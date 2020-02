Evakuohet nga Wuhan-i studentja shqiptare, nuk ka Koronavirus

Evakuohet studentja e fundit shqiptare nga qyteti kinez Wuhan ku ka shpërthyer virusi vdekjeprurës koronavirusi, përmes bashkëpunimit të autoriteteve shqiptare me ato turke.

Studentja Silva Doçi ka udhëtuar me një avion turk me 45 persona të evakuuar dhe ndodhet në Ankara.

Nga testet që i janë kryer ajo ka rezultuar të mos jetë prekur nga koronavirusi. Por megjithatë, ajo do të qëndrojë në karantinë për 14 ditë, që është dhe koha kur virusi shfaq shenjat, së bashku me të gjithë të evakuarit.

Ministria e Punëve të Jashtme dhe përfaqësitë diplomatike në Pekin dhe Ankara realizuan me sukses evakuimin nga Wuhan të studentes shqiptare, njofton zyrtarisht ministria shqiptare. Sipas ministrisë, evakuimi i studentes shqiptare, Silva Doçi është bërë në bashkëpunim me autoritetet turke, duke e bërë edhe shqiptaren pjesë të operacionit të largimit të ndërmarrë nga autoritetet turke për shtetasit e tyre që jetonin në Wuhan.

Studentja Silva Doçi ne aeroportin e Ankarase

“Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në bashkëpunim dhe komunikim të vazhdueshëm me Ambasadat shqiptare në Pekin dhe Ankara, kanë punuar intensivisht për të finalizuar me sukses largimin nga Wuhan të studentes shqiptare Silva Doçi, e cila mbeti e izoluar brenda ambienteve të kampusit universitar në këtë qytet, pas masave të marra për izolimin e tij në 23 janar 2020. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme duke e ndjekur me prioritet çështjen e studentes shqiptare, në kushtet e vështira kur askush nuk mund të hynte apo dilte në Wuhan, prej ditësh ka qenë në kontakte me palën turke, duke i paraqitur kërkesën zyrtare për të përfshirë edhe studenten shqiptare në operacionin e largimit të ndërmarrë për shtetasit turq që jetonin në Wuhan.

Në vijim të komunikimeve, pala turke u dakordësua që studentja Silva Doçi të udhëtojë në avionin ambulanc turk. Pas përfundimit të procedurave zyrtare me autoritetet kineze për lejimin e largimit të tyre nga Wuhan, avioni nga Kina u nis sot drejt aeroportit ushtarak në Ankara. Studentja shqiptare, Silva Doçi ka kryer të gjitha testet dhe ka dalë negative për virusin nCOV, por udhëtimi i gjatë në një avion me mbi 45 persona të tjerë të evakuuar nga Wuhan, e bën të detyrueshëm qëndrimin e saj në karantinë. Çdo shtetas që del nga provinca Wuhan, është i detyruar t`i nënshtrohet një regjimi mjekësor karantine 14 ditor para se të lëvizë lirshëm.

Për këtë fazë evakuimi, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme vazhdoi kontaktet e pandërprera me Ministrinë e Jashtme turke, me qëllim vijimin e regjimit të karantinës së studentes shqiptare në Turqi. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme po ndjek dhe do të vazhdojë të ndjekë të gjithë procedurën e evakuimit të studentes shqiptare, deri në mbërritjen e saj pranë familjes në Shqipëri”, njofton ministria e Jashtme shqiptare.

O.J/DITA