KOPERTINA: Doktor Kalo dhe ‘pordhitika’, çfarë e detyroi një ndër mjekët tanë më të mirë të largohet tani nga Komiteti Teknik (mesazhi i tij dhe një redaksionale)

Mjeku infeksionit Tritan Kalo, ditën e djeshme, ka lajmëruar largimin e tij nga Komiteti Teknik i Ekspertëve. “4 Marsi , shkroi ai, shënon edhe fundin e bashkëpunimit tim zyrtar me këtë grup të emërtuar: “Komiteti i përhershëm për Infeksionin e përhapur nga Coronavirusi i ri“.

Tritan Kalo është njëri ndër mjekët më të njohur infeksionistë në Shqipëri, që në të gjithë karrierën e tij të gjatë, e jo vetëm një vit të rëndë pandemie, në ditë të mira dhe të vështira për vendin, është gjendur pranë njerëzve, me përkushtim, profesionalizëm dhe shpirtin e tij humanitar.

Më 31 Janar 2020 është krijuar nga MShMS një Komitet prej 11 ekspertësh për Mirëmenaxhimin e Epidemisë së “Sars-Cov2/Covid-19, në të cilin ka dhënë kontributin e tij gjithëanshëm, si MJEK, edhe profesor Kalo, i vetmi që nuk ishte drejtues ose funksionar nga të gjithë anëtarët e tij.

I gjendur kurdoherë pranë kolegëve mantelbardhë, si njëri prej tyre, pa e ndarë veten në hierarki e bindje tjetër, veç detyrimit njerëzor e profesional për të qenë pranë të sëmurëve, ai vazhdon të jetë njeriu i thjeshtë, i matur, real dhe në vendin e duhur.

Largimi i tij nga Komiteti Teknik nuk do të thotë se ai nuk do të jetë më njëri ndër bluzëbardhët pranë të sëmurëve me Covid, se nuk do e kemi përsëri mendimin e tij profesional dhe angazhimin si qytetar. Por, duke ikur, ai i ra edhe një herë një këmbane të madhe që duhet të tundë fillimisht shendetsinë tonë, të gjithë sistemin, kapur grykërisht nga ata që përfitojnë prej tij dhe, më tej, qeverinë, për të shkuar drejt forcave politike, të cilat, edhe një fatkeqësi të tillë, si pandemia, synojnë ta matin me numrin e votave që do të sjellë, me përfitimet që do të kenë në një ditë të ardhshme, me postet e premtuar, tenderët e fituar, pasurinë që do të rritet dhe shkatërrimin e njëri-tjetrit.

Pandemia tregoi se shteti mund të përballojë një ngjarje të rëndë, nëse ai është i përgatitur për ta përballuar; se shteti mund të minimizojë pasojat e një virusi shkatërrimtar, nëse e merr seriozisht luftën kundër tij, se mund të krijojë atë gjendje sociale që duhet, nëse e kupton sinqerisht se është koha për ndërrimin e disa përparësive, ku, gjithnjë, ajo që është më e matshme dhe më e duhura është jeta njerëzore.

Çfarë e detyron profesor Kalon të largohet tani nga Komiteti Teknik, është pyetja e njëjtë, si ajo që mund të bëhet krejt normalisht: çfarë i detyron mendjet më të iliminuara të këtij vendi të jenë në një shumicë të ndjeshme kohe, të heshtur, të larguar, jo pjesë e mendimit politik apo e zhvillimit të vendit? Çfarë i detyron qindra e mijra të rinj, të shkolluar, me një mundësi të ndjeshme për të qenë në të ardhmen profesorët dhe mjekët e shkëlqyer, të ikin nga vendi dhe të bëjnë emër në një vend tjetër, që nuk ka investuar thuajse asgjë për formimin e tyre? Si është e mundur që në shtëpinë tonë ndjehemi të huaj dhe në shtëpitë e botës gjejmë shpesh herë atë që na mund ta kemi këtu?

Ka një shkak themelor: ajo që profesor Kalo e ka quajtur haptas, “Pordhitika”, e që dihet nga të gjithë se çfarë është.

Ne, e kemi thënë shpesh, kemi një klasë parapolitike, që dalëngadalë po kthehet në një oligarki politike dhe që, jo rastësisht, i ka mbështetur shpatullat e saj pikërisht tek një oligarki tjetër, ajo financiare, duke bërë një hibrid të çuditshëm, por tejet gllabërues.

Politika, apo pordhitika, ka afruar ndaj vetes, në shumë raste, jo vlerat, por antivlerat; ka sjellë ndarjen njerëzore, si të jetë e thikuar çdo gjë, deri sa, si saktëson profesori, edhe për një pandemi të rëndë si kjo, ngrihen tri komitete teknike, ai shtetërori, ai pranë presidencës, që është filial i LSI-së dhe ai pranë PD-së, që synon të jetë nesër në pushtet.

Për opozitën është më i vlefshëm një gjysmë mjek si Bardh Spahia, që djeg shkolla, se sa një mjek si Halim Kosova, që deri dje e tundnin figurën e tij si ndër më të merituarit në sektorin e shëndetësisë, e të cilin, shumica qeverisëse që e mbron sot, kërkonte të gjente me çdo kusht ku fshihej pasuria e tij, cilët njerëz kishte takuar, ku e kishte takuar etj. Për opozitën është më i vyer një ministër shëndetësie si Nard Ndoka, me profesion mekanik, se sa një figurë e shquar e kësaj fushe, pasi, me Ndokën pazaret bëhen më lehtë, tenderët ndahen më lirisht; kurse shumica qeverisëse, kur ishte në koalicion me të, i rrihte shpatullat si njeriut të ditur.

Në pragun e zgjedhjeve të 25 prillit, ku njëra palë shpreson të rrijë në pushtet dhe pala tjetër të rivijë në qeverisje, specialistë të ndryshëm e kanë mësuar të vërtetën se vetëm militantizmi politik mund t’i bëjë drejtorë, shefa pavionesh dhe spitalesh, mund t‘i bëjë titullarë në dikastere, mund t’u hapë rrugët për pasurim, gjë që ka ndodhur shpesh e vazhdon të ndodhë edhe sot e kësaj dite. Është diçka që dihet nga të gjithë: profesor Kalo e nënvizoi edhe një herë, duke sjellë shembullin e tij, të njeriut që largohet, sepse e ndjen se në këtë treg politik, ku shitet gjithçka, deri edhe nderi, ai është i huaj, ashtu si janë edhe qindra e mijëra të tjerë.

Unë njoh mjekë të vjetër, që, të infektuar me Covid, janë vetmjekuar në shtëpi, sepse në spitale ka një mijë e një probleme; njoh mjekë që nuk kanë punuar asnjë ditë si të tillë, dhe bëjnë gjeniun, kur në fakt hapin një tefter dhe numërojnë të vdekurit, duke dashur të jenë sa më shumë të tillë, pasi u duket se, trupat e tyre janë shkallët e pushtetit.

Ku po vemi kështu?

U lodhëm duke dëgjuar shefat e partive dhe militantët pas tyre që përsëritin deri në detaje atë që thonë të parët e tyre. U lodhëm nga kërcitjet e dhëmbëve dhe shpërblimet sipas fortësisë së tyre. Në tetë vite, asnjëherë, ama asnjëherë, opozita nuk paska gjetur diçka të vyer në politikat qeverisëse; e në po këto tetë vite, shumica qevrisëse nuk ka gjetur agjë pozitive në idetë e opozitës. Sepse, ajo që vjen nga kundërshtari është gjithnjë e shëmtuar dhe ai, që sado pak pajtohet me mendimin e qeverisë, nuk është asgjë tjetër, veçse lapanjoz, tradhtar, kolonë e pestë.

Njerëz me shkallë të lartë specializimi, deri doktor të shkencave,apo prof,as. rrinë pa punë, bredhin dyerve të ministrive për të gjetur një vend pune, kur karriket janë zënë përgjithësisht nga mediokër partiakë, t ë cilët nesër mund të mos jenë, sepse jashtë presin gardhe të tjera mediokrish partiakë.

Është e lehtë të bësh specialistin kur vetë nuk je në betejë. Asnjë mjek, lidhur me opozitën, megjithëse mes tyre ka ish ministra dhe zëvëndesministra, nuk vajti, të paktën një ditë, të jepte ndihmën e tij në spitalet Covid; më interesante ishin për to pamjet makabre nga morgu i spitalit; numërimi i të vdekurve; asnjë nuk tha, të paktën një fjalë të mirë për mantelbardhët si Kalo, por i sulmuan dhe i sulmojnë barbarisht. Si të gjithë ata që u errën sytë nga ankthi i pushtetit të nesërm.

Në një kohë kur duhet bashkëveprim tej përkatësive partiake, ne MJEKËT jemi të vendosur në tre llogore…TURP dhe shkuar TURPIT…Nuk e imagjinoja kurrë se KARRIERA dhe MAKUTËRIA do të mbërrinte në një pikë të tillë, që edhe përballë një sfide ekzistencialiste kombëtare do të ishim të ndarë në “tre stane”….shkruan doktor Kalo, por kjo, i nderuar doktor, është gjithkund. Mund të jesh hiç, por bëhesh gjithçka, nëse i përkdhelesh shefit politik, të parit të qeverisë, “ë fortit“ të presidencës, familjes ish kryeministrore, pra, të gjithë atyre që kanë ngritur këtë piramidë mashtruese vlerash, rënia e të cilës është më e pritshme dhe më e dobishme se çdo gjë tjetër.

Makutëria dhe përfitimi ka mbyllur rrugët e të mënçurëve. Pordhitika është kthyer në vlerë, për deri sa njerëzit e mençur, nën trysninë e saj, detyrohen të largohen.

E, megjithatë, i dashur profesor, largimi nuk është zgjidhje! Pordhitika këtë kërkon, largimin e të aftëve, atdhetarëve, të devotshmëve, profesionistëve! Sepse ndryshe nuk do të mbijetojë.

