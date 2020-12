KOPERTINA / Viktor Malaj: Pse duhet ta ndajmë indinjatën qytetare që buron nga humanizmi dhe morali nga formacionet e halabakëve të tipit Lushaj

Nga Viktor Malaj

Vrasja në Tiranë nga një polic e 25 vjeçarit Klodian Rasha përmban në vetvete aspektin njerëzor, moral, juridik dhe (fatkeqësisht) politik. Vrasja e një njeriu, edhe kur bëhet nga shteti në zbatim të vendimit gjyqësor të formës së prerë, mbetet një akt i panatyrshëm, i rëndë dhe i dhimbshëm.

Nga aq sa jemi të informuar deri tani, vrasja e Rashës nga polici i shërbimit të patrullës, përveç se tragjik mbetet një akt i paligjshëm për shkak të rrethanave në të cilat është vrarë viktima. Paligjshmërinë e dëshmojnë ato që thuhen se kanë shpjeguar në prokurori policët e shërbimit, gjurmët e fiksuara në vendin e ngjarjes dhe akti i ekspertimit mjekoligjor.

Cilësimin e veprës penale të kryer nga polici nuk mund ta bëjmë ne gazetarët dhe askush tjetër, përveçse organet e drejtësisë. Dhe këto organe duhet ta bëjnë këtë cilësim me skrupulozitet dhe kompetencë profesionale.

Duke pasur parasysh sa më sipër, familja e viktimës meriton ngushëllimet më të thella dhe të sinqerta nga çdo shqiptar. E kam fjalën për shqiptarët që e vlerësojnë dhe e duan jetën e vet dhe respektojnë jetët e qytetarëve të tjerë dhe nuk e kam fjalën për ata shqiptarë që duan vetëm jetën e tyre, luksin, rehatinë dhe po aq edhe pushtetin me të cilin i kanë siguruar të mirat pasurore dhe e lakomojnë sërish pushtetin për ta shtuar dhe perfeksionuar luksin.

Shoqëria shqiptare duhet të indinjohet kur ndodhin ngjarje të tilla dhe nuk duhet të pajtohet kurrësesi me to. Mirëpo ka një ndryshim shumë të madh midis indinjatës qytetare që buron nga humanizmi dhe morali, nga njëra anë, dhe pseudoindinjatës që buron nga urrejtjet për ata që janë në pushtet apo nga dëshpërimi për pamundësinë e marrjes së pushtetit në rrugë kushtetuese, nga ana tjetër.

Të parët indinjohen sepse janë njerëz ndërsa të dytët bëjnë sikur indinjohen dhe kërkojnë të manipulojnë mendjet e të tjerëve, ta përdorin vdekjen për vota si dhe të shfryjnë frustrimet e pësuar për shkaqe që nuk lidhen me vrasjen në fjalë.

Të bën përshtypje fakti se reagimet më të ashpra pas ngjarjes i bënë disa nga fytyrat më të çuditëshme, më të pacipa, më të neveritshme dhe më të inkriminuara politike.

Krimineli më i madh politik i këtyre tridhjetë viteve, njeriu që ka vrarë protestues paqësorë ditën për diell në mes të Tiranës, njeriu që ka rrahur e burgosur kundërshtarë politikë e gazetarë dhe që ka urdhëruar përplasjen civile veri-jug në 1997, njeriu i paskrupullt Sali Berisha tha: “Një vrasje shtetërore mizore, mbas shpine e të riut Klodian Rasha nga kriminelët me uniformë të Edvin Kristaq Xhelatit… Dënoj me ashpërsinë më të madhe këtë krim të shëmtuar, dëshmi e mbushjes së narkoinstitucioneve me vrasës të paguar dhe kriminelë të rrezikshëm”.

A thua vallë ky reagim i çartur buron nga ndjenjat humane të qytetarit Sali Berisha dhe nga parimet morale dhe demokratike të politikanit Sali Berisha?! Po të ishim në vitin 1990 kur nuk e njihnim ende, edhe mund ta kishim besuar, por tani që e kemi provuar disa herë dhe çdo herë që e kemi vënë të na drejtojë demokratikisht, na ka sunduar me dhunë, me dhunë verbale dhe fizike, me shkopinj gome dhe plumba në trup, me gjakosje dhe burgime, duhej të ishim të marrë ta besonim dhe të mos e përbuznim për shumëfytyrësitë e tij.

Sali Berisha dhe gjithë skota e njerëzve pa moral e ideal, pa din e iman, nuk i shohin dhe as i konsiderojnë vdekjet, edhe kur ato shkaktohen nga veprimet e paligjshme, si momente dhimbjeje, meditimi dhe ngushëllimi, por si “rast i artë” për keqinterpretim, keqpërdorim dhe si një hap përpara drejt ngritjes në pushtet. I ngazëllyer nga pamjet e zjarrvënies mbi kryeqytetin “e tij” nga njerëzit e yshtur prej tij dhe të tjerëve si ai, ish-Presidenti dhe ish-Kryeministri i vendit u shpreh se “Tirana tym e flakë nga revolta e të rinjve për ekzekutimin shtetëror prapa shpine të 25 vjeçarit Klodian Rasha”.

Tymi dhe flaka janë simbol i shkatërrimit, instinkteve, regresit dhe jo i arsyes e moralit. Duket që Sali Berishës iu kujtua 14 shtatori 1998 kur, nën udhëzimet e tij, turma njerëzish të egërsuar (jo nga dhimbja për vrasjen e Azem Hajdarit), por nga humbja e pushtetit të “babës” nga i cili kishin mjelë për gjashtë vjet, iu vërsulën institucioneve qendrore duke iu vënë flakën.

Si atëherë, edhe tani “të revoltuarit” zjarrvënës nuk ishin të afërmit e viktimave të cilët ndiejnë realisht peshën e humbjes së dhimbshme, por ishin të revoltuarit e rremë, formacionet e halabakëve të tipit Arkimed Lushaj, njerëz të inkriminuar, të kapur disa herë me armë e drogë por (çuditërisht) asnjëherë të dënuar siç e kërkon ligji.

Nën shembullin e babait të vet politik Lulzim Basha shkoi tek shtëpia e viktimës, jo për t’i ngushëlluar për humbjen e rëndë dhe të pamerituar, por për t’iu treguar se “Kërkoj vënien para përgjegjësisë jo vetëm të atyre që qëlluan mbi të (K. Rashën) por mbi të gjithë strukturën drejtuese të policisë dhe Kryeminsitrit që arrogancën dhe brutalitetin e tij e ka injektuar në çdo hallkë të zinxhirit shtetëror… Kryeqeveritari, vartësi i tij, po të kishte pasur një fije dinjiteti do të kishte dhënë dorëheqjen… E keqja ka shkuar në palcë ndaj duhet shkulur me rrënjë”.

E kam thënë edhe në një shkrim tjetër dikur se Lulzim Basha iu bashkua PD-së sepse me të i bashkon morali, karakteri, pafytyrësia. Nëse ka një karakteristikë dalluese të filozofisë dhe moralit të kësaj partie (iu kërkoj ndjesë pjesës dinjitoze të bashkuar në rrethana të caktuara me të) kjo është dhuna.

Qysh të nesërmen e miratimit të saj nga Ramiz Alia filloi dhuna dhe terrori në qytetet kryesore të Shqipërisë. Bashkimi i saj shpirtëror dhe moral me fundërinat e shoqërisë (lumpenin) e ka bërë të dallohet përherë si një konglomerat njerëzish ku dominon barbaria, dhuna ndaj individëve, komisariateve të policisë, institucioneve vendore e qendrore, dhunë që pati arritur kulmin në shtator 1998 por që vazhdon edhe sot.

Ata që indinjohen nga pohimet e mija duhet t’i referohen sjelljes tridhjetë vjeçare të kësaj çete të pakultivuar dhe, gjithashtu të lexojnë gazetën e partisë, “Rilindja Demokratike” të datës 1 tetor 1992 ku thuhet: “Tek PD lumpeni pa mbrojtësin e vet më të mirë prandaj edhe e ndiqte nga pas me entuziazëm… Dihet se niveli i ulët i lumpenit dhe agresiviteti i tij i lartë do ta dëmtonte imazhin e PD-së. Ky ishte, si të thuash çmimi për aleancën sezonale të PD-së me lumpenin”.

Kjo aleancë politike me lumpenin nuk ishte sezonale. Kjo duket qartë edhe këto ditë në fjalët dhe sjelljet e dyshes Berisha-Basha dhe të veglave të tyre mjerane, krejtësisht të pagdhendur të tipit Stresi, babai i të cilit pati marrë pjesë në aktet terroriste të 14 shtatorit 1998 kundër institucioneve qendrore shtetërore ndërsa i biri sot bën thirrje për djegien dhe shkatërrimin e Tiranës “derisa t’i largojmë këta nga pushteti”.

Kësaj aleance banditeske politiko-ordinere i është bashkuar edhe ndërmarrja politiko-komerciale me emrin LSI pasi i lidh “një kimi e përbashkët”. Njëra prej figurave më të zhvlerësuara moralisht, intelektualisht dhe politikisht të këtij formacioni ankandesh politiko-financiare, Petrit Vasili fyeu tërë policinë e Shqipërisë duke u shprehur se “Këta kriminelë me uniforma guxojnë dhe kërcënojnë. Të gjithë krerët e policisë duhej të ishin larguar në çast pas këtij krimi të poshtër”.

Për të gjykuar rreth moralit dhe qëllimeve të këtyre banditëve politikë duhet t’iu referohemi logjikës dhe arsyes. Këta, që vranë katër protestues paqësorë dhe plagosën disa të tjerë në 21 janar 2011, që ndodheshin 20 metra larg viktimave dhe disa hapa larg ekzekutorëve dhe në kontakt me ta, këta që fshinë pamjet filmike për të fshehur provat dhe urdhëruan moszbatimin e urdhër-arresteve ndaj “zinxhirit komandues”, i cili rezultoi ekzekutor i krimit, këta që kërcënuan se do të ekzekutoheshin në vend qoftë edhe 300 vetë, edhe sikur të sulmohej një postë policie, pardje u mburrën se “sikur edhe një gjethe të prekej rreth godinës së Kryeministrisë, do të ekzekutoheshin nga pesë snajper” (Sali Berisha), tani e konsiderojnë si krimin më të madh shtetëror të këtyre tridhjetë viteve vrasjen e paligjshme që një polic i bën një qytetari në një rrugicë në orën 2 pas mesnate.

Sipas këtyre njerëzve pa nder e pa moral duhet të ketë dy standarde politike dhe juridike. Njëri për ata vetë, i cili iu jep të drejtë të vrasin cilindo, të mos mbajnë kurrfarë përgjegjësie dhe, madje, të krenohen edhe sot se “u zbatua ligji”, edhe pse gjykatat e tyre i kanë shpallur vrasjet e 21 janarit si të paligjshme.

Sipas këtij standardi ata vetë nuk duhet të paraqiten në organet e drejtësisë për të treguar çfarë panë e dëgjuan kur ndodheshin krahpërkrah ekzekutuesve, se kanë të drejtë t’i kërcënojnë sërish shqiptarët me “ekzekutim si banditët”, se sot kanë të drejtë të na paraqiten si alternativa e vetme e drejtësisë, moralit dhe demokracisë.

Standardi tjetër iu përket të gjithë atyre që nuk janë me ta. Në rastin konkret, Kryeministri shqiptar që ndodhej në Amerikë dhe Ministri i Brendshëm që ndodhej fjetur në shtëpi të vet, duhet të japin dorëheqjen sepse janë përgjegjës për veprimet kriminale të policit në një rrugicë të errët të Tiranës. Kuptohet, ata duhet “të largohen” sepse duhet t’iu lëshojnë vendin këtyre që të vrasin nga katër njëherësh, ditën për diell, në mes të Kryeqytetit dhe që, jo vetëm nuk japin dorëheqjen por betohen se do të vrasin përsëri.

Pra, Shqipëria dhe shqiptarët duhet të masin me tjetër moral, arsyetim dhe gjykim çetën rurale, të veshur me kostume firmato, me kokën plot barbari mesjetare që mban erë shpellash dhe me të tjera kritere kundërshtarët e çetës së tyre. Mendësia e çetës është mendësia e bajraktarit mesjetar i cili duhet të jetë përherë në shpinë të kalit (sepse i takon vetëm atij, se atë kishte zgjedhur turku pushtues), mund të bëjë çfarë të dojë, duhet të pyetet dhe të vendosë vetëm ai, kurse të tjerët të rrinë sus.

Në këtë batak intelektual, moral dhe juridik ka rënë edhe ish-gjyqtari Çlirim Gjata, i cili pohon se “Qëllimi i tyre (i shtetit) është ta paraqesin ngjarjen si një veprim individual të një polici të shërbimit, në kapërcim të kompetencave të tij, duke nxjerrë dorëjashtë drejtuesit e policisë dhe Qeverinë… Duhet të japin dorëheqjen deri tek Ministri i Brendshëm dhe Kryeministri. Ata qytetarë që kanë dalë në protestë e kanë kuptuar që një ditë mund t’iu vijë radha edhe atyre. Nga kjo Qeveri pritet…”.

Nëse flasim pa dorashka, dhe kështu e meriton çeta e dëshpëruar, e dhunshme dhe e paskrupullt, duhet të themi Sali Berishës e Lulzim Bashës, Vasilëve, Gjatëve, Islamëve etj. si dhe formacioneve tyre të dhunshme që iu vunë zjarrin qyteteve tona se: ju nuk ndjeni as dhimbje, as keqardhje, as indinjatë për humbjen e jetës së të ndjerit Klodian Rasha.

Jo! Ju i prisni me ngazëllim të fshehtë raste të tilla fatkeqe me shpresën se mund t’iu shërbejnë si trampolinë për të arritur në pushtet duke mposhtur mosbesimin tek ju dhe mosgatishmërinë e shumicës së shqiptarëve për t’ju votuar, që ndiejnë neveri kur kujtojnë kush jeni e çfarë keni bërë gjatë tridhjetë vjetëve.

Cili prej jush, dhe prej zjarrvënësve të protestave të porositura nën rrogozë, u indinjua dhe e ngriti zërin kundër vrasjeve të 21 janarit dhe qëndrimeve qeveritare e partiake të pushtetarëve ndaj tyre? Asnjëri. Cili prej jush ka dalë në protesta kur janë vrarë policë nga bota e krimit apo gra dhe vajza nga bota mashkullore mesjetare? Asnjë. Cili prej jush e ka ngritur zërin dhe ka dalë në protesta kur janë vrarë njerëz për gjakmarrje dhe janë ngujuar të tjerë për të njëjtin shkak? Asnjëri.

A janë të gjitha jetët njerëzore të njëvlefshme, apo këto slogane mashtruese i keni vetëm si mjet për t’u kthyer në pushtet? Dhe përgjigjja e të gjitha pyetjeve është: Ju nuk indinjoheni dhe nuk dilni në protesta për shkaqe humane dhe parime morale. Ju “indinjoheni” dhe protestoni vetëm kur besoni se nga krimi ordiner mund të nxirrni sadopak përfitime politike.

Është fyese dhe poshtëruese për popullin shqiptar që vrasësit, vjedhësit, shpërdoruesit dhe dhunuesit e tij të djeshëm të marrin sot përsipër rolin e moralistit, avokatit dhe engjëllit mbrojtës të tij.

Shumica e botës mediatike, me të drejtë, e dënoi aktin e policit patrullues, ashtu si dhe dhunën dhe zjarrvënien ndaj institucioneve shtetërore. Prej disa analistëve dhe gazetarëve, që përherë ngjarjet e fenomenet i vlerësojnë me motorrin mendor të vënë në lëvizje nga urrejtja patologjike për Qeverinë dhe drejtuesin e saj, priteshin gjithfarë lajthitjesh morale dhe intelektuale. Këta janë të përhershëm dhe nuk bëjnë përshtypje.

Përshtypje më bëri prononcimi i një individi mediatik që e ka ruajtur integritetin profesional dhe qytetar. Z. Koloreto Cukali u shpreh këtu në DITA se: “A nuk i perceptoni edhe ju, sot e kësaj dite, pavarësisht nëse janë policë trafiku, bashkie, specialë, bodigardë apo edhe roje objektesh, si zhvatës, si qënie të urryera, si armiq e pushtues?”.

Me këtë lajthitje të shumanshme z. Cukali na ka dëshmuar se problemin kryesor nuk e ka me policinë por me formimin e tij. Të shpallësh një trupë policore prej rreth dhjetë mijë vetësh si “zhvatës, armiq e pushtues” vetëm pse njëri prej tyre kreu një krim apo sepse një tjetër s’e paska lejuar Cukalin t’i bëhet pengesë prishjes së godinës teatrale, kjo do të thotë se ke probleme serioze morale, se nuk mund të them se ka probleme me arsyen.

Pse i veshim kësaj armate të madhe policore tiparet e njërit ndër ta që gaboi fatalisht ndërsa kryente detyrën, duke kryer një krim dhe nuk marrim si kriter përgjithësues me qindra shembuj nga efektivat e policisë që ndeshen përditë me krimin dhe kriminelët, duke rrezikuar jetët e veta dhe të familjeve të tyre vetëm për të mbrojtur jetët dhe pasurinë tonë?!

Si mundet që një intelektual, nga njëra anë të propagandojë se në “demokraci” faji është individual dhe nuk mund të shtrihet as tek anëtarët e familjes dhe, nga ana tjetër, ta ftojë shoqërinë shqiptare t’i konsiderojë “armiq e pushtues” të gjithë policët, rrjedhimisht t’i urrejë e luftojë me armë, pasi ky është qëndrimi tradicional mbarëbotëror ndaj armiqve e pushtuesve?!

Unë nuk e di çfarë i kanë bërë policët shqiptarë këtij zotërie por ajo që di me siguri është fakti se puna dhe detyrat e policisë janë nga më të vështirat, të ndërlikuarat dhe të rrezikshmet për ata vetë, në Shqipëri dhe në gjithë botën. Të ulesh në karrige e të shkruash, në mos qoftë e lehtë, është e parrezikshme por të ndodhesh në situata kriminale që kërkojnë zgjidhje brenda pak sekondave apo minutave, zgjidhje që lidhen me jetën a vdekjen, është një gjë shumë delikate dhe meriton respektin e shoqërisë.

Po, pse u dashka që për aktin kriminal të një polici t’i shpallim “armiq e pushtues” të gjithë policët, ndërsa për aktet kriminale të prokurorëve e gjykatësve, biznesmenëve dhe bosëve mediatikë që, pasi kanë vënë pasuri në rrugë kriminale, e përdorin pushtetin ekonomik apo mediatik për shantazhe ndaj qeverive në mënyrë që të zhvasin paratë tona, në vend që ato para t’i shërbenin jetës, sigurisë dhe mirëqënies tonë, ne duhet të heshtim?! Apo, akoma më keq t’i shpallim VIP-a dhe t’i nderojmë?!

Për të kuptuar thelbin e hipokrizisë dhe qëllimeve të errëta të politikës pas vrasjes së të riut Rasha, na shërben prononcimi i babait të viktimës, një prononcim dinjitoz që buron nga shpirti i prindit të dëmtuar në gjënë më të shtrenjtë, në jetën e fëmijëve. Ai pohoi se priste drejtësi dhe nuk përfaqësonte asnjë lloj politike.

Me intuitën e tij prej malësori ai duhet të ketë kuptuar se dhunuesit dhe vrasësit e djeshëm të shqiptarëve nuk mund të ishin bashkëvajtuesit e djalit të tij, por hiena politike që shpresojnë dhe kërkojnë që nga arkivolët e fatkeqëve të hidhen në kolltuqet e privilegjeve të nesërme.

Megjithëse nuk e konsideroj si të domosdoshme dorëheqjen e Ministrit të Brendshëm për çdo faj apo krim që kryen një polic gjatë shërbimit, më duhet ta përshëndes atë si një akt kuptimplotë moral dhe politik që e thellon dallimin me dhunuesit dhe vrasësit e djeshëm në atë post e në poste më të larta e më të ulta, të papenduarit e përjetshëm, mëtuesit e sotëm për pushtet, qoftë edhe nëpërmjet dhunës.

Ndërkohë, rasti fatkeq dhe fatal i ndodhur në Laprakë duhet t’i shërbejë kupolës drejtuese të policisë për rritjen e nivelit të trupës policore. Gjithashtu, Policia e Shtetit duhet të jetë shumë e kujdesshme në komunikatat e saj kur kryhen krime, me ose pa përfshirjen e punonjësve të saj, duke mos bërë cilësime juridike të veprave penale, por thjesht dhe qartë t’i njoftojë publikut ato që di rreth ngjarjeve të ndodhura.

