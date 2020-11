KOPERTINA / Viktor Malaj: Pse bëhen zgjedhjet e vitit 2021? Kur do shpëtojmë nga të stër-provuarit dhe nga të shumë-dështuarit e këtyre tri dekadave

Nga Viktor Malaj

Është interesante se pretekstet, pretendimet dhe propaganda politike e të gjithë njerëzve që kanë kërkuar apo kërkojnë pushtet kanë ndryshuar fare pak me kalimin e shekujve.

Qysh në lashtësi kundërshtari paraqitej si djalli, vizatohej me të gjitha ngjyrat e këqija që të bënte përshtypje të thellë, jo vetëm tek masat e popullit por, sidomos, tek rrethi i përkrahësve të atij që kërkonte pushtet.

Edhe pse pushteti, në të shumtën e herëve ishte i trashëgueshëm brenda familjeve mbretërore, perandorake etj. pretendentët për pushtet brenda rrethit që kishte ” të drejtën “e sundimit, nuk linin gjë pa bërë për ta paraqitur kundërshtarin apo pretendentin si të pavlefshëm, të padenjë dhe, madje të rrezikshëm dhe që duhej bërë çmos që ai të rrëzohej ( kur ishte sundimtar ) apo të pengohej dhe eleminohej kur ishte pretendent për sundimtar.

Me kalimin e shekujve kanë ndryshuar metodat dhe mjetet por jo qëllimi dhe propaganda. Edhe në vendin më të pasur dhe më të fuqishëm të globit, në SHBA, pretendentët pë postin e Presidentit ( apo edhe ato të senatorit dhe kongresmenit ) e paraqesin shpesh njëri – tjetrin si djallin, si rrezik kombëtar që duhet shmagur medoemos, sigurisht nëpërmjet votës.

Në vendin tonë, Ahmet Zogu i konsideronte dhe i shpallte kundërshtarët e tij politikë kryesorë si shumë të rrezikshëm dhe që duheshin eleminuar me çdo mjet. Madje, ai kishte arritur deri atje saqë i propozoi një bashkëpunëtori të tij hedhjen në erë me eksploziv të Parlamentit shqiptar kur aty të ndodheshin shumica e kundërshtarëve të tij politikë dhe kështu të lirohej një herë e mirë prej tyre pasi ata i sillnin kokëçarje, rreziqe dhe dëme të mëdhenj vendit.

Edhe shumë prej kundërshtarëve të tij politikë mendonin dhe propagandonin se rreziku më i madh i vinte Shqipërisë nga Ahmet Zogu dhe se largimi i tij nga pushteti apo edhe eleminimi i tij fizik do të ishin shpëtim i vendit. Disa prej tyre shkuan aq larg sa të planifikojnë asgjësimin e tij fizik si dhe t’i bënin thirrje Italisë fashiste ta pushtonte Shqipërinë dhe ta “shpëtonte” atë duke e larguar nga pushteti “beun e Matit”.

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, shumë prej të vetëquajturve nacionalistë bashkëpunuan me fjalë, marrëveshje dhe veprime me pushtuesit e vendit vetëm e vetëm sepse kështu besonin se do të hiqnin qafe kundërshtarët e tyre të ardhshëm politikë, komunistët dhe Frontin Nacionalçlirimtar.

Për ta ishte më i rëndësishëm eleminimi i pretendentëve të tjerë shqiptarë për pushtet se sa lufta kundër të huajve që kishin zaptuar vendin.

Edhe regjimi i Enver Hoxhës, me dhe pa të drejtë, i etiketonte kundërshtarët e vet politikë si e keqja e vetme dhe më e madhe e Shqipërisë dhe prandaj, jo pak prej tyre, i burgosi, internoi dhe asgjësoi.

Kur ky regjim ra në fund të vitit 1990 kundërshtarët e tij të rinj, shumica e të cilëve vinin nga poltronët politikë, partiakë dhe shtetëror të regjimit, e shpallën pushtetin e deri atëhershëm si të keqen më të madhe të vendit dhe veten e tyre e paraqitën si shpëtimtarë të Shqipërisë dhe sjellës të progresit e demokracisë.

Të gjithë jemi dëshmitarë të faktit se çfarë përfaqsuan dhe përfaqsojnë shumica e këtyre mëtuesve të paskrupullt.

Edhe lufta politike e këtyre tridhjetë viteve dhe ciklet elektorale dhe pushtetndërruese na kanë dëshmuar se të gjitha palët politike bëjnë çmos t’ia paraqesin popullit kundërshtarin politik si djallin, rrënuesin dhe kobsjellësin e vendit dhe largimin e tij nga pushteti si shpëtimin përfundimtar të vendit dhe popullit nga e keqja që i ka kapluar.

Mirëpo, të gjithë janë ndërruar dhe sprovuar dhe e keqja nuk është zhdukur dhe as “shpëtimi” nuk na ka ardhur. Tani, kur po iu afrohemi zgjedhjeve të vitit 2021, të stër-sprovuarit dhe të shumë-dështuarit e këtyre tri dekadave na thonë sërish se në Shqipëri ka vetëm një të keqe që duhet zhdukur dhe se “zhdukja” e saj sjell shpëtimin e vendit.

Sigurisht, “shpëtimtarët” janë vetë ata, trumbetuesit e përhershëm të lirisë, drejtësisë e demokracisë dhe pretenduesit e përjetshëm për pushtet, sundim e privilegje. Sipas Bashës dhe Kryemadhit ” e keqja e sotme ” është Rama dhe pushteti i tij prandaj duhen rrëzuar “me çdo çmim”.

Përveç ” shpëtimtarit ” tonë të përjetshëm dhe gaztorit të pavdekshëm me emrin Sali Berisha, taborrit të “shpëtimtarëve” tanë të rremë i është bashkuar edhe Presidenti i Republikës i cili, pas përshkrimeve bajate, vulgare, të padenja dhe antikushtetuesve të pushtetarëve, ka lëshuar ultimatumin çudibërës ” O sot, o kurrë ! “.

Nga ana tjetër, kanë dalë në skenë disa parti politike të sapo shpallura të cilat duket se kryesohen nga figura politike të së djathtës dhe pretendimi i tyre kryesor i shprehur është ” largimi i treshes apo pesëshes së inkriminuar, dështuar.. ” etj. Pra, këta kërkojnë jo vetëm largimin e Ramës dhe qeverisjes së tij por edhe largimin e Bashës, Metës, Kryemadhit etj.

Pyetja që lind është: Kush janë dhe çfarë përfaqsojnë këta politikanë që e kanë “stekën” kaq lart sa të pretendojnë largimin nga pushteti dhe skena politike e këtyre tre apo pesë “musketjerëve” politikë? Topalli, Patozi, Murrizi, Hajdari etj. kanë disa pretendime krejt të drejta dhe të vërteta.

Ata thonë se Rama dhe “musketjerët” e tjerë duhen larguar për shkak të gjendjes në të cilën ndodhet vendi, të korrupsionit endemik, uzurpimit të partive dhe pushteti si dhe administratës vetëm prej tyre etj. Deri këtu unë jam dakord me ta por problemi thelbësor është se shumica e tyre kanë qenë në pushtetet e përsëritura të PD-së, në funksione politike, propagandistike dhe administrative dhe askush prej tyre nuk e ka ngritur zërin kundër padrejtësive, shmangieve antidemokratike dhe, madje, as kundër krimeve të pushteteve ku ata kanë bërë pjesë.

Cili prej të lartpërmendurve e ka ngritur zërin kundër dhunimit të zgjedhjeve parlamentare të vitit 1996, vendosjes së gjendjes së jashtëzakonshme në mars 1997, nxitjes së konfliktit veri – jug po atë vit, manipulimit të zgjedhjeve të 2009 dhe atyre të 2011 për bashkinë e Tiranës ? Cili prej tyre u ngrit kundër pushtetit ku bënte pjesë kur ai pushtet rrahte, burgoste apo sakatonte gazetarë e digjte redaksi gazetash apo kur rrahte deputetë në Sheshin “Skënderbej”, rrahte e vriste kundërshtarë politikë para Kryeministrisë, kur bëhej korrupsioni në ndërtimin e Rrugës së Kombit, në privatizimin ( në të vërtetë, vjedhjen) e kompleksit sportiv ” Partizani ” dhe qindra pasurive të tjera kombëtare ? Asnjëri për be.

Atëhere pse duhet të besojmë ne se këta “shpëtimtarë” të vonuar kanë hallin tonë dhe të Shqipërisë dhe jo “hallet” e veta pasi duan të rikthejnë “parajsën” e humbur”?

Unë mund të besoj që ndonjë prej tyre ka qëllime të mira dhe, ndoshta, vlera më shumë se ndonjë prej “musketjerëve” por e shkuara e tyre i kompromenton pretendimet e tyre të sotme.

A i keni vënë re ? Asnjëri prej tyre nuk e thotë një fjalë të vetme kundër kryebanditit politik shqiptar të këtyre 30 viteve, Sali Berishës, kundër moralit dhe sjelljes së tij politike, megjithëse ka dështuar politikisht me sukses disa herë dhe ka shkelur ligjet e shtetit me qindra herë. Në këtë mënyrë, morali i tyre politik, ashtu si i Bashës, Kryemadhit etj. është berishizmi me të gjitha karakteristikat e veta.

Një pushtet i tyre, ashtu si pushteti i Bashës, Kryemadhit, Mediut etj. është veçse një version i berishizmit dhe si i tillë duhet konsideruar për aq kohë sa ata nuk dënojnë publikisht “babën “.

Atëhere, përse votohet në 25 prill 2021 ? Pavarësisht propagandës, përrallave dhe sofizmave mashtrues, shqiptarët do të shkojnë në ato votime për të zgjedhur midis një grupi individësh dhe partishë politike të njohura dhe të provuara, për të zgjedhur midis zhgënjyesve të djeshëm dhe atyre të sotëm, midis korrupsionit të djeshëm dhe atij të sotëm, midis atyre që kanë rrahur, burgosur e vrarë gazetarë dhe kundërshtarë politikë dje e pardje dhe këtyre që kërkojnë regjistrimin dhe identifikimin e lajmsjellësve (gazeta, portale etj.) dhe që ndaj kundërshtarëve politikë të tubuar dhunshëm dhe pa leje përdorin gazin lotsjellës, midis atyre që kanë dhunuar disa procese zgjedhore dhe këtyre që proceset zgjedhore iu janë njuhur si të rregullta nga institucionet përkatëse vendase dhe të huaja.

Prej “muskëtjerëve” të lartpërmendur nuk mund të na shpëtojnë as vetë ” muskëtjerët ” por as mëkatarët e djeshëm apo të sotëm.

Prej tyre do të shpëtojmë kur shumica e shoqërisë shqiptare të vetëdijesohet se nuk mund të ecet më në këtë rrugë dhe me këtë moral, kur shumica e popullit shqiptar, pavarësisht përkatësive politike, krahinore apo etnike, do të kuptojnë dhe dënojnë të keqen pavarësisht nga vjen ajo dhe kush e bën atë, kur njerëz të rinj, idealistë dhe të paturbulluar nga pasionet e vjetra apo egoizmat e rinj, do të marrin përsipër transformimin moral dhe politik të shoqërisë. Të tjerat janë përralla që nuk na çojnë askund.

——–

Botuar sot si kopertinë e DITA. Karikatura shoqëruese, nga Medi Belortaja. Ndalohet ribotimi i plotë apo i pjesshëm pa lejen e redaksisë dhe pa citimin korrekt e të dukshëm të burimit.