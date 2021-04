SHËNIM: Idioti i familjes dhe idioti i detashmentit. Kur Luli bën “lajme ikjesh nga PS” me djalin e ikur të Islam Kërtushës

Në një video të publikuar dje nga shefi juridik i PD-së, Lulzim Basha, u njoftua se “dy socialistë të Durrësit”, emri i të cilëve nuk të thotë asgjë më shumë se njohja në rrethin e tyre, “i janë bashkuar opozitës”.

Është e vërtetë se këta dy të rinj kanë ikur nga strukturat lokale të PS Durrës, por nuk kanë ikur sot, ka vite; njëri prej tyre është djali i Islam Kërtushës, një socialist i vjetër i Durrësit, figura e të cilit ka qenë gjithnjë mesazh për fisnikërinë dhe krijimin e mjedisit të duhur për të gjithë ata që e kanë pasuar.

Ngazëllimi i Bashës duket i sinqertë, pasi deri tani, ai është mësuar më shumë të braktiset, se sa të mbështetet; më shumë njerëz janë grumbulluar rreth kunatit të tij, se sa vetë atij.

Në funksionimin e partive politike, gjithnjë ka pasur dy konceptime të ndryshme: njëra që e konsideron atë si familje dhe tjetra, si detashment politik. Ndryshimi mes tyre është i shumëfishtë, që nga gjeneza dhe deri tek përceptimi. E majta socialiste është konceptuar gjithnjë si një familje e përbashkët, ndryshe nga e djathta, e cila që në gjenezën e saj është përceptuar si një detashment.

Në të majtën progresive shqiptare ka pasur gjithnjë më rëndësi e përbashkëta, se sa lideri, edhe kur ai ka qenë me prirje liberale, por edhe kur ka pasur tone më të larta diktimi; si duket, pikërisht kjo, ndërlidhja mes idesë dhe jo forcës, e ka bërë atë që të jetë në tridhjetë vitet e fundit, forca kryesore politike, ndjellëse dhe realizuese e tolerancës, saktësisë dhe krijimit të mendimit ndryshe, qoftë në forumet e larta të saj, por edhe në bazën e së majtës.

E djathta, për fat të keq, pavarësisht se u krijua fillimisht nga një grup intelektual, nuk arriti të dalë mbi mërinë, zemërimin dhe mendësinë e perceptimit të saj si një detashment, me përmasat e tij dhe me fuqinë e tij. Ndoshta, pikërisht kjo mënyrë konceptimi e strukturës së partisë, ku “devijatorët” do të kishin dosjet e tyre, ku themeluesit do të iknin njëri pas tjetrit nga forca politike që krijuan dhe tani prej tyre ka mbetur vetëm, Berisha, dhuna politike, verbale e fizike, krijimi i mendësisë së nënshtrimit me çdo kusht, edhe përmes shantazhit e përjashtimit. Është e vetmja forcë politike që dy nga kryetarët e parë të saj i ka shpallur deviatorë, i ka përjashtuar, nuk i ka lënë të futen as në sallë, i ka linçuar politikisht dhe u ka vënë mbi supe mëkatet e liderit të dorës së fortë. Azem Hajdari, që më shumë ishte i përjashtuar, se sa në strukturë, që zgjohej hero dhe ngrysej vegël e sigurimit të shtetit, organizator i 2 prillit në Shkodër, është njëri shembull. Tjetri është Eduard Selami, drejtuesi më intelektual i PD-së, tolerant dhe intelektual i klasit të parë, që edhe pas shumë viteve besoi se ka ndryshuar diçka dhe se nuk do e linin pas dere, si asaj kohe që ishte kryetar partie, e kur desh të rikthehej, derën e gjeti përsëri mbyllur, nga të njëjtët që ia kishin mbyllur herën e parë.

Por, le të vijmë te rasti i Durrësit.

Dy djemtë, njëri prej tyre, Ardit Kërtusha, që kishte jo pak herë mendime të ndryshme me rrugën e ndjekur nga drejtuesi i forcës së tij politike, gjeti mbështetje te gazeta DITA, pikërisht këtu dhe iu dha hapësirë, ku gjithëherë theksonte dhe e besonin se ai ishte socialist i vërtetë. Ardit Kërtusha ka qenë edhe kandidat për kreun e forcës së tij politike në Durrës dhe kishte kurajon për të dëshmuar devijimet e zgjedhjeve në Durrës. Por, vazhdoi të mbetej, ashtu si kishte theksuar, “Zgjedh që kontributin tim ta jap brenda partisë Socialiste, duke qenë një zë brenda saj…” I bindur shumë shpejt do të jetë se edhe nëse brenda PS-së do të jetë një zë i rëndësishëm ose jo, aty ku shkoi nuk mund të ketë kurrë zërin e tij, pasi askush nuk e ka pasur.

Ai duhet ta dijë, si e ditën edhe të tjerë para tij, në PD ka vetëm një zë, që në fakt është klithmë!

Nuk ke cfarë të gjesh, aq më pak liri, në prehërin e Lulzim Bashës apo të Ilir Metës e Sali Berishës; asnjë prej tyre dhe as të gjithë bashkë, nuk kanë asgjë të përbashkët me socialistin e vërtetë. Nëse mendohet se barku i Berishës mund “të pjellë” socializëm, jo vetëm janë të gabuar, por janë edhe në përmbysje të vetë jetës së tyre.

Le të sqarohemi: asnjëri nga të larguarit e tanishëm, apo të tjerë që kanë ikur a do të ikin nuk ishte aq i rëndësishëm sa që mund ta dëmtojë apo të ndikojë votën e 25 prillit. Zhurma e largimi i tyre do i sjellin PS po aq dëm qesharak, sa i solli Kastriot Islami kur u largua; sa i solli Malaj kur kandidoi në vete, sa i përçoi Blushi kur krijoi partinë e tij. E aq më pak Asllan Dogjani, që aksidentalisht ishte në të majtën, ashtu si aksidentalisht është në të djathtën. Asnjëri prej tyre nuk e gërvishi atë parti; kthimi i zotit Islami në të djathtë bëri që të mendohet, jo pa arsye, se cilat bindje kishte mbrojtur deri tani njeriu që e majta e kishte bërë kryetar të Kuvendit, zevëndëskryeministër, ministër, që synoi të bëhej president dhe kur erdhi një ditë, duke trafikuar të qenurit deputet, mbështeti pikërisht forcën politike që kishte kërkuar linçimin e tij, jo vetëm politik.

Asnjëri nuk mund të jetë në vetvete më i rëndësishëm se e tëra. As lideri i partisë dhe as militanti i saj.

Problemi, më shumë se tek ata është në fenomenin e braktisjes së vizionit që ke besuar, të njerëzve që të kanë afruar, vetëm se një ditë a një çast halli yt a inati yt, përplasja jote ka qenë e lidhur me një kryetar.

Largimi nuk është zgjidhje e as mburrje. Në një familje të madhe të së majtës, që është edhe më e madhja në gjithë trevat shqiptare, edhe kur mendimi yt nuk është i njëjtë me atë të liderit, largimi nuk është zgjidhja, ai tregon mposhtje dhe cektësi.

Për të majtën kanë qenë përherë më thelbësore idetë, se sa kursi i përkohshëm i drejtimit të partisë. Secili lider ka metodën e tij, mbështetet te një grup njerëzish ku mendon se ka krijuar ekipin e tij, por asnjëri, as nuk e shkatërron dot të majtën, nuk mund ta fundosë atë dhe as të jetë i padiskutueshëm pas largimit. Rasti Nano e saktëson këtë. Në një ditë të ardhshme, ndoshta pas 8 viteve, do të jetë rasti Rama.

Ka pasur e do të ketë kalime të tilla si ai që shpërndau me ngazëllim Lulzimi. Ka njerëz që, në një çast budallallëku, duan të shembin shtëpinë e tyre, duke hequr gozhdën në murin e jashtëm. Zakonisht këto janë nga ata idiotët e familjes që përpushen, por nuk ngjisin.