetme, pak muaj më vonë, pas vrasjes së Jusuf Gërvallës, Kadri Zekës dhe Bardhosh Gërvallës, krijoi një bashkim tjetër, ku nga tre përfaqësues, dy kishin qenë njerëz të lidhur fort me shërbimin sekret jugosllav.

***

Vitet e shkrirjes së akujve të parë, në kohën kur nga njëra anë qeveriste Hoxha dhe nga ana tjetër Tito, do të jenë përballjet e para serioze mes dy qëndrimeve që do të vinin në provë shqiptarët. Kë do të përqafonin ato: një jetë më të qetë, megjithëse nën kornizën e autonomisë apo bashkimin me shtetin shqiptar, ashtu si ishte ai.

Fakti është se mes dy përballjeve, delegimit të mendjes dhe artit, kulturës dhe shkencës shqiptare në Kosovë dhe jetës së shqiptarëve të atjeshëm, fitoi e para. Mendja e mundi fuqinë e pushtetit. Kadare, Çabej, Demiraj, Buda, Pollo (i vjetri), Kostallari, Agolli etj, në mënyrë simbolike, e mundën Kol Shirokën, Sinan Hasanin, Fadil Hoxhën, Veli Devën, Xhavit Nimanin.

Enver Hoxha nuk kishte mundur ta bënte këtë. Edhe sikur të kishte dashur, nuk do të kishte mundur ta bënte. Por, këta, të mendjes, në Kosovë, konsideroheshin konsujt e tij, dhe përmes tyre ai mund të bënte një vend tjetër.

Shpesh herë Hoxha akuzohet rëndë se, në kohën e tij, shumë shqiptarë të Kosovës, të cilët erdhën në dheun amë, u burgosën, u dërguan në kampe internimi, kaluan nëpër zgafellat e galerive të Spaçit apo në errësirën e Burrelit etj.

Ka qenë vërtet një krim i shumëfishtë, i një mendjeje të sëmurë, që nuk duhej të ndodhte dhe kurrë nuk mund të shlyhet.

Por, ka dy shfaqje të këtij por-i.

Disa prej tyre ishin të dërguar të shërbimit sekret serb. Ishin nga ata që, pasi ishin instruktuar, kishin ardhur për të bërë detyrën ndaj një shteti tjetër, historikisht kundër. Rastet e njohura si të “Pashtrikut”, të “Kontit”, të “Hutinit”, të “Safetit”, nuk kanë qenë të veçuara, por nuk justifikojnë edhe atë që ka ndodhur.

Shumë nga këta ish të burgosur politikë, shqiptarë të Kosovës, pas ndryshimeve pluraliste, u përfshinë në jetën politike, nganjëherë më ashpërsisht se sa ishte menduar. U bënë edhe deputetë, edhe funksionarë të lartë të pushtetit të ri, këshilltarë, drejtorë drejtorie të rëndësishme, në Shërbimin Informativ, në ambasada.

Disa e meritonin, disa e përdorën kalvarin për të risjellë në vëmendje se, e shkuara e tyre, pavarësisht se si e kishin shfaqur, nuk kishte ndryshuar asgjë në mentalitetin e tyre.

Ata, megjithëse u paraqitën si atdhetarë të shquar, e kishin rastin kur do e dëshmonin veten: luftën e Kosovës.

Ndoshta jo të gjithë, por shumë prej tyre, në një mënyrë ose në një tjetër, u përfshinë në struktura që ishin kundër luftës, kundër qëndresës, u përpoqën ashpërsisht për ta mposhtur këtë luftë, gjë që ishte e kundërta e asaj me të cilën ishin paraqitur në Shqipëri, si pjesë e lëvizjes çlirimtare në Kosovë.

***

Figura e Enverit në Kosovë, aq sa ka qenë e afrueshme, aq ka qenë edhe shenjë largësie. Por, si nuk është pritur, sidomos nuk është pritur gjatë viteve 1990 – 1998, dufi dhe mllefi më i madh kundër tij, do të ishte pikërisht në Kosovë.

Nuk ndodhi rastësisht një gjë e tillë. Viti 1990 erdhi pas përplasjeve të jashtëzakonshme të vitit 1989, që mund të quhet viti fillestar i luftës së armatosur. Në nëntorin e këtij viti, 1989, e gjithë Kosova u trondit nga lëvizjet e mëdha të organizuara nga strukturat ilegale. Duam apo nuk duam sot, frymëzimi i tyre erdhi nga Shqipëria dhe pavarësisht se Hoxha nuk jetonte më dhe se zëvendësuesi i tij nuk kishte as karizmin e tij dhe as fjalët e tij, ata përsëri besonin. Takimet e fshehta që ishin bërë në selinë presidenciale u kishin dhënë shpresë për mbështetje të fuqishme. Ishte, ndoshta, viti më domethënës i ndryshimit.

Për të mos patur një vit tjetër të tillë, duhej zhbërë urgjentisht mbështetja. Për të hequr mbështetjen duhej shuar figura e Hoxhës. Duhej krijuar miti i shitjes së Kosovës, i braktisjes së saj, i tmerrit që kishin kaluar vetë shqiptarët, i tmerrit që nuk kishte fund, i harresës së madhe, që të hiqej ajo që kishte qenë, herë e fortë e herë më e larguar, mbështetja.

Fakti që në instancat themelore të Kosovës, në politikë, në media, në jetën publike, në administratë ishin ish anëtarët e Lidhjes Komuniste të Kosovës, e shfaqur tashmë si LDK; fakti që kjo Lidhje ishte krijuar nga një grupim i lidhur me strukturat e sigurisë serbe, fakti që programi i tyre i paraqitur nga Jusuf Buxhovi ishte punuar në zyra të tjera, ende i papërkthyer mirë, që duhej domosdo të spostohej vëmendja nga reali, ai që ishte i pranishëm me ushtri, banka, polici, gjykatë drejt një vendi tjetër, e bëri këtë përpjekje të ethshme, të pashoqe dhe të egër.

Edhe sot, mund të duket e çuditshme, në Kosovë, shumë vetë e dinë fare mirë se kush ka qenë Kadri Hazbiu, Mehmet Shehu, sa janë vrarë e si janë vrarë dhe, theksoj, mirë bëjnë që e dinë dhe duhet ta dinë, por, të njëjtët nuk e dinë se kush ishte Rankoviqi, kush ishin ministrat e brendshëm në Kosovë, kush ishte Mehmet Maliqi, Jusuf Karakushi, Sinan Hasani, megjithëse disa nga këta të fundit ende i kanë emrat e tyre nëpër rrugët e rruginat e Kosovës.

Heqja e miti të Hoxhës ka qenë domosdoshmëri për regjimin serb. Ka qenë njëra ndër frikërat e tij. E, më duhet ta them se, shumë nga ata që e filluan luftën në Kosovë, dikur, i kishin besuar Hoxhës dhe e kishin gjetur veten tek rruga e tij, luftë për çlirim.

Ata mund të fajësohen për gjithçka; ata mund të quhen edhe nostalgjikët e fundit të një regjimi që pak kush e donte dhe ndaj një figure të cilin sot e kanë mënjanuar, por në kohën e tyre ata nuk gjetën rrugë tjetër.

Ata kishin gjithë botën kundër dhe u mbështetën tek një njeri, emri i të cilit, edhe nëse synohet të jetë në fillimin e mbarimin e një rruge, ndjell kundërshtitë më të mëdha, përplasje të panjohura, zgjon kohë të tjera dhe nuk gjen vend askund.

E gjitha kjo ndodh pasi, megjithëse kanë shkuar kaq shumë vite, ende nuk kemi një histori reale, të një rruge, e cila, në ecjet e saj, kishte enigma të shumta, krime dhe ndërtim shteti, kishte mjerim dhe ndriçim, kishte ngritje veprash por edhe shkatërrim vlerash.

Mohimi i plotë apo rrezatimi i plotë janë njëlloj të dëmshëm, pasi një rruge, katër dekadëshe, nuk mund të lidhet me një emër të vetëm.

Një rrugë, një rruginë, një rrugicë, mund të ketë një emër; një jetë nuk mund të ketë.

Koha për të treguar rrugën e saktë, sidomos për ata që nuk kanë ecur kurrë në të, ka ardhur dhe po shkon.