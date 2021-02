KOPERTINA/ “Një votë e pazakontë”, Bedri Islami: Interesat e njerëzve mund të bien në ujdi, por jo ndërgjegjet. Çfarë pritet nesër dhe më pas në Kosovë

Nga Bedri Islami

Nesër, 14 shkurt, në Kosovë do të jenë zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, të cilat, si një shenjë e lëkundshmërisë së pushtetit, për të dytën herë zhvillohen me një qeveri në detyrë, e për më tepër, kësaj radhe, me ushtruese të detyrës së presidentit, që në të njëjtën kohë është edhe numri dy në listën e një force politike, me të cilën 15 muaj më parë ishin në garën e marrjes së pushtetit.

Janë zgjedhjet më të veçanta në Kosovë. Nga të gjithë dihet se kush do të jetë fituesi i tyre – nuk dihet vetëm se sa lart do të shkojë – por rritja mund të jetë më shumë se 50 për qind dhe do të mund të kemi për herë të parë në qeverisje një forcë të vetme politike, e cila, nuk do të kishte nevojë për mbështetjen e Listës serbe. Lëvizja Vetëvendosja është e sigurtë në fitoren e saj, për më tepër, ndryshme nga tetori i vitit 2019, kur ishte forcë e parë, tani do të jetë forcë politike fituese. Në selinë e saj janë të bindur për këtë, ndërkohë që mijëra qytetarë të Kosovës, nga vende europiane, po kthehen për të votuar pikërisht Lëvizjen VV.

Nga ana tjetër, megjithëse të ndarë nga njëra-tjetra, janë katër forca të tjera politike, të cilat, megjithë zërin e ngritur, e dinë fare mirë se mund të ndajnë me njëra tjetrën vendet pasues, por që nuk do të kenë as gjysmën e votuesve që kanë pasur tradicionalisht dhe, e gjithë kjo, më shumë për fajin e tyre, se sa nga lëkundja e papritur e votuesit shqiptar të Kosovës.

Rreth 27 parti politike e koalicione të vogla do të jenë në përballje. Prej tyre janë pesë parti politike shqiptare, që përfaqësojnë rreth 95 për qind të votuesve dhe 22 të tjera të nacionaliteteve e pakicave etnike, që, megjithëse bartin vetëm 5 për qind të popullsisë, kanë të sigurta 20 vende në parlamentin prej 120 deputetësh. Prej tyre, sipas Kushtetutës, 10 vende janë të rezervuara për pakicën serbe, që kokën e ka në Beograd e han në të dy grazhdet: të Prishtinës dhe të shtetit serb.

Nga pesë partitë politike shqiptare, katër prej tyre kanë të njëjtën fillesë: Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe figura të njohura nga Lëvizja Popullore e Kosovës. Kjo nuk përbën asnjë risi, kështu ka qenë edhe në zgjedhjet e kaluara, e, si duket, kështu do të vazhdojë edhe për shumë kohë, megjithëse në të gjitha janë pjesë edhe shumë figura të shquara intelektuale të një brezi të ri, shumë i formuar dhe pasionant për të qenë pjesë e politikës.

Lëvizja VV është shndërruar momentalisht në forcën politike që i jep kahun fushatës. Duke hequr nga vetja ndalesa të mëhershme, si ajo në qëndrimin e saj ndaj figurës së Rugovës, ndoshta edhe për shkak se në Listën e saj zgjedhore gjende edhe 12 kandidatë të Vjosa Osmanit; një stepje, ndoshta të përkohshme ndaj idesë së bashkimit kombëtar; relaksimin në marrëdhëniet me figura të njohura të mendimit politik ndërkombëtar; në fakt ajo e di se zgjedhjet janë të fituara dhe ka përgatitur prej kohësh edhe ekipin e ri drejtues qeveritar. Duke mos i lënë asgjë në dorë rastësisë, sidomos aty ku mund të hasen pengesa për emërimin e Kurtit si kryeministër, ajo e ka shndërruar gjithçka të saj në një lidhje të furishme mes forcës politike dhe liderit të saj, që tashmë janë simbiozë e qëndrueshme. Më shumë se një lëvizje për të marrë pushtetin, ajo konceptohet tani si një lëvizje për ndryshimin e domosdoshëm, largimin nga skena politike drejtuese të forcave të tjera politike – çka është tashmë lajtmotiv i lëvizjes qytetare drejt VV, dhe, për më tepër, për të sjellë një frymë e vizion të ri qeverisës, ku lufta kundër korrupsionit të jetë lirimi i shtetit nga ngërçi. Se sa do të arrihet e gjithë kjo, si dhe në cilën kohë dhe çfarë reaksioni mund të ngjallë, kjo është temë e së ardhmes. Aktualisht askush në Kosovë, nga përkrahësit e zjarrtë të Kurtit, nuk mendon se mund të ndodhë ndryshe dhe shpresa për ndryshim, gjithnjë e më shumë, po i ngjan një trendi të ripërsëritur.

Katër forca politike shqiptare janë në të njëjtën kohë rivalët në zgjedhje të Kurtit dhe të katër liderët e dinë fare mirë se, me gjithë shpresën që i japin vetes, do të jenë nën kuotat e 15 muajve më parë. Partinë Demokratike të Kosovës e ka goditur fort mungesa e Thaçit, që disa vite më parë ishte lideri më i votuar dhe njeriu që ngjallte shpresën për ndryshim ndaj nomenklaturës së LDK-së, që vinte nga klani i vjetër i shtetit serb. Thaçi në Hagë, si ishte 15 muaj më par i përjashtuar nga fushata për shkak të detyrës, mes të tjerave e dëmtoi PDK-në pasi asnjëri prej tyre dhe të gjithë sëbashku nuk kishin e nuk kanë karizmën e tij, e cila, me gjithë mëkatet e keqqeverisjes, ka mbetur e pranishme dhe është rritur pikërisht për shkak të burgosjes së tij. Duke shtuar këtu edhe mungesën e Veselit, i cili ishte më i hapur për njerëzit dhe më i qartë se drejtuesit e tanishëm, duket se synimi i saj do të mbetet të jetë forcë e dytë politike, ndërsa shpresa e vetme për të qenë në pushtet është që Kurti dhe VV të mos arrijnë të kenë aq shumë deputetë sa që të mund të formojnë të vetëm qeverinë. Drejtuesi i tanishëm i saj, Enver Hoxhaj, në fakt intelektual i klasit të parë, me gjithë besimin e dhënë nga forca e tij politike, ende ka në figurën e tij reminishenca të së shkuarës, që, të vërteta ose jo, ato i janë bërë pjesë e fushatës.

AAK dhe Haradinaj mbetën gjithnjë në forcat dhe liderët politikë që gjenden gjithmonë mes besimit dhe mosbesimit. E kam njohur prej shumë viteve Haradinajn dhe, sado që ka mendime të ndryshme për të, njohja ime më ka shtyrë dhe më qëndron në mendimin se pak njerëz e duan Kosovën si e do ai dhe se, paraqitja e tij publike është në raport të zhdrejtë e qasjen e tij politike. Zotërues i shumë gjuhë të huaja ai e nuhat politikën në Kosovë të lidhur me pushtetin, ndërsa jashtë saj bën zgjedhje jo të duhura. Kjo ndodhte e ka bërë atë dhe forcën e tij politike të jetë më shumë rajonale dhe jo gjithë përfshirëse, por edhe njohës të mirë të detantës në politikën shqiptare të Kosovës. Shumë vetë ia kanë harruar faktin e krijimit të qeverisë së parë të përbashkët mes tij dhe Rugovës, por, pikërisht kjo zgjedhje e tij, krijimi i një qeverie të përbashkët mes pacifistëve rugovianë dhe luftëtarëve të orëve të para bëri që shërbimi i posaçëm serb dhe prokuroria hetuese serbe të shpejtonin në përgatitjen e dosjes së manipuluar dhe dërgimin e tij në Hagë, duke ia prerë rrugën një qeverie që mund të ishte deri më tani , më e suksesshme se të tjerat.

Limaj dhe struktura e tij politike NISMA ka para vetes enigmën e së ardhmes; do të jenë apo jo në parlamentin e ardhshëm. Megjithëse aty ka figura të shquara dhe intelektualë të klasit të parë, përsëri hapësira politike që mendonte të zinte tashmë është e bosht dhe tjetër nuk mund të gjendet. Të revoltuarit me PDK-në apo të zhgënjyerit e LDK-së, që mendoheshin të ishin pjesë e NISMA, tani, jo rastësisht, shkuan te Lëvizja VV! Largimi i Krasniqit dhe burgosja e tij në Hagë ka larguar një figurë politike të njohur, që kishte ndikim në shumë zona për shkak të së kaluarës së tij dhe qëndrimeve të matura, por askush nuk e di tani se sa i rëndë do të jetë dëmi.

Kisha menduar se NISMA dhe PDK, për shkak të së kaluarës së përbashkët, do të ishin në një listë të vetme zgjedhore, por, si duket, ndarja kishte qenë më e rëndë se sa dukej dhe këtë e vunë re, ose e thelluan, të rinjtë që ishin bërë pjesë e PDK-së dhe që mendojnë se tani është koha e tyre.

Koha e Vetëvendosjes erdhi në çastin e duhur. Prova e parë, e bërë një vit më parë, tregoi se kishte qenë e parakohshme, e pamjaftueshme dhe jo e duhur. Kishte dështuar , së pari në mendimin e Kurtit e pastaj në përplasjen e tij, jo të rastësishme me Agim Veliun e LDK-së, si përfaqësuesin e skifterëve brenda forcës rugoviste, që pak ka mbetur prej saj.

Të qeverisësh pas një besimi thelbësor është ndoshta përgjegjësia më e madhe për një forcë politike dhe, për një lider që i ka joshur njerëzit me ndryshime të mëdha dhe perspektiva të shkëlqyera, të cilat do e ketë të vështirë t’i bëjë, edhe sikur të vendosë gjithçka në lojë, në kohën që duan njerëzit.

Në Kosovë, nga luajalizmi ndaj liderëve, shumë vetë do të mbrojnë çështje që nuk u duket e drejtë. Toleranca politike ka marrë dëmtime serioze dhe do të jetë vështirë për një drejtues, që, duke qeverisur, të mbajë edhe peshën e tolerancës mes njerëzve, pa ngjallur mërinë e askujt, as të fituesve, që shpesh herë duan revansh të lodhur nga pritja e gjatë, dhe as të të mundurve që, para se të rrëzohen , mendojnë revanshin.

Pak vetë, nga ata që do të jenë të humburit e zgjedhjeve të 14 shkurtit, do të mendojnë, ashtu si e kishin sanksionuar anglezët në parlamentin e tyre në vitin 1643 se “pakica duhet t’i nënshtrohet shumicës, t’i japë kësaj mundësi për të qeverisur dhe të bëjë oponencën e saj”.

Interesat e njerëzve mund të bien në ujdi, por jo ndërgjegjet.

Në Kosovë pritet të qeveriset me ndërgjegje dhe vizion, e jo të bien në ujdi, si ka ndodhur shpesh herë.

Ujdia e përkohshme do të jetë e dëmshme, sepse ngjall përplasjet e nesërme. Këtë e provoi Lëvizja VV një vit më parë, në ujdinë e saj me LDK, por ndodhitë e më pasme treguan se kishte qenë fillesa e përplasjeve.

