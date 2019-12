Ekskluzive: Rrëfej bisedat e mia me Bashën dhe Berishën për Durrësin

Shënim i Kryeredaktorit:

Ky shkrim është botuar si kopertinë e gazetës DITA në 3 shtator 2013 pak pas ardhjes së Rilindjes në pushtet.

Është një rrëfim i shkruar nga ish-Drejtori i Përgjithshëm i Menaxhimit Urban, Arben Meçaj.

Janë bisedat e tij me Berishën dhe Bashën mbi bregun e Durrësit dhe ndërtimet.

Sot, pak ditë pas tërmetit shkatërrues të 26 nëntorit, vlejnë për të kuptuar që moralistët e sotëm janë shkatërruesit e djeshëm.

Dje kishim këta që përshkruan Meçaj në këtë vetë-denoncim, sot kemi ata që vijuan traditën e mosndëshkimit, të dhënë pas shout dhe shpërdorimit të buxhetit publik.

Të djeshmit nuk i tundën “baket” që përshkruhen në këtë rrëfim, të sotmit as tërmeti paralajmërues i dy muajve më parë.

Të djeshmit dhe të sotmit duken në anë të ndryshme të barrikadës.

Në fakt janë bashkëpunëtorë dhe bashkëpërgjegjës në një shkatërrim jo vetëm të territorit, por edhe të moralit, ndërgjegjes, vlerave.

Shkatërrim që e meritojmë sa kohë do vazhdojmë t’i votojmë pavarësisht provave tashmë 30 vjeçare të paaftësisë, korrupsionit, dështimit.

Shkrimi risillet prej arkivës.

Teksti dhe komentet e lexuesve poshtë i përkasin datës 3 shtator 2013:

*****

Nga Arben Meçaj

Me pushime në Turqi. Në një ekskursion me anije, në brigjet e Antalias, mbi një shkëmb, grupi ynë shqiptar shkruan “Shqipëri–Kosovë”. Kaq u desh dhe u mblodhën si rrotull një pike mjalti, bijtë e shqipes, kosovarë dhe shqiptarë, biseda nis e ngrohtë dhe vëllazërore. “Jam nga Gjakova”, – thotë Ademi.

Prej vitit 2006 kam blerë një vilë në Durrës, por vitet e fundit, më vjen keq, por nuk vij më në Durrës. Shumë pis shumë rrëmujë. Të dhimbshme për mua këto fjalë, por fatkeqësisht të vërteta.

Sapo vij në Shqipëri, në TV shoh misionarë të PS. “Në shtator do të fillojmë prishjet në bregdet“, – ishte mesazhi i tyre final. Në Shqipëri, Kryeministri i zgjedhur organizon takim me specialistë të huaj të territorit. Diskutohen probleme të menaxhimit urban të territorit. Konkluzionet: 1. Ndarje e re territoriale, 2… 3… 4. Piramida…? 5. Vila Enver Hoxhës…?

Një rrëfim që merr shkas nga Ademi



Ademi nuk e preferon më Durrësin. Ai ndjen, percepton dhe reagon. Durrësi i 2006-ës i ofronte besim dhe kënaqësi. Durrësi sot… Ademi nuk preferon më të pushojë në apartamentin e tij në bregdetin adriatikas.

Ademi, Arbeni, Saliu, Edi …janë shumë. Ata kanë braktisur Durrësin, zemrën e turizmit shqiptar, pikënisjen e Rrugës së Kombit!

Përse? Çfarë ndodhi në këto 6 vjet, që kjo pasuri kombëtare, ky resurs i trashëguar me krenari në vite, sot shfaqet në këtë derexhe?

Lutem, të vlerësoni se ngjarjet që ofrohen më poshtë nuk përfaqësojnë thjesht pozicion individual, por do i përdor që nëpërmjet tyre, ti lexues i pavarur dhe mendjekthjellët të gjykosh se Kush, Si dhe Përse menaxhoi, gatoi dhe ofroi këtë produkt të shëmtuar: Durrësin Sot.

Dua të sjell në vëmendje se çfarë ndodh kur vullneti politik deformon argumentin teknik. (me apo pa qëllim të mbetet ty ta gjykosh) sjell Atë, që Ti vetë me sytë e tu e sheh, me qenien tënde e përjeton, me koshiencën tënde e gjykon, në dëshpërim apo kënaqësi, aty buzë detit, përtej perdes demagogjike, të gënjeshtërt, mashtruese dhe marramendëse të propagandës së një Shteti… pse jo Kriminel dhe Shkatërrimtar.

Viti 2005 dhe Doktori: Sapo kthehem nga një udhëtim në bregdetin jugor të Francës: Kanë, Nisë dhe pushimet në Turqi, në Alania.

I frymëzuar nga mënyra e menaxhimit shtetëror të bregdetit jugor Francez (kjo filozofi menaxhimi është universale për të gjitha bregdetet ranore në gjithë perëndimin “Palma de Majorka, Barcelonë, Rimini etj), direkt kërkoj takim me doktor Berishën.

Takimi ishte i përzemërt (pritej ardhja në pushtet në 2005) dhe unë parashtroj në parim një Projekt-Ide mbi mënyrën se si mund të zbatohej kjo filozofi menaxhimi në bregdetin e Gjirit të Durrësit.

Për lexuesin sqaroj se Nisa, Kana, Rimini, Barcelona, Palma janë një kopje natyrale si pikat e ujit e Gjirit të Durrësit.

Më erdhi mirë se emocionet e Berishës tejkaluan parashikimet e mia mbi pritshmërinë e propozimit.

Vërtet: Një bulevard shëtitës, i gjelbëruar me bimësi tropikale, me kufizime lëvizjeje për automjetet, që do të ndante zonën e ndërtimeve nga brezi i rërës, i jepte jetë një zhvillimi turistik modern të integruar dhe cilësor në Gjirin e Durrësit, nga Porti e deri përtej Qerretit.

Sqaroj se situata urbane e kohës në këtë Gji lejonte zbatimin pa kosto suplementare të çdo modeli turistik bregdetar të plazheve në propozim.

Por sot jemi në vitin 2013. Realiteti mbi zhvillimin në Gjirin e Durrësit flet krejt ndryshe. Përse nuk u zbatua Modeli? Ai ishte i thjeshtë, i njohur, lehtësisht i zbatueshëm. Përse?!

Prilli 2006 dhe Dinozauri: Unë drejtor i Përgjithshëm i Menaxhimit Urban. Nga Kryeministria vjen një Letër ankimore nga Populli mbi një platformë (mbushje me gurë) që po realizohej në plazhin e Durrësit. (Sqaroj se ankimimet mbi shkelje ligjore në atë kohë nuk bëheshin në organet kompetente, por vetëm në zyrën e Kryeministrit.)

Natyrisht rasti ishte flagrant, i pa besueshëm. Kurajë tepër e madhe. Ndërtim në det?! Ngjarje e pa besueshme por realitet. I doli pronari dhe detit hejjj o hejjj.

Pas komunikimeve intensive dhe mungesës totale të reagimit nga Policia Ndërtimore në Durrës (në fakt sipas organizimit të Policisë Ndërtimore, Dega Tirana-Fshat me qendër në Tiranë), nisem në Durrës. Skandalizohem kur shoh një masiv gurësh rreth 40-50m në thellësi të detit, në brendësi të masivit ishte një ekskavator.

Kërkova ndihmë nga policia e rendit, saktësisht nga Policia e Plazhit si komisariat më vete. Ndodhej rreth 350 m larg platformës. Bashkërisht me të bllokojmë ekskavatorin dhe shoqërojmë në komisariat ekskavatoristin. Nuk diskutohej konsumimi i veprës penale, e cila nisi menjëherë.

Pas disa ditësh marr vesh, se me “Urdhër nga lart”, procedimi ishte ndërprerë. Por, jo vetëm procedimi. Puna kishte filluar nga fillimi. Sot, “vepra” si një dinozaur okupon Plazhin e Durrësit.

Por fatkeqësisht, jo vetëm në këtë platformë. Ishte fillimi i një prej proceseve të pandalshëm dhe më shkatërrimtarë me efekte të pa llogaritshme negative në Gjirin e Durrësit. Ishte fillimi i filozofisë së “Parcelizimit të Plazhit, i “Tokës së Xanun”, i pushtimit të Detit, i shkatërrimit gjenetik të tij.

E gjithë kjo kryhej nën hundën e gjatë, të “Atyre Lart”. Të një projekti tashmë të mirë planifikuar. Shteti nuk kishte më kuptim. Ai nga kjo ditë ishte thjesht Shërbëtor.

Maj 2006 dhe Luli: Unë përsëri Drejtor i Përgjithshëm. Thirrem me urgjence nga ministri Basha në zyrën e tij. “Arben, nga Kryeministria na është ekspozuar shqetësimi mbi situatën e ndërtimeve dhe urbanizimin e zonës së Plazhit të Durrësit (Golem-Mali i Robit). Çfarë mendon se duhet të bëjmë?”, – më pyet ministri.

Në fakt ishte një çështje që vërtet ishte problematike dhe që ishte në qendër të informacioneve mbi situatën në këtë zonë.

Përgjigjem se në zonë ka ndërtime nga kioska deri godina shumë katëshe. “Fillimisht duhet të përqendrojmë potenciale policore (ndërtimore) në zonë, me detyrë ekskluzive që të pengojnë ndërtimin e mëtejshëm. Të evidentojmë dhe prishim të gjitha ndërtimet kioska dhe një katëshe. Të gjykojmë rast pas rasti për ato dy katëshe, të pezullojmë (një moratorium bllokimi) çdo ndërtim të nisur në ndërtesa mbi 2 kate. Pasi të kemi realizuar këtë plan, të fillojmë Urbanizimin e Integruar (Studimin e Integruar Urban i cili dhe sot që flas nuk ekziston), mbikëqyrjen, disiplinimin e organizuar dhe të studiuar të gjithë zonës turistike të Gjirit të Durrësit”, – ishte në parim propozimi im.

Në atë kohë territori i Plazhit ishte akoma i pa prekur seriozisht, vetëm sa kishte filluar procesi i ndërtimeve të larta. Në zonën e Golemit dhe Malit të Robit situata Urbane ishte gati e virgjër dhe zbatimi i këtij plani ishte absolutisht i mundshëm.

“Oh sa mirë. Plan shumë shumë i mirë”, – ishte konkluzioni i ministrit. Nga nesër të fillojmë zbatimin. Gjithë natën punova për një plan organizimi dhe riformatim të strukturave policore për fillimin e ekzekutimit të tij të nesërmen.

Eh, të nesërmen. Në mëngjes herët, thirrem në zyrë nga ministri Basha. Në zyrë ishte dhe një personazh. Drejtor “tepër i rekomanduar” në këtë ministri.

“Arben bashkë me Drejtorin kemi vendosur një plan tjetër. Të fillojë inspektimi i zonës, të evidentojmë situatën dhe mbi të, ne të hartojmë një Studim Urban të Zonës. Kur Studimi të jetë gati, ndoshta pas 6 muajsh, të fillojmë implementimin e planit të djeshëm”, – më thotë ministri Basha.

Pa e bërë dysh, sinqerisht pa asnjë diskutim, çohem, i jap dorën dhe i them: “Më vjen keq zoti ministër. Ju keni vendosur të shkatërroni këtë zonë”.

Dola menjëherë dhe nga zyra.

Duke e njohur prej rreth dy muajsh në detyrë se si punonte apo operonte ky ministër (se për menaxhim as mos i shkojë njeriu në mendje të diskutojë), kisha bindjen time se mënyra më e mirë për t’i hapur rrugë, për të ligjëruar shkatërrimin urban ishte: “Të fillohej një Studim Urban në një zonë”.

Por vetëm të fillosh. Fatkeqësisht bindja ime, se Plani Urbanistik ishte fillimi i një Batërdie të Organizuar, sot është realitet i lexueshëm besoj dhe nga Ty, lexues i dashur. Studimi asnjëherë nuk filloi dhe rezultati nuk lë vend për diskutim.

Aktualisht gjykoj se Gjiri i Durrësit jo vetëm që nuk ka më funksion turistik (përveçse është pranë detit), por ai ka humbur dhe funksionin e tij urban. Ai sot është dhe i pa banueshëm.

Fatkeqësisht dhe Ademi në Turqi kishte këtë mendim. Këtë e tregon dhe bllokimi fatal i tregut imobiliar. Këtë e tregojnë mijëra apartamente të pa shitura në zonë. Humbje shumë e madhe për një vend të vogël.

Bravo z.Basha ke me çfarë të krenohesh sot në Durrës.

Maj viti 2006 dhe Platforma. Diku nga zona e Qerretit, saktësisht ne pjesën veriore te pyllit te pishave fillon ndërtimi i një platforme mbushje gurësh në brendësi të detit. Informacioni përsëri vjen nga Kryeministria.

Nëpërmjet një MEMO-je (praktike absurde e komunikimit të brendshëm në Ministi) i drejtohem Ministrit.

Në Memo në parim cilësoj se: “Në Durrës po të fillon një proces tepër serioz dëmtimi i bregut të detit. Cenimi i shtratit natyror të bregut, ndërhyrja në regjimin natyror të lëvizjes së ujerave (uji i detit lëviz në bregun e Durrësit me një shpejtësi natyrale në drejtimin vertikal. Kjo lëvizje rifreskon ujin e gjirit dhe njëkohësisht stabilizon dhe ruan të pa ndryshuar vijën bregdetare), do të shoqërohet me lëvizje serioze të masiveve ranore (bregut) por dhe me formimin e baseneve ujore natyralist të pa rifreskuara, për pasojë, me ndotje natyrale nga depozitimi në këto basene i mbetjeve organike detare.

Sa më sipër, kërkohej ndërhyrja urgjente: Ndërprerja e menjëhershme dhe e pa kushtëzuar e mbushjes, procedimi i menjëhershëm për prishjen e bankinës së prodhuar.

Natyrisht asgjë nuk ndodhi. Sot ky bregdet Qerret-Mali i Robit ka pësuar një deformim të frikshëm. Vetëm për periudhën 2006-2012 bregu ka humbur, ndoshta dhe përfundimisht brezin e vet ranor(humbja është nga 40-60 m). Të jem më i qartë, po them se në periudhën 2006-2012, vetëm për 6 vjet deti është futur në tokë 40-60m.

Një zhvillim gjeologjik i pa besueshëm për një periudhë kaq të shkurtër.

Kjo zonë, nga një Gji i mrekullueshëm ish-ranor, një perlë elitare e turizmit shqiptar, tashmë e kthyer në një zonë të mbushur vetëm me platforma gurore. Ajo ka humbur plotësisht funksionin e vet turistik. Aty lagin trupin ardhacakë spontanë, por jo turistë.

Natyrisht dhe në pellgun e Liqenit të Tiranës apo Saukut, në lumin e Devollit në Maliq apo Gjanicë lahen të rinj dhe pensionistë. Por këto basene nuk kanë asgjë të përbashkët me turizmin.

Besoj se z.Basha do të ndihet krenar me produktin e largpamësisë së tij. E ftoj që ashtu i qeshur, me vështrimin larg, drejt Italisë (Perëndimit), aty në fundin e ndonjërës prej Dampave, në transmetim direkt, t’i shpalosë popullit të tij, projektin për të ardhmen në krye të PD-së.

Ai ka se çfarë të tregojë. Ai e ka një Model. Projekti është në brigjet e Malit të Robit.

Maj 2006 dhe një Tironc Babaxhan. Unë ende Drejtor i Përgjithshëm. Përsëri objekt Posta nga Kryeministri. Në Golem batërdia. Ne filan vend prerje drurësh, e në tjetrën ndërtim pa leje.

Në plazhin e Durrësit Policia Ndërtimore kishte një strukturë të posaçme me varësi të drejtpërdrejtë nga Tirana. Drejtoria Tirana-Fshat quhej. Në krye të saj, fatkeqësisht një tiranas me prirje të cilësuara “Babaxhani”.

E bënte pazarin “për shtatë pale qejfe”.

Doje të ndërtoje. Kishe “Baken”. Të habiste kuraja dhe guximi me të cilën ky individ mbyllte pazaret pa i bërë syri xix, se si i bënte “ballë presionit nga sipër”. Pa e zgjatur, për një muaj rresht organizonim deri dhe bllokime me grupe dhe proces-verbale ministrore të ndërtimeve të strukturave për të cilat Kryeministria, shpesh dhe vetë Kryeministri, dërgonte letra deri dhe urdhra të përsëritur veprimi.

Por “Bakja” nuk donte t’ia dinte. Ndërtime, prerje, shkatërrim, rrumpallë kudo në plazh. Më në fund me propozimin tim në një mbledhje me ministrin fillojmë procedurë ligjore të shkarkimit të “Bakes”.

Firmoset dokumenti i shkarkimit nga ministri, protokollohet dhe sapo bëhet gati për t’u nisur për ekzekutim, ndodhi ajo, Hataja. Një telefonatë (që nuk ishte Berisha) dhe më besoni Ministri, ai i qeshuri, u ngrit në këmbë Gati-Tu! U bë i vogël, po i vogël fare (personaliteti vëlla të jep ymër, të jep nur, të jep autoritet, të jep forcë, të bën të madh).

Si i zënë në faj përgjigjet shkurt, me një zë të mekur duke ju marrë fryma: “Si urdhëron. Si urdhëron. Pa merak z. X”.

I zverdhur, Ai, ministri i gjatë e gjithnjë buzagaz u zhyt në kolltukun e lëkurës. Pasi mori veten më drejtohet : “Arben, ndërprite procedurën”.

Procedura natyrisht u ndërpre, Urdhri i Ministrit, dhe Urdhri i Shkarkimit dhe procedimit Penal ndodhet akoma në dosjet e mia personale dhe sot, ashtu me firmë, vulë dhe Nr. protokolli.

“Bakja” vazhdoi Drejtor, Z. X vazhdoi karrierën, lartë fare madje. Koha kaloi, por ajo fytyrë prej ministër-kufomë, e zhytur kruspull pa frymë, pa jetë në kolltukun e lëkurës mbetet dhe sot e gjallë në koshiencën time.

E shoh sot këtë personazh në podium, shpesh duke ngritur zërin, duke bërë të fortin dhe… nënqesh.

Unë e kam të gjallë këtë qenie butaforike, këtë manekin folës, këtë ligavec që kudo ku zvarritet jargët e tij lënë gjurmë pështirosje përballe “Bakeve” dhe protektorëve të tyre dhe hidhërohem.

Në dorë të kujt u katandis PD-ja! “Bakja”, ai që shteti i kishte ngarkuar një detyrë, vazhdoi i pa prekur “Gjobë-Vjeljen”, protektori i tij z.X vazhdoi me “sukses dhe meritë“ karrierën. Ministrit i erdhi buzëqeshja. Gjiri Durrësit pësoi fatin e nënshkruar nga “Bakja”, ministri, Zotërinjtë atje lart.

Në po atë mbrëmje, rreth orës 16.30 (më ka mbetur në memorie kjo ngjarje), në celularin tim bie zilja. Ishte z. X. udhëheqës i lartë (Pika që si bie).

E hap, dhe përtej telefonit një zë mbllaçitës: “Ore ti. Si guxon të cenosh njerëzit e mi. E di t’i se çfarë të bëj…?!”. Nuk ishte vështirë të dalloje se ishte duke ngrënë paçen e radhës. Në sfond psherëtinte zëri i “Bakes”.

Por kishte rënë në “hundë lesh” z.X. Nuk ka interes përgjigja ime. Ishte e rëndë. Ajo ishte përgjigja për të cilën dhe sot jam krenar. Por them se nuk kam për ta harruar përjetë mesazhin e kësaj telefonate. Mu pështiros vetja si Drejtor. Mu pështiros dhe Ai: I gjati, ministri me drejtqëndrimin e tij Gati-Tu para këtij lëngaraqi.

Pas gjysmë ore, ministri më merr në telefon dhe direkt: “Arben, ti nuk di të sillesh, si guxon t’i japësh atë përgjigje z.X“. Nuk e lashë të vazhdonte më, por direkt i përgjigjem: “Z. Ministër, mos harxhoni kohën kot. Nesër, në tavolinë do të kini dorëheqjen time.

Pas bisedës menjëherë i dërgoj një mesazh z.Berisha ku në vija të trasha paraqes dorëheqjen e pa revokueshme dhe shkruaj shprehimisht : “Z. Kryeministër, që ka një platformë shkatërrimi, vjedhje dhe abuzimesh kjo nuk ka më diskutim. Por po të pyes: Janë vetëm Këta apo je dhe Ti?” (ky cilësim u dërgua kështu si është shkruar pa asnjë presje të hequr).

Të nesërmen dhashë dorëheqjen, duke mos shkelur më për asnjë ditë në shkallët e ministrisë dhe pse isha Drejtor i Përgjithshëm. Vetëm shtatë muaj pas dorëheqjes, ministri nxori Urdhrin e Lirimit.

Viti 2008 Tashmë nuk jam më Drejtor: Sapo kishte filluar realizimi i Autostradës Porto-Romano Kavajë. Në disa artikuj dhe analiza në TV insistoja se realizimi i Autostradës në zona turistike do të sillte pasoja të pa riparueshme për turizmin në këto zona. Brezi turistik Plazhi Durrës-Plepa-Golem-Mali i Robit është tepër i ngushtë të mbajë brenda vetes një fluks rrugor nacional. Ekzistonte mundësia teknike që të ruhej e pa prekur gjithë kjo hapësirë. Ndërsa Autostrada që lidh Tiranën me Rrogozhinën apo Kavajë me Porto-Romanon të kalojë dhe larg kësaj zone.

Gjiri i Durrësit kishte nevojë urgjente vetëm për një rrugë me tipare cilësore turistike. Autostrada u bë. Rezultati?

Zona lindore e Autostradës u nxor përfundimisht jashtë çdo funksioni turistik, e për më keq dhe tregu imobiliar (miliona euro potencial energji e vendit të groposura në mënyrë mizore).

Gjithë zona turistike, theksoj e gjitha, u imponua teknikisht nëpërmjet mureve të larta betoni (a thua ishte shpallur Karantinë) të komunikojë me pjesën tjetër të vendit (drejt Durrësit, Tiranës apo Kavajës) vetëm me një rrugë 5 m të gjerë.

Kush ka provuar të futet këtë verë në këtë zonë me siguri është bllokuar në një trafik disa km të gjatë, në këtë rrugë katastrofë. Kush ka guxuar ta provojë për herë të dytë? Jo, për herë të dytë qytetari shkoi larg Durrësit.

Sqaroj se bëhet fjalë për një zgjidhje të PËRHERSHME. (se mos del “ministri” dhe si gjithmonë deklaron është e Përkohshme)

E gjithë kjo Rastësi?! Papjekuri teknike!? Papërgjegjshmëri?! Apo thjesht, qartë e saktë Projekt, Qëllim i Paramenduar?

Një rast pa precedent në historinë e menaxhimit urban të zonave turistike, një katastrofë. Një atentat i mirë programuar për neutralizimin e një resursi kombëtar. Një bombë e vërtetë shkatërrimtare e ëndrrës dhe kuletës se mijëra qytetarëve shqiptarë, qytetarë të ndershëm që besuan në qeverinë e tyre, qytetarë te cilët kursimet e tyre i investuan në një zonë bregdetare atraktive në vite.

Sot, me bindje të plotë, akuzoj këtë zgjidhje si një projekt të mirë studiuar bllokimi dhe neutralizimi të Gjirit të Durrësit. Projekt i ideuar në skuta dhe i zbatuar nga drejtues të papërgjegjshëm.

Si Epilog

I nderuar Lexues. Ngjarje të gjata, ndoshta të lodhshme në lexim. Por pasi të mora pak kohë, të lutem tani dhe një përgjigje, aty duke medituar me bindjen eksperiencën dhe përjetimin tënd.

A ke një ide më të qartë tani se Kush, Si dhe me Çfarë përgjegjësie dhe filozofie e kanë menaxhuar Gjirin e Durrësit? A është Durrësi sot në vitin 2013 si Durrësi i vitit 2005? A se ka pasur ndonjëherë ndonjë Plan zhvillimi, apo menaxhimi zhvillues në Durrës? A ka pasur qeverisje shqiptare në Gjirin e Durrësit?

Bregdet ranor i munguar, infrastrukturë lëvizëse e munguar (nuk trajtova furnizimin me ujë të pijshëm apo largimin e ujërave të zeza se këto përbëjnë një histori më groteske dhe dramatike njëkohësisht), hapësirë territoriale absolutisht e munguar (pa rrugë të brendshme pa vend parkimi apo sheshe pushimi) me bllokime rrugore permanente, a do të shkonte më në mendje të frekuentoje ish-perlën e turizmit shqiptar, Durrësin?

Vëllai kosovar kishte ëndrra, shpresa te mëdha. Ai bleu apartamentin, që “për një ore e gjysmë të pinte kafen në Durrës”. Por ai u zhgënjye, ai nuk vjen më në Durrës. Ai po kërkon ta shesë shtëpinë e tij të “Ëndrrës se Premtuar” në 2005. Por ajo nuk shitet. Janë me mijëra të tjerë, që “Ëndrra e Premtuar” i futi në gropën e dështimit e zhgënjimit.

Disa mendime dhe për Ty i nderuar z. Rama

Muaj të çuditshme këto dy të fundit. Çudira nga më grotesket, deri dhe më të dhimbshmet. Privatizime dhe Koncesione, SHQUP dhe Konvikt, “mavi” dhe “vjedhje” zgjedhjesh?! Romë dhe lotë krokodili për “Fatin e tyre të mjerë” (vërtet përse nuk i strehoi Komuniteti Evropian romët në Shqipëri.

Bashkia duhet të denonconte dhe në prokurori rezidentët e KE-së dhe bashkëpunëtorët e tyre në Shqipëri. Prona që rrëmbehen, prona që dhurohen, prona që falen. Marrëzi, marrëzi, marrëzi! Këto ngjarje kanë mbushur në këto dy muaj të çuditshëm atmosferën post-elektorale shqiptare.

Ne, të gjithë, pyesim dhe presim. A do te këtë ndëshkim? Këtë ende s’e dimë. Presim, shpresojmë, diskutojmë, debatojmë dhe…presim. Gjithsesi, ndëshkimi do të jetë një ngushëllim, një shkarkim emocional, një mësim, një domosdoshmëri. Por gjithsesi jeta vazhdon, ecën. Duhet të shohim përpara.

Pyetje që ndoshta nuk parashtrohen vetëm para meje:

Përse Durrësi qendra pararojë e resursit turistik të vendit aktualisht është në braktisje?

Përse PS-ja duhet të propagandojë Prishjen dhe jo Projektin Zhvillues si alternativë që natyrisht do të kërkojë dhe Prishjen?

Përse alternativat e zgjidhjes së administrimit të territorit, PS-ja duhet t’i studiojë dhe ofrojë me specialistë të huaj?

Do të desha që opinionin tim ta ofrojë paraprakisht për dy pyetjet e fundit. Sëpari: PRISHJA! Është me e lehta dhe procedimi më i thjeshtë që mund të ndërmarrë administrata shtetërore. E pranoj këtë procedim si aktin absolutisht më normal në zbatim të ligjit të çdo administrate ligj zbatuese të menaxhimit Urban. Prishja është pjesë organike dhe e pa diskutueshme e zbatimit të ligjit.

Por, më vjen keq të pranoj Prishjen si platformë zhvillimi. Apo Prishjen, si pararojë programore e një alternative qeverisëse e cila ka marrë një mandat shumë herë më të madh, shumë herë më të vështirë: Transformimin Rrënjësor, ZHVILLIMIN.

E kuptoj, se në kushtet aktuale, është e pamundur të realizosh programe zhvillimi dhe urbanizimi pa Prishje. E kuptoj dhe situatën alarmante të tre muajve të fundit. Por, gjykoj se është gjetur një mënyrë primitive dhe në mos vulgare për një fillim të mbarë.

Së dyti. Gjykoj se jam njohës i potencialit intelektual profesional shqiptar. Them me krenari se në Shqipëri ka potenciale të mrekullueshme teknike të fushës së Urbanistikës. Njerëz të përkushtuar patriotë, të ndershëm dhe specialistë të rangjeve të admirueshme.

Them patriotë, sepse Urbanistika është e lidhur ngushtësisht me zhvillimin. Pa dashurinë për vendin tënd, ajo është thjesht biznes. Urbanistika si biznes, është… katastrofë, sado profesionale të jetë ajo. Urbanistika më shumë se profesionalizëm është politikë, është vullnet, është edukim, kulturë e disiplinë. Është ndershmëri, është PATRIOTIZËM.

Gjithsesi, duke më mirëkuptuar në objeksionet e mia, ndihem shpresëplotë kur vërej se mesazhi i parë i Qeverisë së Re, vjen nëpërmjet përqendrimit dhe etiketimit të problemeve të kontrollit dhe menaxhimit Urban të territorit si principiale dhe thelbësore, si pararojë e platformave zhvilluese të vendit.

Siç do të jetë Urbanistika, njohja, perceptimi, gjykimi dhe zgjidhja e saj, ashtu do të jetë dhe shteti–qeverisja.

Nëse më lejon, disa mendime dhe për Ty i nderuar z.Kryeministër: Durrësi është shumë afër. Në vitet e rinisë, të dy, i hipnim ndoshta të njëjtit tren, atij të mbingarkuar dhe shijonim ëndrrën tonë rinore në këtë bregdet të mrekullueshëm. Kemi nostalgjinë e viteve, por dhe detyrimin t’ia rikthejmë këtë bregdet Shqipërisë sonë të dashur. Z.Kryeministër.

Modelin se si duhet shkatërruar në mënyrë të organizuar Durrësi, e sheh në ngjarjet e mësipërme. Modelin e Rilindjes Durrsake di ta shpreh bindshëm dhe unë. Atë e dimë të gjithë. Ai gjendet i gjallë në Nisë, Kanë, Rimini etj. Ai teknikisht është mëse i gjallë në Shëngjin.(Vërtet! Këta kanë ditur si bëhej, por vendosën të mos e aplikojnë në Durrës).

Z.Kryeministër! Projekti nuk ka nevojë për “Ekspert”. Ky projekt ka nevojë për diçka të madhe, shumë të madhe. Dashurinë për vendin Tënd. Përkushtimin, Vendosmërinë, Besimin në Fe e Atdhe.

Z Kryeministër. Në fushatë dhe SHPRESË dhe Ne të dhamë votën. Na jep BESIMIN dhe të siguroj ne do të japim Forcën dhe Mbështetjen. Kam bindje se pranë Teje dhe në dispozicion gjenden specialistë të mrekullueshëm që do të japin zgjidhje impresionuese teknike. Nuk kam përse ta fsheh. Jam i dashur me specialistët shqiptarë. (Kam një eksperiencë të hidhur me Podestën, me koncesionet, me konsulencën e dështuar të të Huajve).

Sfida e “Lanës” z .Kryeministër është afër. Ajo është e gjallë, e prekshme, e përjetuar. Kam besim se ti do ta përballësh këtë Sfidë. Durrësi ka nevoje. Ai kërkon Ringritje. E thënë thjesht dhe shkurt ai kërkon Sfidën e propaganduar të Rilindjes.

SFIDOJE!