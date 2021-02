KOPERTINA: 20 shkurt ’91, rënia e një shtatoreje. Përse tri dekada pas ndryshimit të dirigjuar të sistemit, Shqipëria gjendet në pakënaqësi dhe dëshpërim të thellë popullor?

Nga Viktor Malaj

Botuar në DITA

“Idealizmi pa pragmatizmin është i pafuqishëm. Pragmatizmi pa idealizmin nuk ka kuptim. Çelësi i udhëheqjes së efektshme është idealizmi pragmatik” – Riçard M. Nikson

Kanë kaluar 30 vjet nga ndryshimi i sistemit politik në Shqipëri dhe sot ndodhemi në gjendjen kur vendi ka bërë disa ndryshime mjaft të dukshme nga ana materiale, megjithëse fort të dyshimta sa iu përket burimeve financuese, por pakënaqësia popullore ndodhet në nivele shumë të larta.

Pakënaqësia dhe dëshpërimi popullor nuk vijnë nga fakti se popullit i është mohuar liria e fjalës, organizimit politik, manifestimit dhe votimit. Mirë apo keq, këto liri kanë qenë dhe janë të pranishme brenda përkufizimit të gazmores (barceletës) shkodrane që thotë: “Para 1990 kishim lepurin në bark, tani na ka hyrë qeni”.

Me gjithë ekzistencën e këtyre lirive e të drejtave dhe me gjithë ndryshimet e herëpashershme të pushtetarëve, niveli ekonomik i vendit është nga më të prapambeturit në Evropë, një e treta e shqiptarëve e kanë lënë vendin dhe po aq të tjerë do ta bënin këtë veprim po të kishin mundësi. Dhe kjo ka ndodhur pavarësisht qeverive e qeveritarëve, është tipar i qëndrueshëm i të menduarit dhe të vepruarit tonë.

Po, pse atëherë ne jemi të prapambetur dhe të pakënaqur?

Qysh në fillim të viteve ’90 propaganda zhurmëmadhe politike dhe publicistike iu ka fryrë dhe iu fryn borive të vlerave dhe nivelit material të qytetarit dhe shoqërisë. Asnjë prej atyre që kanë qenë në moshë madhore në vitin 1990 nuk do ta kishte besuar se në vitin 2020 veprimtaria prodhuese në Shqipëri do të ishte në këtë nivel të mjerë zhvillimi, se papunësia dhe të ardhurat nga punësimi do të mbeteshin në këtë nivel të vajtueshëm.

Propaganda formale dhe e gjithanshme ka kërkuar t’i bindë shqiptarët se mjaftonte pluralizmi politik dhe liria e tregut dhe të mirat materiale do të vërshonin me shumicë dhe për të gjithë.

Kjo propagandë e cekët, hileqare dhe mashtruese nuk iu tregoi kurrë shqiptarëve se si, pse, qysh dhe kur janë zhvilluar vendet dhe popujt perëndimorë. Papërgjegjësia e kudogjendur dhe korrupsioni i përhershëm i administratave qendrore e lokale, si dhe shndërrimi i sistemit të drejtësisë në bashkëpunëtor dhe vegël të politikës dhe, sidomos, të krimit ordiner e kanë dëshpëruar shqiptarin e ndershëm dhe e kanë bërë të flasë me vete.

Për të mos lejuar që dëshpërimi të kthehet në revoltë, klasa politike shqiptare dhe establishmenti i saj mediatik kanë bërë çmos që dështimet dhe të këqijat që i përjeton dhe i vuan populli t’i paraqesë si “shfaqje të tranzicionit”. Cilit tranzicion?!

Për 5-10 për qind të popullsisë nuk ka pasur tranzicion, por përparim dhe pasurim duke arritur majat më të larta. Kjo “shkëputje” në vrapimin ekonomik dhe politik, në pjesën më të madhe, nuk ka ardhur për shkak të aftësive të jashtëzakonshme të “atletëve ekonomikë”, por nga veprimtaritë e tyre të paligjshme dhe korruptive.

E keqja, e paligjshmja dhe e pamoralshmja kanë marrë shtrirje dhe përmasa të tilla sa që të mendosh e të sillesh në të kundërtën e tyre, jo vetëm të del e padobishme por, madje, edhe vihesh në lojë për “trapllëkun” tënd.

Të gjithë e dimë se viti 1990 e gjeti vendin dhe popullin shqiptar në falimentim ekonomik. Për shumë shkaqe objektive e subjektive, kombëtare dhe ndërkombëtare, ekonomia e vendit ngadalësoi dhe, pastaj, ndaloi hapat e zhvillimit të saj.

Edhe sot dëgjojmë apo lexojmë përpjekje për t’u tallur me thënien e drejtuesit të atij regjimi, E. Hoxha, se “Edhe bar sikur ta dimë se hamë, parimet nuk i shkelim, Marksizëm-Leninizmin nuk e tradhtojmë!”.

Nuk ka asnjë dyshim se faji kryesor i gjendjes së vendit në vitin 1990 bie mbi udhëheqjen politike të kohës. Duke qenë historikisht një vend i vogël dhe i prapambetur Shqipëria ka pasur dhe ka nevojë për hapa të mëdha dhe të shpejta në të gjitha fushat e jetës. Acarimi dhe prishja e marrëdhënieve politike dhe, sidomos, ekonomike të vendit me fuqi të mëdha të botës, siç ishin BS dhe Kina, dëshmon për një dogmatizëm ekstrem të udhëheqjes së asaj kohe.

Pas vitit 1990, klasa politike shqiptare u përpoq të bindë popullin se ishte idealiste dhe luftonte për parime demokratike për të mirën e tij.

Por, si është e vërteta që na e provojnë veprat dhe jo fjalët e politikës? A mund të jenë idealistë ata që e kanë djegur vendin e vet sa herë i zinin ethet e pushtetit; ata që pasuritë kombëtare tokësore e nëntokësore ose i dëmtuan ose ua dhanë një grushti horrash të pangopur; ata që parimet që propagandonin formalisht i shkelnin dhe i shkelin vetë praktikisht; ata që, pa bërë kurrfarë punësh të tjera veç politikës, janë bërë sot milionerë? Kurrësesi jo!

Duke qenë gjithnjë pengje të etheve për pushtet e privilegje, politikanët shqiptarë bënë çfarë nuk duhej bërë dhe që askush në Evropë s’ia ka lejuar vetes. Lejimi i lëvizjeve kaotike të popullsisë; zaptimet e pronave dhe ndërtimet pa leje dhe pa rregulla urbanistike e arkitektonike; legalizimi (legjitimimi) i këtyre veprimeve për nevoja elektorale; pengimi dhe, shpesh, mohimi i marrjes së pronave nga pronarët e kahershëm; lejimi i grabitjes së pyjeve dhe mineraleve deri në shndërrimin e vendit në “geto kjoskash”; manipulimet dhe dhunimet e përsëritura të proceseve zgjedhore dhe çuarja e vendit në konflikte civile dhe në gjendjen e jashtëzakonshme, si dhe përpjekjet për marrjen e pushtetit me dhunë etj. e tradhtojnë dhe diskreditojnë të gjithë propagandën e tyre dhe e rrëzojnë përdhe çdo pretendim të tyre për idealizëm.

Po, “mirë” se nuk ishin dhe as janë idealistë por, të paktën, të ishin pragmatistë. Pavarësisht nga propaganda ngjyra-ngjyra e politikës, ky sistem politik është kapitalizëm.

Dhe, njëra nga vetitë kryesore të tij është pragmatizmi që, i përkthyer në veprimtarinë e jetës së përditëshme do të thotë se partitë, politikanët dhe qeveritë, duhet të ndjekin ato politika dhe të lidhin ato marrëdhënie ndërkombëtare që japin më shumë rezultat në zhvillimin afatshkurtër dhe afatgjatë të vendit.

Orientimi politik drejt Perëndimit është një gjë normale dhe e domosdoshme, por ky orientim nuk duhet të përjashtojë zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike me vende dhe popuj të Perëndimit e të Lindjes, pavarësisht sistemit të tyre politik, mjafton që këto marrëdhënie të mos cenojnë integritetin territorial dhe sigurinë kombëtare.

Kur erdhi në Shqipëri në qershor 1991, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Xhejms Bejker, ndër të tjera, pohoi se “Ne nuk i japim kujt peshk por i mësojmë të tjerët si të zënë peshk”. E dha këtë si përgjigje për ata që në kor bërtisnin në sheshin para tij: “Hudhe qesen! Hudhe qesen!”, por për ata që kishin veshë të dëgjonin dhe mendje të arsyetonin, Bejkeri po thoshte: “ne na mjafton që ndërruat sistemin politik dhe tani mësoni të ecni vetë”. Një popull dinjitoz nuk mendon të jetojë vetëm me ndihma e “dhurata”.

Por këtu lindin disa pyetje: Po sikur të mos kemi vend gjuetie dhe as peshk për të gjuajtur? Po mjetet “e peshkimit” ku do t’i marrim? A mund të arrihet zhvillimi ekonomik vetëm duke propaganduar parime e norma, pa investuar dhe punuar?

Fatkeqësisht, ekonomia shqiptare mbështetet kryesisht në veprimtarinë tregtare dhe fare pak në atë prodhuese. Një vend dhe popull që nuk prodhon gati asgjë nuk i kanë punët mirë dhe e ardhmja e tyre nuk është fare e sigurt. Shqiptari me nivel mesatar i vitit 1990 e përfytyronte Shqipërinë e sotme plot me fabrika, uzina dhe ndërmarrje perëndimore, me popullsinë të punësuar dhe pa asnjë qytetar shqiptar të papunë apo që merr ushqimet familjare me lista, ngaqë nuk ka të ardhura të mjaftueshme.

Atëherë, ku janë këto investime të dëshiruara dhe të propaganduara dhe pse papunësia është në shkallë kaq të lartë dhe të ardhurat në nivel kaq të ulët? Nëse perëndimorët nuk jepkan “peshk”, çfarë rezultatesh ka dhënë “shkolla” ku na mësuan të zëmë peshk? A, mos thjesht, ne jemi nxënës të këqij e të pabindur, apo, përveç “teorisë” kemi nevojë edhe për praktikë e mjete që ta materializojmë teorinë?!

Pse duhet që zbatimi i parimeve politike perëndimore të na pengojë të kemi marrëdhënie ekonomike dhe, rrjedhimisht, investime me vendet e fuqishme lindore si Kina apo disa vende arabe? Përbuzja, ngadalësimi apo pengimi i këtyre marrëdhënieve dhe investimeve prej politikanëve dhe qeverive tona nuk ka ardhur nga idealizmi dhe parimësia e tyre, por nga servilizmi dhe frika ndaj partnerëve perëndimorë.

Në këtë drejtim faji është i dyanshëm: i partnerëve tanë politikë perëndimorë të cilët, megjithëse kanë marrëdhënie politike dhe ekonomike të niveleve më të larta me Kinën dhe disa vende të Lindjes, në forma të ndryshme, iu bëjnë presione qeverive shqiptare dhe të ndonjë vendi tjetër si ne, t’iu rrinë larg marrëdhënieve dhe investimeve lindore.

Pse?! Si mund t’i kushtëzosh këto marrëdhënie kur vetë i ke Kinën dhe të tjera vende lindore ndër partnerët kryesorë ekonomikë, kur me to ke volume gjigante import- eksportesh dhe investimesh të ndërsjella?!

Nga ana tjetër, politikanët shqiptarë të të gjithë krahëve politikë, duke iu druajtur dyshimeve dhe hatërmbetjeve të Perëndimit, kanë mbajtur dhe mbajnë qendrime mospërfillëse ose kundërshtuese ndaj ofertave për investime nga vendet e lartpërmendura (lindore).

Politikanët shqiptarë nuk kanë hallin e “prishjes me miqtë”, por e dinë, ndonëse nuk e pohojnë, se ardhjet apo qendrimet e tyre në pushtet varen në një përqindje të madhe nga “humori politik” i Perëndimit sepse, përndryshe, fillojnë “revolucionet “ngjyra-ngjyra, të trumbetuara si “vullnet i popullit”, “revoltë ndaj diktaturës dhe autoritarizmit” apo “lëvizje demokratike”.

Duke menduar dhe besuar kësisoj, në shërbim të pushtetit vetjak dhe jo të të sotmes dhe të ardhmes së vendit, ata kanë zgjedhur servilizmin dhe nënshtrimin pa kushte ndaj vendeve perëndimore dhe jo pragmatizmin që do të thotë t’iu përmbahesh parimeve politike perëndimore por edhe t’iu hapësh rrugë marrëdhënieve dhe investimeve nga vendet e tjera.

Popujt nuk ushqehen pambarimisht vetëm me parime dhe predikime. Ata duan të jetojnë edhe si qenie biologjike dhe shoqërore, duan punë, mirëqenie ekonomike dhe siguri e drejtësi sociale. Në të gjitha vendet perëndimore, duke përfshirë edhe SHBA, janë të pranishme mallrat, bizneset dhe investimet kineze dhe ato të tyre në Kinë.

Në të gjithë botën, pa përjashtim, qëllimi kryesor i biznesit dhe investimit është fitimi material. Biznesi është mëkatar nga vetë natyra e tij, por mençuria e qeverive vlerësohet nga fakti se sa dhe cilat biznese pranojnë të investojnë në vendin tonë. Eksperienca e kompanive perëndimore si CEZ, Bankers, Beçtel (Bechtel) etj. nuk lë vend për dyshime rreth moralit dhe karakterit të biznesit.

Po të kishim ofruar me mençuri investime kineze, siç po ndodh në Ballkan dhe në vendet e BE-së, sot do të kishim një tregues shumë më të ulët të papunësisë dhe nuk do të kishim probleme të mprehta me energjinë elektrike, komunikacionin hekurudhor, industrinë minerare etj.

Unë nuk besoj se Kina është agresive dhe e rrezikshme për Shqipërinë apo se i kushtëzon investimet e saj ekonomike me objektiva politike. Madje, është qartësisht e dukshme që Kina është vetë një shtet gjysmë kapitalist dhe zbatues i fjalës së urtë kineze që thotë se “Nuk ka rëndësi çfarë ngjyre ka macja, e rëndësishme është të gjuaj minj”.

Ndoshta historia njerëzore nuk njeh asnjë rast që një perandori kaq e madhe gjeografike, ekonomike, ushtarake, politike dhe demografike të shquhet për maturi dhe mosagresivitet në botë.

Prandaj, besoj se për Shqipërinë, në kushtet kur investimet perëndimore janë fare të pakta, ne duhet t’iu hapim rrugë investitorëve me seriozitet të verifikueshëm edhe nga pjesa tjetër e botës. Pra, ditën të punojmë në “arat” e atyre që ofrojnë punë dhe në darkë të lutemi në “falëtoret” e Perëndimit. Vetëm nëse të zotët e “arave” na kushtëzojnë “falëtoren” që duhet të frekuentojmë, gjë që nuk ka të ngjarë të ndodhë, atëherë ne e braktisim “arën” për “falëtoren”.

Përndryshe, duhet ditur se, me gjithë vlerat e larta, “falëtorja” nuk të siguron jetesën.

Shqipëria dhe populli shqiptar as duhet dhe as mund të mbesin peng i rivaliteteve ndërkombëtare, gjeopolitike e gjeostrategjike. Përndryshe, mund të vijë dita që s’do të ketë kush të punojë ” arat ” dhe as të lutet në ” faltore “. Kështu, edhe ” zotat ” mund të mbesin pa idhujtarë, edhe ” bizneset ” pa punëtorë. Po të ndodhë kjo atëhere s’ka më Shqipëri prandaj duhet parandaluar sa nuk është vonë.

