KOPERTINA/ Jorgo Mandili: Një analogji shqiptare me “Holodomorin” ukrainas, kërcënimi me “bukën e gojës”, si model krimi i klasës politike shqiptare

Jorgo Mandili

PROLOG

Por, pavarësisht Fatit tuaj të njëjtë me Fatin e Sizifit, prapëseprapë ka një ndryshim të madh …Sizifi ishte dënuar nga perënditë- juve përkundrazi, jeni të bekuar nga perënditë, por… jeni të dënuar nga “fosilet tuaja politike”, jo vetëm me “gurin e Sizifit” në shpatullat e përgjakura , por mbi qafën tuaj qëndron edhe “shpata e Demokleut”- si kërcënim e shantazh me “bukën e gojës”- “Holodomori shqiptar”.

“Holodomori- ” është një kombinim i shkronjave të para të dy fjalëve ukrainase “moryty holodom” që do të thotë “të vrasësh përmes urisë”… vetë shpikësi dhe përkufizuesi i parë akademik i këtij nocioni, Raphael Lemkin, ish-profesor i Universitetit të Yale-it, do ta vlerësonte këtë si akt gjenocidi. Në një artikull të vitit 1953 që ai e botoi me titullin “Gjenocidi sovjetik në Ukrainë”, Lemkin-i, ndër të tjera, do të shkruante: “[Holodomori] është sipas gjasës shembulli klasik i gjenocidit sovjetik dhe eksperimenti më i gjatë dhe më i gjerë i tij në [drejtim të] rusifikimit dhe shkatërrimit të kombit ukrainas.”

KRIM ME VETËDIJE

Në analogji me ” Holodomorin” ukrainas ne mund të flasim për ” Holodomorin” shqiptar – kërcënimi “me bukën e gojës” …një model i ri krimi i klasave politike shqiptare gjatë gjithë historisë, që e kanë banalizuar kaq keq jetën tonë, saqë e kanë kthyer Shqipërinë në një shtet karikaturë të arrogancës e despotizmit , larg shteteve që ofrojnë sigurinë, mirëqenien,humanizmin, dinjitetin e vlerat intelektuale.

Jo vetëm kaq …por kërcënimi me ” bukën e gojës” është edhe një mekanizëm agresiv, vrasës i lirisë, i besimit, shpresës, i dëshirës për jetën … e ardhmja duket e frikshme nga konfliktualitetet e së tashmes, që janë kaq të tmerrshme, saqë ju çojnë në humbjen e besimit dhe shpresës suaj për të ardhmen …një mekanizëm agresiv që ka kaluar dhe vazhdon të kalojë “dorë më dorë” nga një bandë politike në tjetrën, nga njëri fron në tjetrin, nga një pronar pushteti në tjetrin … që për 30 vjet rresht , ju mbajnë pengje të përjetshme të stërmundimit absurd të Sizifit, duke ju bërë presion e shantazh me një armë të thjeshtë – me “bukën e gojës” – ” shpatën e Demokleut” mbi qafën tuaj…

…të bësh shantazh e presion me nevojat elementare të njerëzve për mbijetesë, për t’i mbajtur ata në mjerim material me paga e pensione minimale ,siç thotë populli sa për “sadaka”, sa për të mbajtur “frymën gjallë” – ekzistencën fizike të tyre – se për atë kulturore e shpirtërore nuk bëhet fjalë…është krimi më çnjerëzor i bërë me vetëdije për një arsye të vetme — për t’iu përdorur o njerëz, për t’iu konvertuar në numra dhe shifra …ashtu siç në fakt jeni kthyer – ” votman”- voter ….

…shantazhi e kërcënimi ndaj jush me “bukës së gojës” i përdorur me “sukses”, tinëzisht e qëllimisht nga “fosilet politike të së shkuarës”, është një “armë” më e fuqishme dhe më e sofistikuar se vetë “bomba bërthamore” … sepse ju zhvesh nga njerëzorja, ju verbon të parit, ju bllokon të dëgjuarit, ju burgos të menduarit, ju asfikson frymëmarrjen, ju paralizon duar e këmbë, për të mos bërë asnjë hap jashtë rrethit që kanë përcaktuar “Ata”…ku ju jeni programuar të “vdisni” ngadalë – ngadalë, pa dinjitet, pa nder, pa krenari… duke ju shkatërruar familjen, shpirtin , dashurinë e humanizmin … duke ju vjedhur shpresën për të ardhmen- ëndrrat e synimet tuaja për jetën!

… por, kjo është gjysma e së keqes banale…. “Ata” nuk ” ngopen me kaq … shkojnë edhe më tej duke e kombinuar mjerimin material me mjerimin intelektual – përmes një edukimi të çartur që gjeneron injorancë, papunësi, e sharlatanizëm , kudo në të gjitha institucionet … përmes një drejtësie “kanibale” që gjeneron padrejtësi, vetëgjyqësi, gjakmarrje …përmes një mjekësie të shtrenjtë e antihumane …(mos u gënjeni nga “heroizmat” e pandemisë – nëse kanë bërë betimin e Hipokratit janë të “detyruar ” të shërbejnë )… këto ” krijesa ” – mbeturina të lumpenit social të të gjitha mentaliteteve orientale mbi njëqintvjeçare (osmanllinj, zogistë, ballistë,kolaboracionistë , komunistë etj) e kthyen këtë vend në një ferr të vërtetë (sipas Ajnshtajnit “një vend ku drejtësia mungon, ku mjekësia ka humbur humanitetin dhe arsimi cilësinë, ky vend është ferr. Ikni!”)…prandaj dhe ju ikni, merrni arratinë nga sytë këmbët … ” për bukën e gojës”, për atë bukë ,”kafshatë mjerimi” …ju dergjeni në dhe të huaj, pa atdhe, pa familje, pa dituri, pa krenari kombëtare …duke mbetur në mes të asgjësë, kurse…ju të tjerët të mbetur këtu frymoni në një realitet pa hapësirë, kohë dhe ajër duke lundruar të hutuar në habitatin politik e mediatik të falsifikuar , farsë, mediokër e vulgar.

A ka krim më të madh se kjo jetesë “kafshërore”? Aq më keq e krijuar me vetdije prej të ngjashmëve tuaj ? A janë vetëm fajtorë këta ? Juve a nuk ndjeheni fajtorë që i mbani për 30 vjet në pushtet? A e kuptoni se forca dhe fuqia e tyre buron nga ju ,nga papërgjegjshmëria juaj ku me një ” ç’i gris t’ëmën” harroni të kaluarën çfarë ju kanë bërë e vazhdojnë t’ju bëjnë me vetëdije për sundim ,për pushtet për para … kurse ju përjetoni të nënshtruar absurdin e stërmundimit ” për bukën e gojës” …

ABSURDI I STËRMUNDIMIT PËR ” BUKËN E GOJËS”

Kujtoni …

…kush nga ju nuk ka provuar shantazhin , presionin e kërcënimin e një të ” madhi” apo të ” forti” të pushtetit,politikës,drejtësisë e policisë para hundës tuaj , kur një autoritet – ministër,drejtor zyre, pronar partie e kompanie ,drejtor shkolle a rektor ,dekan a shef departamenti,etj — ju ka kërcënuar me ” bukën e gojës” ,kur për arsye subjektive,pa motiv,pa shpjegim të të bërtasë – ik ,je i pushuar “!?

Përse? Arsyeja? Motivi? – dhe kur këmbëngulni merrni përgjigjen absurde se ” kështu dua unë”,se “nuk më pëlqen fytyra jote” dhe po të vazhdoni të kërkoni të drejtën tuaj do të merrni përgjigjen shteruese e dëshpëruese – ” shko në gjykatë ” …

… pastaj fillon ” saga e stërmundimit absurd sizifian” me ” drejtësinë kanibale”…

…që ju bien vërdallë me vite e nëse e fitoni të ” drejtën,” gjysmën e parave ua marrin këta ” kanibalë” ( avokatë,prokurorë ,gjyqtarë e përmbarues) ,veç stresit mundit ,pritshmërisë që nuk kanë çmim ..

…paradoksi qëndron se këtë gjobë nuk e paguan ” arroganti pushtetar” ,por buxheti i shtetit …dmth ju e jo ata – një handikap absurd ky – që për “arrogancën zyrtare ” dënoheni ju e jo “Ai” i ” forti” …dënoheni ju ” fajtorët pa faj” ,kurse fajtori i vërtetë …” Ai” i ” forti” jeton i qetë jetën e vet kurse juve mbi supet tuaja të përgjakura ju shtohet edhe një gur tjetër i rëndë … për faj të këtyre ” despotëve orientalë” që i konsiderojnë institucionet ku drejtojnë si ” feude” apo ” despotate” dhe jo si institucione në shërbimin tuaj ! Dhe ” paradoksi shqiptar” vazhdon …me abuzime marramendëse……vazhdon… kur me qindra individë të tillë ” fitojnë” gjyqet , por jo vendet e mëparshme të punës se nuk do ” Ai i forti” ,despotati i institucionit (i cili ka ” emëruar” një mik të tij apo mik të një politikani) dhe …kështu nga buxheti … dmth nga ju paguhen 2 veta për një vend pune… …paradoks e handikap tjetër ky shqiptar, që megjithë denoncimet ,prapëseprapë asgjë nuk ka ndryshuar …në vesh të shurdhër …asnjë ndjeshmëri nga qeveria ,parlamenti presidenti për të marrë iniciativën për ta ndryshuar këtë ligj handikap….vërtetë prisni ? … ju mendoni se e kanë ndjeshmërinë ,aftësinë mendore e humanizmin për të ndryshuar diçka për mirëqenien tuaj sociale?

Harrojeni!… heshtja,indiferenca ,neglizhenca (ndaj denoncimeve, vërejtjeve ,kritikave për probleme ,institucione e individë të ndryshëm për korrupsion ,nepotizëm ,abuzime etj) e kombinuar kjo me shantazhin e kërcënimin me ” bukën e gojës” ,është një strategji e mirëmenduar e kësaj bande politike , për të detyruar njerëzit të bien në dëshpërim e të ” vështrojnë punën e tyre” … kur të na “duhen” – mendojnë ” Ata – të fortët” – ne u trokasim në dyer dhe e dimë ne si ua mbushim mendjen për të na votuar përsëri …sa më i varfër një popull aq më i manipulueshëm është – mendojnë “Ata- të fortët” dhe… kanë 30 vjet që kjo strategji e tyre funksionon me sukses … – …shkruaj,denonco – korrupsionin , abuziviizmin,vjedhjejen , plagjiaturën,nepotizmin…shpalos ide , mendime,opinione,platforma …heshtje vetëm heshtje …heshtin vetëm heshtin… …presidenti ” Robin Hud” e Alende …kryeministri demagog e kontravers …ministrat ” xhuxhë” të “qeverisë- “Hirushe” …opozita ” donkishoteske…” Pallati i drejtësisë kanibaleske ” … ” Shoqatat civile”- ” idiotësi të dobishme” të bandave politike … Avokati i Popullit – Mbrojtësi i Djallit …

… të gjitha veç e veç e sëbashku heshtin vetëm heshtin…asnjë prononcim- miratim,ndëshkim , kundërshtim jo! jo !…vetëm heshtje dhe heshtje …një armë tjetër kjo ” vdekjeprurëse” për të ” vrarë” ” Laookontët” e Mendimit Ndryshe , për të ” vrarë Ndryshimin ,të Ardhmen …e përdorin këtë heshtje njëkohësisht edhe si alibi për t’i treguar të tjerëve që ja …”ne jemi tolerantë” ,” jo hakmarrës”, etj ,por … në të vërtetë i “vrasin” njerëzit e ndershëm ,njerëzit e ditur, problematikët , ” butësisht” ,duke i neglizhuar ,duke mos i përfillur deri në atë shkallë saqë të tërhiqen nga jeta publike …dhe po ia arrijnë qëllimit …shumë personalitete të jetës publike janë tërhequr në ” strofkën” e tyre familjare e individuale …

ABSURDI I TJETËRSIMIT INDIVIDUAL

…duke luajtur me ” bukën e gojës” dhe me ” heshtjen” ,ju kanë ” zhytur” e po u zhysin gjithnjë e më thellë në ” banalitetin e së keqes”- në një ” rreth tjetër vicioz” , ku jeni të ” detyruar” të pranoni ” premisat e kushtet e tyre ” korruptive ,ku më mirë se korrupsioni nuk e justifikon asgjë tjetër ” banalitetin e së keqes”, i cili shfaqet në tre drejtime kryesore – në humbjen e sensit të detyrës,shkarkimin e përgjegjësive tek të tjerët dhe shpërdorimi i të mirave publike në favor të atyre personale …

…shembuj të frikshëm,të papërshkrueshëm dhe të paimagjinueshëm të ” banalitetit të kësaj të keqeje” janë edhe disa media ,që menaxhojnë” shpirtin publik” në mënyrë komerciale e disa ” monstrume vipash nga bota e pseudoartit ,biznesit e politikës në përgjithësi (këngëtarë,aktorë ,regjizorë ,moderatorë, piktorë ,karagjozë politikanësh e biznesmenë të ” sukseshëm” etj )…shëmbëlltyra të “banalitetit të së keqes”,të promovuar nga këto media komerciale , të mirëpaguara për të injektuar ” të keqen banale “më perverse e komprometuese – justifikimin tashmë të njohur dhe të përhapur gjerësisht në shoqëri – ” kështu bëjnë të gjithë” … prandaj ” mos u lodhni ,se ky vend nuk bëhet” …

…dhe shumë prej jush ,duke rënë në kurthin e këtij rrethi vicioz – “kështu bëjnë të gjithë” – të ” detyruar” ,bëni përpjekjet maksimale të çdo lloji — pragmatiste,konformiste, abuzive ,korruptive ,nepotike, pavarësisht se mund të jeni…të ndershëm apo jo, dinjitozë apo jo, akademikë, profesorë mjekë,mësues,rektorë,dekanë ,drejtorë zyrtarë apo jo …të ditur apo jo…jeni të ” detyruar” të futeni brenda këtij sistemi banal për të siguruar ” bukën e gojës” ,një të ardhur, një mirëqenie ,komfortin ekonomik , të ardhmen e fëmijëve etj, …shpesh duhet te bëni kompromis me vlerat njerezore tuaja duke dalë jashtë vetes, sepse bëhet fjalë …” për bukën e gojës”…

…dhe për ju ,që zgjidhni këtë rrugë, fillon ” saga e tjetërsimit tuaj si individum” – humbisni dinjitetin, identitetin mendor e individual, bëheni ” nobody”, ku ” truri për ju është i tepërt..shtylla kurrizore ju mjafton”(Ajnshtajni)… potenciale militantësh për t’u turmëzuar duke rrokullisur jo vetëm “gurin e stërmundimit absurd të Sizifit” – të “keqen banale të sistemit” demokratik- por tashmë në qafën tuaj si kërcënim edhe “shpata e Demokleut”- ” buka e gojës” – shpresëhumbur e të dëshpëruar , këmbëpërgjakur e shpirtsfilitur, zhytur në pellgun e varfërisë , pasigurisë, rrënimit material e shpirtëror, padrejtësisë e pabarazisë sociale ..dhe të verbuar ,shurdhuar të paralizuar duar , kokë e këmbë ju nënshkruani me ” dëshirë të detyruar” skllavërimin tuaj të pështirë …

…” të gjithë jemi skllevër, por skllavëria që pranohet me dëshirë është më e pështira”… (Seneka) ( Te tjerë që ndoshta nuk duan t’i nënshtrohen këtij banaliteti të së keqes zgjedhin të ikin, të largohen nga ky vend…) duke mbetur fatkeqësisht … po ata shqiptarë të nënshtruar, sunduar ,nëpërkëmbur ,emigruar , ” dashuruar ” pas prijsit , si mbi 100 e ca vjetë më parë, të zhytur në baltën e injorancës ,llumin e varfërisë e të gozhduar në frengjitë e hakmarrjes dhe …për çudi, lëkundeni në kolovajset e kënaqësisë, dilni nga honet e dëshpërimit e papritur duke u shfaqur nga mullarët e entuziazmit e heroizmit pa arsye , kërceni e këndoni me një krenari të shtirur : “o sa mirë me ken’ shqiptar! ..

…, si mund të jeni kaq të lumtur me ” ken’ shqiptar?

…sepse jeni ” gjithmonë gati” për çështjen e Partisë dhe të prijësit për të mbrojtur luksokracinë, kusarinë dhe hedonizmin e tyre ,madje deri në marrëzi? ….ndërsa për të drejtat e tuaja ,varfërimin e mjerimin e familjeve të tuaja , shëndetin e arsimimin e fëmijëve tuaj nuk lëvizni as ” gishtin e vogël të këmbës”?

…sepse pranoni ” me dëshirë” të nëpërkëmbeni e të poshtëroheni ,madje të pranoni edhe skllavërimin e pështirë? ….apo sepse jeni të paaftë të gjeneroni qytetari… të krijoni elita intelektuale, shkencore, akademike dhe politike…të ndërtoni institucione te qëndrueshme…të bëni demokraci,drejtësi e barazi sociale…që në fund të fundit, të ndërtoni nje kapitalizëm human me një shtet të së drejtës e mirëqenies sociale ?

Përse?…..Përse?…. Përse?…pyesin të mendshmit …

EPILOG

Pavarësisht këtyre ” Përse”-ve, ju nuk keni rënë pre e dëshpërimit, pasi vazhdoni ta rrokullisni ” gurin e Sizifit” tashmë edhe me ” kërcënimin e ” shpatës së Demokleut” mbi qafën tuaj … e pavarësisht gjithçkaje ju keni zgjedhur të jetoni jetën e vështirë!

A ka ndëshkim më të tmerrshëm të privuar absolutisht nga kuptimi i ekzistencës tuaj!?Jetesa, siç duket,është vuajtje për ju ,kurse mbijetesa ka kuptim!… dhe ajo që i jep kuptim ekzistencës tuaj është mënyra se si i rezistoni mjerimit mendor dhe material …

A do të donit të vazhdoni të përjetoni këtë “vdekje” të ngadalshme e të dhimbshme ?

“Ajo që vdes brenda çdo njeriu me kalimin e ditëve është vet tragjedia e jetës”(A.Ajnshtajni) … e kjo “tragjedi” e jetës për ju është më e dhimbshme se holodomori ukrainas që çonte në një “fund të tmerrshëm” dhe që kishte të paktën një motiv racist për” rusifikimin” e ukrainasve, por …çfarë motivi kanë ” kafshët tuaja politike , të ngjashëm me ju e të mbajtur nga ju për 30 vjet,që përmes holodomorit shqiptar ju mbajnë në një ” tmerr pa fund” !? Për ” shqiptarizim”? Jo,… se shqiptarë jeni të dy palët …e vetmja arsye është e mosarsyeshme – Sundimi i Juaj !-…nga lakmia ,babëzia e kusaria për pasuri,lavdi,famë e hedonizëm … të zhveshur nga njerëzorja e të konvertuar në përbindësha, në fundërrina,në vetë djallin ,ku mendja, zemra e bëmat e tyre ” biblike” i përkasin dikujt tjetër që ua ka rrënjosur në shpirt … “trininë demoniane”- Mashtrimin-Kusarinë-Poshtërsinë.”Trekëndëshi Bermudit”-i “vetvrasjes së ngadalshme”

Me të drejtë ju ,duke parë gjëmën biblike dhe sundimin tuaj çnjerëzor nga këto qenie nekrofile dhe destruktive … mendoni dhe pyesni veten: A mund të kenë të të njëjtën ADN këta “holodomorë shqiptarë” me atë që keni ju? … të bësh krime me vetëdije, të shkatërrosh me ndërgjegje vlerat morale e materiale të popullit tënd… ta sundosh e ta skllavërosh atë më poshtërsisht e më egërsisht se të huajtë…të shesësh territore e pasuri të tokës mëmë… ta tallësh, ta vjedhësh e ta vrasësh popullin tënd …a nuk dyshon e pyet veten se nga çfarë dreqi ” sperme” janë “ngjizur” këta ” njerëz- djaj” , të pashpirtë, që nuk ndjejnë dhimbje për asnjë e për asgjë, përpos familjeve të tyre .?

Zgjohuni ! Rilindni për të bërë një Shqipëri oksidentale e jo orientale ,një Shqipëri qytetase e jo historike ,një Shqipëri të ” mendimit e ndjenjës e jo të folklorismës , imitimit e snobizmit ,një Shqipëri komunitare e të bashkuar e jo individuale e kaotike …

——

