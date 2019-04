Korab Lita nga opozita e re, bashkëkryetar i komisionit të Reformës Zgjedhore

Deputeti i PD Korab Lita, nga opozita e re, është zgjedhur bashkëkryetar i komisionit të Reformës Zgjedhore. Lajmi bëhet i ditur nga burime brenda Kryeisë së Kuvendit.

Kuvendi ka ndryshuar formulën për në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Nga 18 anëtarë, bëhet e ditur se komisioni i Reformës Zgjedhore do të bëhet me 10 anëtarë. Partia Socialiste do të përfaqësohet nga Damian Gjiknuri, Blerina Gjylameti, Bashkim Fino, Klotilda Ferhati dhe Alket Hyseni.

Anetaret e opozites do të jenë Myslym Murrizi Andi Permeti dhe Korab Lita. Ndryshimet do të miratohen nesër në seancën plenare. Afati i Komisionit do të shtyhet deri në datë 28 nëntor, ku përfshihet të vendoset edhe ndryshimi i sistemit. Bashkëkryetar bëhet e ditur se do të jetë Damian Gjiknuri dhe Korba Lita, si dhe pritet edhe ‘vëzhguesi’ nga PD.

l.h/ dita