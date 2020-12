KOPERTINA: Në tregun e atdhetarëve, deti dhe veprat sublime të tregtarëve “të suksesshëm” që prej 30 vjetësh nuk kanë lënë gjë pa i bërë Shqipërisë

Viktor Malaj

Krahas atdhetarizmit të heshtur, atdhetarizmit të veprave dhe atdhetarizmit idealist ka ekzistuar gjithmonë edhe tregu i atdhetarëve, tregu i zhurmshëm i atdhetarizmit për dukje, i atdhetarizmit për përfitime, i atdhetarizmit të fjalëve të mëdha dhe punëve të vogla, të fjalëve të bukura dhe punëve të shëmtuara. Prej shumë vitesh jetojmë në një kohë që atdhetarizmi i vërtetë ka filluar të dalë nga moda. Në respekt të këtij realiteti, m’u desh t’i drejtohem tregut të atdhetarëve modernë e të kudogjendur.

Tregun e atdhetarëve mund ta gjesh në terren, nëpër podiume të zhurmshme mitingjesh politike, në parlamente dhe në studio televizive. Nën shembullin e tyre tregu i atdhetarëve gëlon onlajn (online) nëpër rrjetet sociale ku gjithfarë trimash të çartur dhe intelektualësh pa intelekt nuk lënë rast pa shprehur urrejtjen e tyre ndaj “tradhtarëve” të vendit dhe gatishmërinë e tyre “me dhanë jetën si me le” për atdheun, domethënë për partinë dhe pushtetin që iu siguron ndonjë vend pune nga ku mund t’i “shërbejnë” vendit dhe popullit duke përlarë fonde e tendera.

Kohët e fundit, “mallrat” më të kudogjendur në tregjet e atdhetarëve kanë qenë “shitja e detit Greqisë”, Minishengeni Ballkanik dhe idea e shkëmbimeve territoriale midis Kosovës dhe Serbisë. Këtej nga anët tona, tregtarët më “të suksesshëm” kanë qenë ata që prej 30 vjetësh nuk kanë lënë gjë pa i bërë Shqipërisë, materialisht duke ia vjedhur, grabitur e dëmtuar shumicën e pasurive mbi- e nëntokësore, ndërsa moralisht duke e çuar vendin disa herë në zgrip, duke ua tjetërsuar atë shqiptarëve me veprimtari praktike dhe me propagandë se “ky vend nuk bëhet”, “këtu s’jetohet”, “ky është vend i mbaruar” etj. Pa ua kursye as jetët, i kanë ftuar shqiptarët në konflikte politike, krahinore duke armatosur një pjesë kundër pjesës tjetër për hir të pushtetit të vet deri në atë shkallë sa ta diskreditonin vendin dhe popullin shqiptar në arenën ndërkombëtare (1996,1997, 1998). Veprat sublime të këtyre atdhetarëve të kolltukut e të xhepit kanë bërë të mundur që Shqipëria edhe sot të jetë vendi më i prapambetur i Evropës, kurse tregtarët e saj të atdhetarizmit të jenë më të pasur se shumica dërmuese e politikanëve evropianë.

Për të njohur më mirë “mallrat” e tyre patriotike iu drejtova Tregut të Atdhetarëve Modernë. Kur mbërrita atje, siç edhe pritej, Firma Trgtare “Berisha & Co.” zinte kryet e vendit, ishte shumë e zhurmshme, jo vetëm prej thirrjeve të tellallëve që reklamonin mallin “atdhetarizëm”, por edhe prej shumë psonisësve të tregut që e vizitonin, megjithëse shumica dilnin pa blerë asgjë.

Presidenti i Firmës, Sali Berisha thërriste me të madhe: “Shitja e detit, dhurata e Vitit të Ri për Shqipërinë nga Zografi bis. Marrëveshja e fshehtë Rama-Dendias, thikë e tmerrshme pas shpine ndaj Shqipërisë… Miq! Marrëveshja e fshehtë Rama-Dendias, e cila hyri tashmë në fuqi, është akt i pashembullt tradhtie kombëtare… pas asaj të Enver Hoxhës që shiti Kosovën…”.

Duke dashur t’ia blej mallin e tij, të cilin e ka nxjerrë në treg qysh kur edhe vetë ai iu fut tregtisë politike, e pyeta:

-A mund të më jepni një kopje të marrëveshjes që ju përmendet, në të cilën Rama ka firmosur shitjen e detit, sepse më intrigon edhe çmimi i shitjes?

-Zotëri,- ma ktheu me inat,- Të gjitha gjërat që pohoj unë, duke filluar nga 1990 e këtej, janë të vërteta absolute që nuk kanë nevojë as për prova dhe as për dokumente. Madje, unë kam në dispozicion edhe Akademinë e të Vërtetës që ndryshe quhet “qytetari dixhital” i cili nuk gabon asnjëherë, ashtu si në rastin e lajmit për ndërhyrjen e znj. Kalavera tek Komisioni i Venecias në favor të Edvin Kristaq Krimit.

M’u kujtua biseda e poetit Arben Duka me djallin: “I thash djallit djall o djall/ Pse nuk vjen në Shqipëri/ Më tha djalli mos u tall/ Ju keni shokun Sali!”, por unë nuk hoqa dorë nga biseda me shokun në fjalë dhe e pyeta:

-Si shpjegohet atëherë që Marrëveshjen tuaj me qeverinë greke në vitin 2009, të cilën Gjykata Kushtetuese shqiptare e shpalli unanimisht antikushtetuese, ju na e vutë në dispozicion?

-Kjo,- u përgjigj shoku Sali,- është një çështje tjetër. Ajo ishte marrëveshja më e mirë e mundshme, por Rama, nën ndikimin e Turqisë, e dërgoi në Gjykatën Kushtetuese, duke i bërë një dëm të madh vendit. Prandaj, unë jam shprehur qysh atëherë që kjo marrëveshje e rrëzuar të dërgohej në Gjykatën Ndërkombëtare.

-Meqënëse ju, me të drejtë, iu “besoni” institucioneve juridike ndërkombëtare, pse adresimin e problemit në Gjykatën Ndërkombëtare nga qeveria e sotme e etiketoni tradhti kombëtare?- e pyeta unë.

-Sepse Zografi bis është marrë vesh me qeverinë greke që Gjykata Ndërkombëtare të vendosë në favor të Greqisë. Për këtë më bind akoma më shumë shpallja nga Greqia e ujërave territoriale deri në 12 milje sipas Konventës së Montego Bay të vitit 1982.

-Si e shpjegoni ju,- këmbëngula unë,- që Shqipëria i kishte të shpallura ujërat e saj territoriale deri në 12 milje deri në vitin 2008 kur ju e shfuqizuat atë akt juridik “komunist”, vetëm pak kohë përpara se të fillonit negociatat me Greqinë për marrëveshjen e mëvonshme antikushtetuese?!

-Ju, zotëri,- m’u përgjigj falkë më flakë,- duket qartë që keni nostalgji për periudhën komuniste. Ne e rikthyem kufirin e ujërave territoriale në 12 milje në vitin 2012, sapo mundësuam nënshkrimin e marrëveshjes së lartpërmendur me Greqinë.

-Edhe një pyetje të fundit,- iu luta Presidentit të firmës tregtaro-politike-atdhetare: Meqë Hoxha e shiti Kosovën kur ishte në pushtet dhe kishte marrëdhënie të këqija me shumicën e fuqive botërore, pse nuk e “bletë” ju Kosovën tash 30 vjet që keni pasur marrëdhënie “të shkëlqyera” me të gjithë Perëndimin?

-Sepse tani Kosovës i mjafton sistemi demokratik dhe integrimi në BE,- u përgjigj ai dhe vazhdoi:- Liria dhe të drejtat e njeriut qëndrojnë mbi të drejtën kombëtare. Unë jam vetë kosovar dhe jam gati të jap gjithçka për të dhe këtë e kam provuar në shumë raste qysh nga viti 1991, apo jo?

Nisa të dal nga tenda që kishte ngritur Sali Berisha në tregun politik të atdhetarizmit, sigurisht pa e blerë mallin e tij të vjetëruar dhe skarco. Por sa dola prej saj më bubulluan veshët nga zhurmat reklamuese të tregtarëve atdhetarë Bujar Nishani dhe Petrit Vasili, që thërrisnin në kor: Edi Rama tradhtar, antishqiptari i vetëm, proserb, i vetmi proserb në 5 milionë shqiptarë të cilit i rreh zemra në Beograd… E quan Kosovën vend fqinj dhe jo vend vëlla. Ta shembim dhe zhdukim në 25 prill dhe të sjellim në pushtet atdhetarët e famshëm Sali Berisha, Lulzim Basha dhe ne të tjerët që kemi dëshmuar me vepra sa shumë e duam vendin dhe popullin tonë dhe sa sakrifikojmë për të… për të… për veten tonë… Amin!

Duke i njohur aftësitë e tyre të jashtëzakonshme intelektuale dhe integritetin e padiskutueshëm moral që i kanë dëshmuar pa reshtur nëpër dy a tre dhjetëvjeçarë, nuk thashë asnjë fjalë. Ika i lumtur se mësova atë që nuk e dija, nga pesë milion shqiptarë, të gjithë qenkan atdhetarë të pashoq, me përjashtim të Kryeministrit i cili e dëshmon përditë tradhtinë e tij ndaj vendit dhe popullit me këmbënguljen e vet për të mos ua dorëzuar pushtetin atdhetarëve zëshumë, me asnjë mënyrë tjetër përveç votimeve të lira, të cilat ata i konsiderojnë të parregullta për aq kohë sa nuk i sjellin në pushtet.

Prej tregut shqiptar të atdhetarizmit në Tiranë, m’u desh të “vozis” me makinë për të mbërritur në filialin tjetër të tij, në atë të Prishtinës. Edhe atje e njëjta pamje, zhurmë, inat dhe mallkime pa fund për atdhetarizmin e të tjerëve dhe lëvdata e përbetime për atdhetarizmin e vet, sidomos atë të markës Kurti-Osmani. Tenda e këtyre të fundit zinte hapësirën më të madhe të tregut. Zonja Osmani më tha se ju atje në Shqipëri keni atdhetarë vetëm Berishën, Metën, Bashën dhe ata që i rrethojnë sepse të tjerët i kanë shitur me kohë interesat kombëtare në përgjithësi dhe ato të Kosovës, në veçanti.

-Si mund të ma argumentoni këtë,- e pyeta zonjën e nderuar, inteligjente dhe atdhetare e rrallë.

-Po, ja,- u përgjigj ajo,- unë kam pasur dajën i cili gjatë Luftës së Dytë Botërore, la Kosovën dhe erdhi në Shqipëri me synimin atdhetar të ndihmonte çlirimtarët italianë dhe gjermanë për të bashkuar Shqipërinë dhe Kosovën, por tradhtarët komunistë e dënuan më vonë si kolaboracionist. Madje, edhe Edi Rama, si pasardhës i komunistëve, ra dakord për Minishengenin Ballkanik i cili është kundër Kosovës. Ne, megjithëse Kryeministri Hoti e ka firmosur në Ushington, nuk e kemi lexuar përmbajtjen e tij.

-A besoni ju se z. Hoti e ka firmosur një marrëveshje pa e lexuar fare?- e pyeta unë dhe vazhdova: Nëse z. Hoti ka firmosur diçka të dëmshme për Kosovën dhe e ka firmosur pa e ditur përmbajtjen, ju si Kryetare e Kuvendit të Kosovës dhe tani Presidente e Përkohshme, pse nuk ndërmorët procedurat kushtetuese për ta shkarkuar Hotin, ta padisni penalisht dhe të hidhni poshtë marrëveshjen e nënshkruar prej tij?

-Sepse ne, zotëri,- ma ktheu znj. atdhetare,- kemi pasur dhe kemi besim tek Perëndimi dhe SHBA. Ne jemi demokratë…

-Po, a s’është ky Perëndim që ju detyroi t’i jepnit Malit të Zi 9000 hektarë territor me premtimin se do ju liberalizonin vizat dhe, jo vetëm s’e bënë këtë, por ju arrestuan krerët e UÇK-së, të cilët i kishin dikur aleatë kur drejtuan luftën për pavarësi të Kosovës, pavarësi e njohur legjitime edhe nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë?

-Kjo është e vërtetë,- tha ajo, – por ne, gjithsesi, kemi besim tek ata. Ne nuk i besojmë njëri-tjetrit, por të huajt i respektojmë e dëgjojmë, edhe kur tallen me ne dhe na e bëjnë me hile. Kjo, siç e dini edhe ju, ka qenë në traditën e një pjese të mirë të shqiptarëve.

-A e keni menduar ndonjëherë ju në Kosovë znj. Osmani se do të ishte më mirë për të ardhmen e largët të Kosovës që të merrte nga Serbia komunat e Medvegjës, Preshevës dhe Bujanovcit dhe t’i lëshonte asaj, në këmbim, disa hapësira nga Mitrovica e Veriut, të banuara kryesisht me serbë, pa përfshirë aty Trepçen?

-Zotëri! Kufijtë e Kosovës janë të paprekshëm dhe të pandryshueshëm. Pastaj, shkëmbimet territoriale do të sillnin destabilizim të rajonit, apo jo? Ne nuk mund të kryejmë vepra që përbëjnë tradhti kombëtare.

-Zonjë, unë mendoj se as ka pasur dhe as ka kufij të pandryshueshëm. Madje, gjithë historia e njerëzimit është histori e konfigurimit dhe ndryshimit të kufijve dhe ndryshimet paqësore, me marrëveshje nuk shkaktojnë destabilizime. Pse marrëveshja juaj me Maln e Zi, të cilit i lëshuat 9 mijë hektarë tokë, nuk shkaktoi destabilizime?! Pse lënia e tri komunave të lartpërmendura, të banuara me shqiptarë, jashtë kufijve tokësorë dhe shtetërorë të Kosovës nuk përbën tradhti kombëtare, ndërsa dhënia e disa komunave me shumicë serbe, të cilat nesër mund të bëhen mollë sherri dhe “kalë troje” në Kosovë dhe për Kosovën për shkak të statuseve të mundshme që mund të fitojnë nga koniunkturat ndërkombëtare, qenka tradhti kombëtare?!

-Ne nuk mund dhe as duhet t’i ndryshojmë kufijtë aktualë!- u përgjigj Presidentja në detyrë e Kosovës.

-Ju daltë mbarë!- e urova unë, duke shtuar:- kam frikë se mund të vijë një kohë që t’i humbni të dyja.

Mbasi dola nga Tregu i Atdhetarëve ashtu siç hyra, vendosa t’i përbuz mallrat e tyre të atdhetarizmit të fjalëve, zhurmës, rrenave, shpifjeve dhe përfitimeve dhe të kthehem duarbosh në “strofullën” time. Më mjafton atdhetarizmi i veprave, atdhetarizmi i atyre që historikisht kanë sakrifikuar pasurinë dhe jetën në luftë kundër cilitdo pushtues të huaj, atdhetarizmi i atyre që kanë sakrifikuar vite të jetës, apo gjithë jetën e vet, për t’i shërbyer mirëqënies materiale, kulturore dhe shpirtërore të shqiptarëve. Dhe, të tillë nuk janë pak qysh nga koha e Skënderbeut e këtej.

