KOPERTINA/ Protesta u shua, po revolta? Bedri Islami: Për qeverinë, opozitën, rininë e gënjyer dhe miopinë politike me të rinjtë e zhgënjyer

Bedri Islami

Duket që qeveria i ka marrë lehtë protestat dhe revoltat e të rinjve në rrugët e Tiranës dhe në shumë qytete të tjera. Mendjelehtësia do e përballë, me siguri, me revolta të tjera.

Duke qenë se “ia ka marrë dorën” të bëjë shpërndarjen e tyre përmes gazit lotsjellës dhe ujit të furishëm; duke qenë se e sheh që mund të fshihet pas një alibie të “adoleshentëve të mashtruar dhe të paguar”, duke qenë se “lideri” i tyre i deritashëm, një reper i fshehur, të cilin edhe i ati e sheh si njeriu që e tundi vendi, por që në fakt është një figurë që nuk i ngjet askujt me dy pare mend në kokë, aq më tepër dishepull i njohur familjarisht i Berishës, që i ka shërbyer dhe është shpërblyer; duke qenë se asnjë nga opozita nuk u del përballë dhe ndjehet si ajo që, edhe ia do qejfi, edhe nuk ia mban, dhe heshtja e saj e përralla se nuk qëndron pas saj u heq mbështetjen që e kërkojnë me ngulm; duke qenë se edhe të deleguarit si Kërpaçi e LSI-së, çupëlina që shkon në delegim me një xhup thuaj se 2 mijë dollarë nuk i prishin punë, përkundrazi; duke qenë se opozitarët e teatrit po shfaqen gjithnjë e më shumë si opozitarë të politikës; duke qenë se presidenti lëshon deklarata që vetëm tkurrin revoltat, pasi vetë ai është ndër më të pabesuarit njerëz të politikës në këtë vend, atëherë qeveria ka vënë kapelën mbi njërin sy dhe i shkel syrin tjetër protestuesve, jo për t’i zgjidhur hallet e tyre, por për t’i bërë edhe më agresivë.

Largimi i Lleshajt, një kronikë e paralajmëruar që, po të perifrazoja një poet të madh, Zef Zorbën, “perdja ra, pa mbaruar akti”, u bë pa u shkrirë marrëveshja e kahershme, në asgjë tjetër nuk ka zënë mend kjo qeveri dhe, si duket, as nuk ka ndër mend.

Largimi i ministrit Lleshaj ishte gjë e njohur, pritej vetëm gongu i largimit, nga një arenë ku kishte hyrë mendjelehtësisht, për të kaluar në një fazë tjetër, të krijimit të një fryme ushtarake në polici, të cilën shpejtoi ta vendosë edhe në prefekura.

Mendimi se revoltat, sado të vogla të jenë tani për tani, një ditë do të shuhen, të paktën deri sa të ketë gaz lotsjellës në magazinat e policisë, është një miopi politike e pavend, e stërlodhur, që nuk hap rrugë dhe nuk afron zgjidhje, por shton përplasjet dhe kthen orët e zhvillimit shumë kohë prapa.

Vrasja e Klodian Rashës, tragjike për jetën e tij, familjen dhe miqtë, ishte një sinjal për shumëkënd, jo vetëm për reformimin e policisë drejt një fryme të re, më njerëzore dhe të afrueshme, por edhe për politikat e qeverisë.

Të rinjtë protestues nuk vijnë nga qielli; ata mund të jenë të gënjyer, por edhe më shumë se kaq, të zhgënjyer; ata kanë guximin të dalin, por pas tyre janë prindërit, të afërmit, që shumë herë janë të lodhur, janë pjesë e zhgënjimit që u ka sjellë një qeveri që u premtoi shpresën.

Njerëzit janë lodhur nga batutat garipe të shefit të qeverisë dhe nga koshat e basketbollit ; ata janë të lodhur nga gremina ku kaq shpejt u ndanë nga njëri-tjetri, ku në njërën anë qëndrojnë bashkëmoshatarët e tyre, bij të nomenklaturës së politikës apo të oligarkisë financiare të lidhur me të gjitha pushtetet, dhe, nga ana tjetër, ata që ndjejnë se e ardhmja e tyre u afron dy rrugë: ose largimin, ose kthimin në raja të një pune që shpërblehet në një muaj, aq sa harxhon një djalë e bijë pushtetari në një darkë të zakonshme.

Të rinjtë e revoltuar, në një pjesë të tyre, mund të jenë të shpërblyer nga opozita, por, më parë se të bëhet kjo dëshmi, qeveria duhet të shtrojë pyetjen e parë: si është e mundur që 30 vite jetë plurale dhe 7 vite të saj në pushtet dhe ka ende të rinj që “mashtrohen” me një grusht parash dhe dalin të protestojnë, të shkatërrojnë çka ndërtuan prindërit e tyre? Si mundet një qeveri të mos e vrasë mendjen përse ky brez , nëse ndodh kështu, është kaq lehtë i shitshëm, kaq lehtë i manipulueshëm, sa që pranon të bëjë atë çka nuk e ka menduar se mund të bëjë, deri sa të shkojë në qelitë e burgut?

Një revoltë, sado e parëndësishme t’i duket qeverisë, nuk mund të zgjidhet me burgosjen e adoleshentëve e as me britmat e shitjes së tyre. Është rruga më e gabuar, më e gjatë dhe më zhgënjyese!

Duhet të jesh miop që t’i thuash “marshalla” atyre që kanë thyer tabela sinjalesh, pemë kanë djegur apo sheshe kanë përmbysur; por miopi është edhe të mos e shohësh se pas vrasjes së moshatari të tyre është shumë më tepër.

Është mosndëshkimi i së keqes së djeshme dhe krijimi i një keqe të re, të sotme. Është bartja e fajit tek të pafajshmit dhe mbrojtja e fajtorëve si të pandëshkuar.

Në shtatë vite e gjysmë qeverisje të së majtës vetëm politika të majta nuk janë bërë. E majta është bërë tani një forcë politike pa vizion, pa arsye të rrugës së saj së ardhme; ajo ka shkrirë kauzat e saj për të ndërtuar oligarkët perandori të reja; është larguar nga ata që e kanë mbështetur dhe kjo duhet pritur nga heshtja e tyre ndaj çdo bëme të shëmtuar që ka ndodhur.

Fati i saj i deritashëm ka qenë opozita e dërmuar, e keqja më e madhe se sa e keqja e pushtetit, por kjo nuk është alibi për të qetësuar të rinjtë, që tani rrugët e mbyllura u kanë prerë njërën nga mundësitë, ndërsa përbetimet e opozitës së sëmurë nga vetvetja u kanë prerë rrugën e mbështetjes.

Një shef qeverie që e percepton qeverinë e tij si, “ më të mirë se ne nuk gjeni”, vetëm se përballë tij ka një lesh e li opozite, që mat veten me veten dhe jo me atë që duan njerëzit, mund ta marrë lehtë revoltën e një grupi të rinjsh, që bëjnë mirë që protestojnë, me gjithë mëkatin e vandalizmit.

Shefi i qeverisë ka qenë dikur idoli i të rinjve, mendësia e re e së ardhmes, njeriu tek i cili kanë pritur dhe kanë besuar. Zhgënjimi është i ndjeshëm, megjithëse shanset e qeverisjes së tretë të tij janë ende të mëdha, e jo për meritë të tij.

Ky brez, i paktë, por jo i vetëm, që proteston, ka qenë 12 a 13 vjeçar kur Edi Rama dhe e majta erdhën në pushtet, me një përshfaqje marramendëse iluministe. Atëherë ata mund të thonin me kënaqësi, “ xhaxhi Edi”, por tani duan pjesën e tyre në ndërtimin e një jete, që për to e jo vetëm për to, duhet të jetë ndryshe.

Nëse struktura qeverisëse këtë nuk e kupton ajo do të mund të jetë në pushtet edhe një mandat, por më pas, duke rënë, do të marrë me vete edhe të majtën e tanishme; do të rrokullisen sëbashku dhe do të mbetin një kujtim në shuarje!

Nganjëherë fitorja të humb!

——

