“Korona, frika është një virus”, filmi erdhi por a jemi ne gati?

Korona, filmi i parë me metrazh të gjatë mbi pandeminë, është një emocion me një shpërthim virusi të vendosur në një ashensor.

Në këto kohë të izolimit të vetvetes, është e thjeshtë të ulesh dhe të gjurmosh llojin e filmit me koronavirus që do të dëshironit të bënit. Ndoshta në thelb është një ekip shkencëtarësh të zellshëm dhe kërkimi i tyre i dëshpëruar për një vaksinë. Ndoshta është një baba i huaj që duhet të bëjë rrugën e tij nëpër linjat e policisë për t’i dhuruar të birit një dhuratë për ditëlindje. Ndoshta, sepse jo gjithçka mund të jetë një dramë e urryer, dhe mund të jetë një komedi mbi një njeri, pantallonat e të cilit bien sa herë që kollitet.

Sidoqoftë, idetë që keni tani janë vetëm këto: ide. Nëse do të kishit një entuziazëm të vërtetë, do të kishit gjurmët e regjisorit kanadez Mostafa Keshvari dhe tanimë do të shkruanit dhe xhironit një film të tërë me koronavirus.

Sepse Keshvari duket se e ka bërë pikërisht atë. I titulluar Korona, filmi zhvillohet tërësisht brenda kufijve të një ashensori. Hyrja e fqinjve me prejardhje të ndryshme, – një grua kineze, një grua shtatzënë, një naziste në karrocë me një tatuazh sëastika në ballë – dhe paniku fillon të përhapet po aq shpejt nga sëmundja. Ose, siç thotë slogani i filmit, “Frika është një virus”.

Traileri i filmit është lançuar. Gruaja kineze fillon të kollitet, duke bërë që ashensori të ndalet. Dritat dalin. Dritat e urgjencës ndizen dhe, për ndonjë arsye, ato ndezin dritat e kuqe të stilit nënujor. Dikush bërtet, “Të gjithë do të vdesim këtu!” Nazisti tërheq një armë. Gruaja kineze fillon të qajë. Dhe pastaj një burrë thotë, “Unë mendoj se ne jemi duke u testuar të gjithë”, gjë që më bën të besoj se Korona do të marrë përsipër përhapjen e Covid-19 është për shkak të një kukulle të keqe të stilit Saw që krijoi virusin në një laborator si një provë morale e kotë e komplikuar e panevojshme për njerëzimin.

Unë mund të jem i gabuar dhe nuk do ta di derisa Korona të arrijë së shpejti shërbimet e transmetimit. Sidoqoftë, nuk mund të mposhtësh ambicien e regjisorit. Keshvari e kishte shkruar filmin, e kishte xhiruar dhe prerë trailerin më 8 mars, disa ditë para kërcënimit të njerëzimit dhe disa javë para izolimit. Ju mund ta keni parë spektaklin e virusit si një kërcënim për miqtë dhe familjen tuaj, por jo Keshvari. Ai e pa atë si një mundësi për të bërë një emër për veten e tij.

Ai nuk është aspak fillestar, – filmi i tij me metrazh të shkurtër “I Ran” u zgjodh në Festivalin e Filmit në Kanë në 2015 – por pothuajse me siguri duke bërë filmin e parë me shfaqje koronavirus në botë, fama e Keshvarit shkon drejt rritjes. Jo shumë dihet për të por, duke gjykuar nga faqja e tij IMDb, ai ishte një bankier, mori një bursë nga Shkolla e Filmit në Vancouver, po bën një thriller për të drejtat e grave, është një poet i botuar dhe citatet e tij personale përfshijnë: “Jeta juaj është një film, drejtojeni atë para se dikush tjetër ta bëjë” dhe “Vendosni kamerën ku është drita dhe tërhiqni vëmendjen në ëndrrat tuaja”.

Ajo që është edhe më mbresëlënëse në lidhje me Korona është që Keshvari ishte në gjendje të shtonte një nivel të artit modern në film, duke regjistruar të gjithë gjërat në një goditje të vetme. Duhet parë si një kushëri i largët i “1917”, mbase.

Kur e gjithë kjo të mbarojë dhe ne jemi të goditur nga një varg filmash të stilit ‘Contagion’ rreth virusit – disa prej autorëve të vendosur, të tjerë me premtime fatlume – duhet të sigurohemi që të mos harrojmë Korona. Ne nuk duhet ta shohim atë, sepse Zoti e di se koha është e çmuar, por ne nuk duhet ta harrojmë atë.