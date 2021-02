KOPERTINA/ Fatos Tarifa: Çfarë mund të ndodhë në Ballkanin Perëndimor dhe ç’do të ndodhë me 7 mln shqiptarët që jetojnë të ndarë në 5 shtete, nëse BE shpërbëhet?

Prof. Fatos Tarifa

Naiviteti—për të mos thënë absurditeti—i z. Kurti shkon deri atje sa, për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë ai merr si shembull (dhe si model) rastin e bashkimit të dy Gjermanive në vitin 1990. “Dy Gjermanitë”, ka deklaruar Albin Kurti në vitin 2017, kur ishte deputet i Vetvendosjes në Parlamentin e Kosovës, “u bashkuan, edhe pse fqinjët dhe fuqitë e mëdha europiane ishin kundër këtij bashkimi”.

“Bashkimin e dy Gjermanive”, tha ai, “e mbajmë si shembull për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë”. Katër vite më parë, z. Kurti shprehte bindjen se ky bashkim do të ndodhë “në aleancë me Shtetet e Bashkuara dhe me Gjermaninë dhe atëherë kur Kosova e Shqipëria të qeverisen nga politikanë të mençur, të ditur, të ndershëm e kombëtarë” (nënteksti, kur partia e z. Kurti të qeverisë Kosovën dhe kur mbështetësit e tij në Tiranë të qeverisin Shqipërinë). Katër vite më parë, për Albin Kurtin dita e bashkimit të dy shteteve shqiptarë “nuk do të ishte e largët”! Por sa e afërt mund të jetë ajo ditë, këtë z. Kurti nuk di të na e thotë. Në fakt askush nuk e di, edhe nëse ajo ditë vërtet mund të vijë.

Unë nuk di nëse mund të gjendej një analogji më e papërshtatshme, madje edhe më absurde se sa krahasimi i rastit të ribashkimit të dy Gjermanive me mundësinë e bashkimit të dy shteteve shqiptarë në Ballkan.

Perandoria Gjermane, siç dihet, u krijua si një shtet i unifikuar nga bashkimi i 26 shteteve gjermanë, në janar të vitin 1871. Krijimi i një shteti të unifikuar gjerman në atë kohë ka qenë një ndër ngjarjet më të rëndësishme në historinë europiane dhe atë botërore në shekullin e 19-të. Në atë kohë, Shqipëria dhe Kosova ishin ende provinca të Perandorisë Osmane. Para se Gjermania të ndahej në dy shtete gjermanë, me fillimin e Luftës së Ftohtë, më 1949, ajo kishte qenë, pra, një shtet i vetëm për afro 80 vite me radhë—me kufij shtetërorë të përcaktuar, me një qeveri qëndrore, me një jetë politike të përbashkët, me një treg kombëtar e financiar të përbashkët, me një monedhë kombëtare të vetme, me një sistem arsimor etj. Për rrjedhojë, kur në vitin 1990 Gjermania Perëndimore dhe ajo Lindore u bashkuan, ky nuk ishte bashkim i dy shteteve të ndryshëm, por ribashkim i dy pjesëve të një shteti të vetëm, siç kishte qenë më parë Gjermania Imperiale dhe, pas Luftës së Parë Botërore, Republika Gjermane.

Fatkeqësisht, Shqipëria dhe Kosova nuk kanë qenë asnjëherë një shtet më vete, që të kishte kufijtë e vet shtetërorë dhe autoritetin legjitim për të ushtruar kontroll në territoret brenda atyre kufijve, të kishte një jetë politike dhe ekonomike të përbashkët, përveçse, ndoshta, në periudhën e Skënderbeut (nëse mund të bëhet fjalë për një shtet shqiptar në atë kohë kur, edhe në Europë, shtetet unitarë ishin përjashtime të rralla). E njëjta popullsi etnike po, por jo një shtet i përbashkët. Para pushtimit osman të Ballkanit, territoret e banuara nga shqiptarët kanë qenë të ndarë e të organizuar në principata, ose në forma të tjera organizimi politik, çka ishte një dukuri e përgjithshme kudo në Europë—në territoret që sot formojnë Italinë, në ato që përbëjnë Gjermaninë e sotme, në Vendet e Ulta etj. Me pushtimin osman, këto territore u bënë pjesë e Perandorisë më të madhe të kohës dhe mbetën territore të saj deri në krijimin e shteteve kombëtarë në Ballkan. Edhe pas kësaj, territori që sot është Shqipëri dhe territori që sot është Kosovë (si dhe territore të tjerë të banuar nga popullsi shqiptare) mbetën të ndarë prej njëri-tjetrit dhe nuk arritën kurrë të bëhen pjesë e një shteti të vetëm kombëtar.

Më duhet ta korrigjoj z. Kurti edhe në një çështje tjetër, për t’i thënë se, edhe pse vende të tillë, si Britania e Madhe dhe Franca e shihnin me shqetësim ribashkimin e dy Gjermanive në një shtet federal të vetëm në fillim të viteve 1990, siç ky vend kishte qenë para dhe gjatë Luftës së Dytë Botërore, këta vende nuk do të kishin mundur dot ta pengonin edhe për shumë kohë Gjermaninë që të ribashkohej. Në fakt, ribashkimi i Gjermanisë Perëndimore me Gjermaninë Lindore ishte bërë iminent dhe një dukuri e pritshme qysh me rënien e Murit të Berlinit, në nëntor të një viti më parë. Shembja e atij muri jo vetëm bashkoi Berlinin Perëndimor me Berlinin Lindor, si dhe qytetarët berlinezë, të cilët, për dekada me radhë kishin jetuar të ndarë mes tyre nga ai mur famëkeq, por rrëzoi edhe “Perden e Hekurt”, që e kish mbajtur Europën të ndarë në dy pjesë gjatë gjithë periudhës së Luftës së Ftohtë.

Pas rënies së Murit të Berlinit, bashkimi i dy Gjermanive u bë i pashmangshëm, edhe pse Margaret Thatcher, François Mitterrand dhe ndonjë lider tjetër europian e shihnin me shqetësim këtë zhvillim të ri. Sidoqoftë, përveç rrëzimit të Murit të Berlinit, gjë që presidenti amerikan Ronald Reagan, përmes thirrjes së famshme “Mr. Gorbachev, tear down this wall”, ia kishte kërkuar liderit sovjetik qysh në qershor të vitit 1987, ishin edhe tri faktorë të rëndësishëm që e mundësuan, madje shumë shpejt dhe lehtësisht këtë proces, të cilët z. Kurti, nuk i përmend, ose, ndoshta, nuk i di.

Së pari, mbështetja e fortë e Uashingtonit dhe moskundërshtimi nga ana e Moskës për ribashkimin e dy Gjermanive, veçanërisht angazhimi personal i liderëve të dy superfuqive: George H. W. Bush dhe Mikhail Gorbachev (presidenti Bush konsiderohet madje si një ndër arkitektët kryesorë të projektit për ribashkimin e Gjermanisë). Së dyti, vetë personaliteti i kancelarit Helmut Kohl dhe prestigji që ai gëzonte në skenën politike europiane dhe atë botërore. Së treti, marrëdhëniet personale shumë miqësore mes kancelarit Kohl, presidentit Bush dhe liderit sovjetik Gorbachev, siç kishin qenë të tilla deri në atë kohë edhe marrëdhëniet mes presidentit amerikan Ronald Reagan dhe kryeministres britanike Margaret Thatcher.

Pra, ndryshe nga sa thotë z. Kurti, ribashkimi i Gjermanisë nuk u kundërshtua nga të gjitha fuqitë e mëdha; për më tepër, ai u mbështet nga dy superfuqitë e kohës. Në fund të fundit, “Traktati Dy Plus Katër” (Two Plus Four Treaty), që u nënshkrua në Moskë, në shtator 1990 dhe që e zgjidhi përfundimisht çështjen e ribashkimit të Gjermanisë, ishte një marrëveshje e nënshkruar nga dy shtetet gjermanë të krijuar pas Luftës së Dytë Botërore dhe nga katër fuqitë e mëdha fituese në atë luftë: Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Sovjetik, Britania e Madhe dhe Franca.

Unë besoj se një leksion i tillë do të ishte krejt i panevojshëm për z. Kurti, nëse ai do dinte të dallonte rastin shqiptar nga rasti gjerman, ose konceptet (dhe proceset) e bashkimit kombëtar apo bashkimit shtetëror të dy shteteve që s’kanë qenë asnjëherë një shtet i vetëm (Shqipëria dhe Kosova), nga procesi i ribashkimit të dy shteteve, që më parë kishin qenë një shtet i vetëm, për që ishin ndarë për arsye gjeopolitike nga një luftë globale, siç ishte Lufta e Ftohtë, Sa për dallimet mes Shqipërisë dhe Gjermanisë, nga nga njëra anë, dhe Kosovës e Austrisë, nga ana tjetër, a duhet që dikush t’ia bëjë të njohura ato z. Kurti, nëse ai nuk arrin të kuptojë pse një bashkim i Kosovës me Shqipërinë nuk pengohet për të njëjtat arsye si bashkimi i Austrisë me Gjermaninë?

Pyetjet që natyrshëm mund t’i bëhen z. Kurti janë këto: Nga sa vumë në dukje më sipër, a mundet ribashkimi i Gjermanisë të shërbejë si një “shembull” (dhe si një “model”) për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë”? A e kanë realisht Kosova dhe Shqipëria mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe të Gjermanisë, siç duket se shpreson vetë z. Kurti, për t’u bashkuar në një shtet të vetëm? A ka vetë z. Kurti atë personalitet dhe a gëzon ai atë prestigj në mjedisin ndërkombëtar që të mund të siguronte mbështetjen e fuqive të mëdha dhe atyre të mesme për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë? A ka vetë z. Kurti marrëdhënie personale miqësore me liderë të rëndësishëm në politikën e sotme europiane dhe atë globale, që mund ta përkrahnin kauzën e tij për bashkimin kombëtar?

Me fjalë të tjera, a është platforma (pa platformë) e Albin Kurtit për bashkimin kombëtar të shqiptarëve një projekt realist, i realizueshëm, apo ajo është thjesht një premtim demagogjik e populist, për të mos thënë një “ëndërr në diell”, me të cilën mund të gënjejmë veten sa të duam, duke shpresuar se bota do të na ndihmojë, mjafton që ne ta duam bashkimin e dy shteteve shqiptarë dhe të dimë se si ta kërkojmë këtë? Unë druaj se është kjo e dyta—pra bashkimi kombëtar si një premtim demagogjik. Nëse z. Kurti, ose nëse elitat politike në Prishtinë dhe në Tiranë do të mund të influenconin më shumë komunitetin ndërkombëtar, Kosova do të kishte siguruar sot një njohje ndërkombëtare më të gjerë.

Dëshiroj të vë në dukje se ribashkimit i Koresë së Veriut dhe Koresë së Jugut është një tjetër mundësi, e cila, me krijimin e kushteve të favorshme dhe për arsye gjeopolitike rajonale e globale, mund të realizohet, pak a shumë si në rastin e Gjermanisë. Një shtet, i cili për shekuj me radhë ka qenë një i vetëm, u nda në fund të Luftës së Dytë Botërore, më 1945, në dy shtete më vete, të pushtuar në atë kohë përkatësisht nga ushtritë e dy superfuqive të globit, nga Ushtria e Kuqe (territoret në veri të paralelit 38) dhe nga ushtria amerikane (territoret në jug të atij paraleli), për të mbetur edhe sot e kësaj dite dy Kore. Bashkimi i tyre, nëse regjimi komunist në Korenë e Veriut bie, është jo vetëm i mundur dhe i pakontestueshëm, por do të ishte edhe i dëshirueshëm për fuqitë e mëdha dhe për komunitetin ndërkombëtar. Shqipëria dhe Kosova nuk janë as dy Gjermanitë, ose dy Vietnamët e djeshëm, as dy Koretë e sotme, por një rast krejt tjetër.

Pikëpamjet dhe qëndrimi i Albin Kurtit (edhe pse kohët e fundit duket se kanë ndryshuar), janë historikisht, politikisht dhe diplomatikisht naive dhe praktikisht të pamundura sot për sot dhe për një periudhë të gjatë. Dëshirat tona për bashkim kombëtar nuk duhen ngatërruar me mundësitë reale për realizimin e këtij qëllimi. Në qoftë se veprojmë të udhëhequr prej dëshirave, por kur rrethanat nuk janë të përshtatshme dhe mundësitë mungojnë, e vetmja gjë e sigurtë që ndodh është dështimi, madhe edhe përkeqësimi i vetë këtyre rrethanave dhe mundësive për të realizuar në një të ardhme të njëtat dëshira.

Bashkimi kombëtar—nëse do të ishte i mundur, si?

Sigurisht që edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë ka individë dhe forca politike që do të dëshironin të shihnin një “Shqipëri të bashkuar” dhe që kërkojnë krijimin e saj, ose të “Shqipërisë natyrore”. Kjo nuk ka pse të çudisë askënd. Sidoqoftë, argumentet dhe thirrjet për një Shqipëri “të bashkuar” ose “natyrore” mbeten të parëndësishme dhe ekzistojnë vetëm në marxhinat e skenës politike dhe të mendimit akademik e strategjik në Shqipëri dhe në Kosovë. Deri më sot, askush në Tiranë dhe as në Prishtinë nuk ka marrë përsipër, ose nuk ka mundur të shpjegojë e të argumentojë rrethanat në të cilat realizimi i kësaj dëshire, ose i këtij objektivi strategjik, mund të bëhej praktikish i mundur. Një përjashtim është Prof. Ksenofon Krisafi, kolegu im i nderuar, i cili është, ndoshta, eksperti shqiptar më i njohur i së drejtës nderkombetare dhe e ka trajtuar këtë çështje në mëse një rast.

Në një artikull të publikuar në vitin 2012 në revistën Academe, që boton Akademia Shqiptare e Arteve dhe Shkencave, titulluar “E ardhmja politike e shqiptarëve në vështrim juridiko-ndërkombëtar”, Prof. Krisafi është përjekur që të argumentojë mundësinë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë, nëse anëtarësimi i tyre në BE vonohet përtej pritshmërive të tyre. Ai sugjeron dy skenarë të mundshëm: Skenati i parë: bashkimi—përmes dy referendumeve—në formën e një konfderate të përbërë nga Shqipëria dhe Kosova, në të cilën të dy këta shtete do të ruajnë pavarësinë e tyre si subjekte të së drejtës ndërkombëtare dhe si anëtarë të organizatave ndërkombëtare, secili me territorin e vet dhe me të drejtën legjitime për të ushtruar kontroll mbi atë territor, por me një pjesë ose me pjesën më të madhe të pushtetit politik deleguar një autoriteti qendror, siç mund të ishte një “këshill konfederativ”, ose “kongresi”. Skenari i dytë: bashkimi në formën e një federate, si Republika Federale Gjermane, Federata Ruse apo Zvicra.

Edhe pse analizat e Prof. Krisafit janë shumë më të informuara dhe juridikisht më të argumentuara se sa formulimet thjesht deklarative të Albin Kurtit, nga këndvështrimi im, argumentet e dhënë për secilin nga këta skenarë të mundshëm janë të dobët e të paqëndrueshëm në kontekstet e sotëm rajonal e global dhe në logjikën e frymën e politikës së sotme nderkombëtare.

Së pari, në ditët tona, konfederatat janë forma anakronike të organizimit shtetëror dhe thuajse nuk i gjejmë më. Edhe atje dhe atëherë kur ato kanë ekzistuar, konfederatat kanë qenë shumë efemere. Shtetet e Bashkuara u krijuan si një konfederatë në vitet 1777-1781 nga bashkimi i 13 shteteve të parë (pas shkëputjes së tyre nga sundimi britanik) dhe mbetën të organizuara në këtë formë deri në vitin 1789. Afro një shekull më vonë, 11 shtete të Shteteve të Bashkuara u shkëputën nga Federata për të krijuar Konferedatën e Shteteve të Amerikës, e cila ekzistoi vetëm nga viti 1861 deri më 1865—periudha e Luftës Civile në atë vend. Pas mbarimit të saj lufte, ideja e konfederalizmit në Shtetet e Bashkuara u harrua një here e përgjithmonë. Shembuj të tjerë: Federata Arabe (Iraku dhe Jordania) zgjati më pak se 6 muaj në vitin 1958; Republika Arabe e Bashkuar (Egjipti dhe Siria) dhe Shtetet e Bashkuara Arabe (që përfshinë Jemenin e Veriut) zgjatën vetëm nga viti 1958 deri më 1961, Federata e Republikave Arabe (Egjipti, Siria dhe Libia) mbijetoi më pak se 10 muaj në vitin 1972; Konfederata e Senagambias zgjati nga viti 1982 deri më 1989, ndërsa Bashkimi Shtetëror i Serbisë me Malin e Zi mbijetoi pak më shumë sesa tre vite (2003-2006).

Sa për idenë e një shteti federal që të inkorporojë Shqipërinë dhe Kosovën, mundësitë që kjo të ndodhë, siç kam argumentuar më sipër, janë, sot për sot—dhe për një kohë që s’dimë se sa mund të zgjasë—pothuajse inekzistente, për një varg arsyesh, më kryesoret e të cilave janë kundërshtimi i vendosur i shteteve fqinjë dhe, sidomos, kundërshtimi prej fuqive të mëdha brenda dhe jashtë Bashkimit Europian, në radhë të parë prej Rusisë dhe Kinës. Fuqitë e mëdha perëndimore janë të interesuara për ruajtjen e paqes dhe të stabilitet në Ballkan, çka nënkupton se ato janë kundër ndryshimit të kufijve në këtë rajon, qëndrim që edhe e kanë deklaruar hapur në shumë raste. Kjo, në konjukturat e sotme gjeopolitike, praktikisht nënkupton “zero chance” për njohjen ndërkombetare të një federate që eventualisht do të përfshinte Shqipërinë dhe Kosovën (po territoret e tjera të banuara nga shqiptarë në Ballkan?).

Edhe nëse përfytyrojmë rastin më ekstrem, “mënyrën klasike”, alternativën e bashkimit të të dy shteteve shqiptarë “me hir ose me pahir”, pra me luftë, sa realiste, sa e mundshme, sa e dobishme dhe sa e sukseshme mund të jetë ajo në rrethanat e sotme? A i kanë Shqipëria dhe Kosova (edhe nëse bashkimin e tyre shqiptaret e kërkojnë me dy referendume) muskujt, resurset dhe përkrahjen e fuqive të mëdha për të garantuar suksesin e një sipërmarrjeje të tillë, që do të ngrinte kundër tyre të gjithë shtetet e Ballkanit? Në kohën në në cilën jetojme, përpjekja për bashkim me anë të forcës do të ishte një aventurë vetvrasëse. Vetë z. Kurti e përjashton këtë mundësi, pasi shprehimisht ka deklaruar se “nuk ka ndërmend që të nisë një luftë për të bashkuar Kosovën me Shqipërinë”. Edhe pse ai beson se bashkimin e dy shteteve shqiptarë mund ta mbështesin Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania (pa dhënë asnje shpjegim pse mund të ndodhë kështu), ai e kupton se një aventurë e tillë është një lojë e rrezikshme me zjarrin.

Unë besoj se është shumë vonë sot të kthesh pas kohën historike dhe të ndryshosh kufijtë shtetërorë në Ballkan, edhe pse do të dëshiroja që kjo të ishte e mundur. Pavarësia e Kosovës nga Serbia ka korrigjuar një pjesë të padrejtësive dhe ka “shëruar” një pjesë të plagëve që morën shqiptarët nga copëtimi dhe grabitja e territoreve të tyre më 1913. Padrejtësi të tjera, që kanë të bëjnë me të drejtat e popullsisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut, në Malin e Zi dhe në Greqi mbeten ende të pakorrigjuara. Këto padrejtësi nuk do të mund të vihen në vend për aq kohë sa i tërë Ballkani Perëndimor nuk do të jetë integruar në Bashkimin Europian. Vetëm nëse kjo ndodh dhe vetëm atëherë, kufijtë mes shteteve—le të shpresojmë—do të bëhen irrelevantë. Vetëm atëherë, por jo më parë, siç pohon Marcus Tanner, fantazma e “Shqipërisë së Madhe” nuk do të bëjë më hije mbi Ballkan

E panjohura e madhe

Ka një problem, megjithatë. Dhe mund të rezultojë që ky problem të jetë më serioz nga ç’mund të mendojë ndokush sot. Çfarë mund të ndodhë në Ballkanin Perëndimor dhe ç’do të ndodhë me 7 milionë shqiptarët që jetojnë të ndarë në 5 shtete të këtij rajoni nëse Projekti Europian dështon? E ardhmja e Bashkimit Europian është “open-ended” dhe mundësia e shpërbërjes së tij nuk mund të injorohet krejtësisht. Britania e Madhe, një prej vendeve kryesorë të Bashkimit European dhe ekonomia e dytë më e madhe e BE-së, pas Gjermanisë (edhe pse nuk ishte pjesë e Eurozonës), nuk është më një vend i BE-së. Por ‘Brexit’ mund të mos mbetet për shumë kohë i vetmi rast i largimit të një vendi nga Bashkimi Europian. ‘Grexit’, për të cilin u fol shumë disa vite më parë, në kohën e krizës së madhe financiare në Greqi, mbetet potencialisht një mundësi, ndërkohë që, pas daljes të Britanisë së Madhe nga BE-ja, në zhargonin popullor të qytetarëve të 27 vendeve anëtarë të Bashkimit Europian kanë gjetur përdorim terma të tillë, si ‘Italexit’, ‘Frexit’ ose ‘Frauervoir’, ‘Nexit’ ose ‘Nethermind’, ‘Irexit’, ‘Swexit’, ‘Outstria’, ‘Czech-out’, ‘Extonia’ etj.”.

Le të mos harrojmë se sa joadekuatë janë studiuesit e politikës, sociologët, historianët dhe ekonomistët në parashikimin e të dukurive dhe të ngjarjeve të mëdha historike. Thuajse asnjë nga sociologët, politologët, ekonomistët dhe historianët perëndimorë, ekspertët sovjetologë apo reformatorët e njohur në Europën Lindore nuk mundën ta parashikonin dot shembjen e sistemit komunist dhe shpërbërjen e perandorisë së madhe sovjetike. Kur Gorbachevi ishte në krye të Kremlinit, në gjysmën e dytë të viteve 1980, asnjë nga bashkëkohësit e tij nuk mundi ta parashikonte krizën që po afrohej dhe shembjen e sistemit as në një të ardhne të largët, e jo më brenda pak vitesh ose muajsh. Si mund të shpjegohet kjo miopi kaq universale? Përse edhe akademikë të tillë të shquar në atë kohë, si historian i Harvardit, Richard Pipes, e konsideroi shembjen e komunizmit dhe shpërbërjen e Bllokut Sovjetik një “surprizë”? Përse një nder ekspertët më të mirë për Rusinë, si Martin Malia, e cilësoi shembjen e “papritur dhe të plotë” të sistemit sovjetik, si “surprizën më të madhe të fundit të shekullit të 20-të”?

Me të drejte mund të pyesim: Nëse studiuesit e politikës e të shoqërisë dhe teoritë që ata kanë në dispozicion nuk mundën të parashikonin dot shembjen e Bashkimit Sovjetik—dhe, bashkë me të, shembjen e “Botës së Dytë”—përse duhet të besojmë se ata, të “armatosur me të njëjtat teori dhe metodologji, mund të kenë më shumë sukses sot në parashikimin e ndryshimeve në nivel makro-shoqëror dhe të ngjarjeve botërore, përfshirë, ndoshta, edhe shpërbërjen e Bashkimit Europian? Kjo është një pyetje e arsyeshme. Dhe që është e tillë, kjo, në fakt, është një arsye për t’u ndier intelektualisht sa të dëshpëruar, aq edhe të lehtësuar. Të dëshpëruar, sepse kjo riafirmon kufizimet e teorive tona të sotme mbi ndryshimet shoqërore dhe politikën si udhëzues jo të mirë për të parashikuar të ardhmen; të lehtësuar, sepse kjo konfirmon se e ardhmja mbetet për t’u krijuar, edhe pse, nëse perifrazoj Marksin, e ardhmja nuk është në mundësitë tona për ta zgjedhur.

Koha për të reflektuar dhe për të planifikuar të ardhmen tonë si komb në një Europë post-BE

Ka kohë që kam ardhur në përfundimin se, ndërsa Shqipëria përgatitet dhe pret (siç dëshirojmë, ndoshta, të gjithë ne) që të anëtarësohet në Bashkimin Europian, ajo, si çdo vend anëtar i BE-se dhe si çdo vend kandidat që përgatitet për t’u anëtarësuar në atë union, duhet të përgatitet, madje seriozisht, edhe për eventualitetin e shpërbërjes së BE-së. E njëjta gjë vlen të thuhet edhe për Shqipërinë dhe Kosovën. Integrimi i Shqipërisë, i Kosovës dhe i krejt Ballkanit Perëndimor në BE është vetëm një mundësi. Është krejt e mundur që Bashkimi Europian të shpërbëhet para se vendet tona të bëhen pjesë e tij. Ç’do të bëhet me ne, shqiptarët, nëse vërtet ndodh kështu? Cili do të jetë fati ynë në një Europë post-BE dhe në një Ballkan, që përsëri mund të mbetet një “oborr i pasëm” i kontentinetit tonë?

Unë mendoj se duhet të fillojmë të mendojmë qysh sot për këtë mundësi (të kemi, pra, një Plan B) në mënyrë që të mos gjendemi të papërgatitur e të disavantazhuar nesër si vend dhe si komb. Ky është, gjithashtu, një moment për të reflektuar dhe planifikuar të ardhmen tonë si komb, nëse vërtet duam që të jemi të bashkuar në një shtet të vetëm, nëse bashkimi kombëtar është vërtet qëllimi dhe projekti ynë strategjik. Nëse nuk është, le të mos flasim më për të. Nëse është, sot kjo sipërmarrje është e pamundur, por, në një të ardhme, rrethana dhe konjuktura të reja më të favorshme mund ta bëjnë këtë projekt realisht të mundur që të realizohet.

Kjo do të kërkonte angazhimin qysh sot të të gjithë arsenalit intelektual të shqiptarëve, kudo që ata jetojnë e punojnë, mobilizimin e të gjithë potencialeve politikë, ekonomikë, kulturorë, diplomatikë e njerezorë të kombit tonë. Gjëja e parë që lipset të zhvillojnë çdo qeveri në Tiranë dhe në Prishtinë është një kulturë strategjike, e cila, deri sot, na ka munguar. Me këtë unë kuptoj një kulturë politike që kultivon e promovon ndërhyrje të herëshme, të shpejta dhe—kur është e nevojshme—të fuqishme për të përballuar situata të caktuara, të favorshme ose jo të tilla. Pa një kulturë strategjike, çdo aspiratë politike, përfshirë edhe bashkimin kombëtar, do të ishte e vështirë të arrihej, ndërsa krijimi i kapaciteteve për realizimin e qëllimeve strategjike do të ishte i vështirë, ose më pak i mundshëm.

Qëllimet strategjike të një shteti janë objektivat e planifikuar që ai synon të arrijë. Nëse një qëllim strategjik për Republikën e Shqipërisë dhe për Republikën e Kosovës është bashkimi i tyre në një shtet të vetëm, ky qëllim, që të realizohet, do të duhet të reflektojë një vlerësim realist të mjedisit rajonal dhe atij ndërkombëtar të sotëm dhe atij të pritshëm. Por, a kanë Tirana dhe Prishtina, përveç deklaratave të Albin Kurtit, një strategji për ta realizuar një qëllim të tillë, pra një synim afatgjatë të qartë e të mirëplanifikuar, objektiva të përcaktuar saktë, afate kohorë dhe plane veprimi? Një qëllim strategjik nuk mund të arrihet pa realizuar objektiva strategjikë të veçantë, çka do të thotë pa bërë përparime graduale në realizimin e planit të përgjithshëm strategjik. Edhe pse qeveritë e të dy republikave shqiptare janë mbledhur së bashku disa herë, duket se për integrimin ekonomik, arsimor e kulturor dhe për forcimin e kohezionit social mes dy shteteve dhe shoqërive tona deri më sot është bërë fare pak. Shumë retorikë, shumë premtime, por fare pak imagjinatë dhe veprim.

Nëse historia—historia e vjetër dhe ajo e re—na ofron ndonjë mësim të vyer për të sotmen dhe për të ardhmen tonë si shoqëri dhe si komb, ky mësim është se të suksesshme kanë qenë dhe janë vetëm ato shoqëri, të cilat kanë ditur dhe dinë ta planifikojnë të ardhmen e tyre. Dhe e ardhmja mund të planifikohet e të realizohet me sukses vetëm nëse jemi të zotë që të kapërcejmë horizontin e ngushtë të atyre gjërave që na kanë ndarë e na mbajnë në vend, nëse arrijmë të kemi një vështrim strategjik të përbashkët drejt objektivit që duam të arrijmë, nëse i kushtojmë vëmendje strategjike (me një qartësi strategjike) mënyrës se si mund ta arrijmë atë objektiv, nëse mendojmë, planifikojmë, drejtojmë dhe veprojmë strategjikisht për të realizuar gradualisht dhe hap pas hapi qëllimin strategjik.

Nëse bashkimi kombëtar i shqiptarëve në të ardhmen është dhe do të mbetet një qëllim strategjik për çdo parti politike dhe për çdo qeveri që do të drejtojnë Shqipërinë dhe Kosovën, suksesi i realizimit të këtij qëllimi do të varet nga qartësia dhe vendosmëria me të cilën mendohet, planifikohet, drejtohet dhe veprohet sot për ta arritur këtë qëllim. Ky nuk është një mision, përmbushjen e të cilit duhet ta kërkojmë e ta presim nga Edi Rama dhe Albin Kurti. Ky është një mision për çdo qeveri shqiptare në të ardhmen, këtej dhe andej kufirit që sot na ndan. Ky është një mision në emër të brezave të ardhshëm të shqiptarëve të cilët, nëse nuk do arrijnë të bëhen qytetarë të Bashkimit Europian, do të duhet të kenë atdheun e tyre të përbashkët në një Europë post-BE.

