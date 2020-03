Koronavirus është makthi më i keq i Boris Johnson

Përhapja e koronavirusit po shkakton mjerim politik për disa nga njerëzit më të fuqishëm në botë. Sidoqoftë, një nga drejtuesit e mëdhenj është në vështirësi.

Boris Johnson, Kryeministri Britanik, është i angazhuar në emergjencën e shëndetit publik në të njëjtën kohë që po afrohet ora e afatit të ardhshëm të Brexit të Mbretërisë së Bashkuar: 1 korriku.

Ky afat në pritje është shumë më domethënës se gjithçka që ka ndodhur nga Procesi i Brexitit deri më sot.

Mbretëria e Bashkuar aktualisht është në një periudhë tranzicioni me Bashkimin Evropian, e vendosur të skadojë më 31 dhjetor. Pika e këtij tranzicioni ishte të mbante një ndalesë në marrëdhëniet midis BE-së dhe Mbretërisë së Bashkuar pasi Brexit ndodhi në 31 janar, kështu që të shmanget një ekonomik buzë shkëmbi.

Të dy palët aktualisht janë duke negociuar marrëdhëniet e tyre të ardhshme dhe shpresojnë të arrijnë një marrëveshje të dobishme reciprokisht para fundit të vitit. Nëse ata nuk munden, atëherë Mbretëria e Bashkuar lë periudhën e tranzicionit pa marrëveshje zyrtare mbi tregtinë ose fusha të tjera strategjike. Vendimi i përbashkët për të hequr raundin e bisedimeve të javës së ardhshme do të çojë në frikë se një marrëveshje e tillë nuk mund të bëhet me kohë. Ligjërisht, periudha e tranzicionit mund të zgjatet, por do të duhej të bëhej para 1 korrikut të këtij viti. Kjo është pika e kthimit.

Derisa të mbarojë periudha e tranzicionit, Mbretëria e Bashkuar po luan me rregullat e BE-së dhe po paguan para për privilegjin, por pa vend në tryezat e pushtetit në Bruksel. Me fjalë të tjera, ai është ende në thelb një shtet anëtar i BE-së, por me ndikim zero në politikën e BE-së.

Natyrisht, ky është një pozicion i pakëndshëm për Brexiteers të gjatë – jo më pak vetë Johnson, i cili drejtoi fushatën për pushime të suksesshme në vitin 2016. Pra, nuk është aspak e habitshme që pozicioni zyrtar i qeverisë britanike është që Johnson nuk do të kërkojë një zgjatje nën çdo rrethanë.

Sidoqoftë, ai qëndrim u vendos përpara se kombi të kapte panik koronavirus.

“Sado e dhimbshme të jetë politikë për qeverinë, ndikimi i koronavirusit do të arrijë shumë përtej implikimeve të shëndetit publik dhe në zemrën e ekonomisë sonë,” thotë Ëes Streeting, një ligjvënës i opozitës në Punë. “Në kohë të mira, lënia e BE-së në orarin e njoftuar nga qeveria do të ishte një sfidë. Përpjekja për t’iu përmbajtur këtij orari thjesht për arsye politike do të ishte e papërgjegjshme”.

Mbretëria e Bashkuar tashmë po jeton disa nga ato implikime. Blerja e panikut ka çuar në mungesë të shumë produkteve shtëpiake të përditshme, veçanërisht letra higjienike. Dhe nëse mendoni se raftet e zbrazëta janë problem tani, merrni parasysh këtë: sipas Konfederatës së Industrive të Letrës, Mbretëria e Bashkuar importon rreth 60% të materialeve të përdorura për të bërë produkte indesh nga BE. Dhe deri në 55% të kësaj kërkese është për letër higjienike.

Disa në Bruksel pyesin nëse do të vijë një kohë kur ekspertët që këshillojnë Johnson i thonë atij se, duke pasur parasysh shkallën e problemit të koronavirusit, refuzimi për të zgjatur periudhën e tranzicionit dhe hedhja e lidhjeve tregtare dhe zinxhirët e furnizimit nga dritarja është një ide e keqe. Dhe nëse bisedimet tregtare me BE janë të ngadalta për shkak të koronavirusit, që do të thotë se asgjë nuk është pajtuar të vijë në qershor, a mund të rrezikojë Johnson me të vërtetë ushqimin, ilaçet dhe mungesat e tjera për qëllimin e kursimit të fytyrës?

“Tani që bisedimet për marrëdhëniet në të ardhmen po ndërpriten, është e pashmangshme që të dy palët duhet të fillojnë të marrin në konsideratë zgjatjet e mundshme,” thotë Agata Gostyńska-Jakuboëska në Qendrën për Reformën Evropiane, me qendër në Bruksel.

Megjithatë, ajo shton: “Kërkesa duhet të vijë nga qeveria britanike dhe, padyshim, një zgjatje nuk do të vijë pa kosto për Britaninë e Madhe. Pyetjet, përfshirë kontributet financiare, do të duhet të merren. Nuk ka diçka të tillë si drekë falas ”

Ndërsa Brukseli tashmë mund të jetë duke menduar për këtë, e panjohur është se çfarë do të bënte në të vërtetë Johnson nëse i jepej këshillat për të kërkuar një zgjatje. Dhe zyrtarët evropianë janë gjithnjë e më të bindur se Johnson është ende në mohim se si gjërat serioze mund të marrin.

Një burim diplomatik i BE thotë për CNN: “Duket se nuk ka mbytur plotësisht se sa zinxhirë furnizimesh të ndryshme do të kujdesen për tranzicionin. Tani për tani, ka varëse rrobash plot me ushqime të ulura në porte në të gjithë Evropën. Nëse dikush telefonon në 7 të mëngjesit , ata mund të jenë në dyqanet britanike atë pasdite. Mbretëria e Bashkuar importon pjesën më të madhe të letrës së tij të tualetit, kështu që nëse vrisni zinxhirët e furnizimit jeni fjalë për fjalë në ***. ”

Përplasen dy çështje

Johnson ka bërë një pikë gjatë shpërthimit të koronavirusit duke theksuar se qeveria po merr vendime bazuar në këshillat që po merr nga ekspertët mjekësorë. Certainlyshtë sigurisht e vërtetë që Johnson ka vendosur zyrtarët e tij më të vjetër të shëndetit publik përpara dhe qendra në javët e fundit. Burime pranë Doëning Street pohojnë se kjo qasje po drejtohet nga Dominic Cummings, këshilltari më i vjetër i Johnson.

Cummings dihet se është i fiksuar pas shkencëtarëve, të dhëna dhe prova, kështu që është e arsyeshme që ai do të kërkonte nga këshilltarët qeveritarë që të mos i informojnë dhe inkurajojnë kryeministrin të marrë sugjerimet e tij nga ekspertët. Sidoqoftë, ky është i njëjti Dominic Cummings i cili po drejton axhendën e Johnson për Brexit dhe mendohet se ka qëndruar prapa vendimit për të thënë publikisht se nuk do të kishte zgjatje në asnjë rrethanë.

Pra, çfarë do të ndodhë kur përplasen këto dy çështje të veçanta? Nuk ka dyshim që të kërkosh një zgjatje do të ishte shumë e vështirë dhe e turpshme për Johnson. “Nëse ai nuk dëshiron një zgjatje, atëherë është mirë, por nëse ai dëshiron një, ata [BE] do ta kenë atë për një fuçi në peshkim dhe kontribute financiare,” thotë Hugo Dixon, duke iu referuar dy nga çështjet më të trishta që aktualisht ndizen. negociatave. “Nuk është vetëm se ai do të duhet të kthejë fjalën e tij pa zgjatje në asnjë rrethanë, ai do të duhet të kafshojë ato dy pilula të hidhura.”

Saktësisht se sa e dëmshme kërkimi i një zgjatjeje mund të ishte për Johnson do të duhej të peshohej ndaj mosmarrëveshjeve, ose një marrëveshje tregtare shumë e kufizuar. “Entirelyshtë plotësisht e mundur që Mbretëria e Bashkuar të vuajë një recesion në muajt e ardhshëm për shkak të koronavirusit, vetëm atëherë të ketë një recesion tjetër për shkak të Brexit”, thotë Dixon.

Ndërsa recesionet në shpinë do të dukeshin të vështira për çdo lider që të largohej, Brexit ka bërë gjëra të çuditshme në politikën e brendshme të Mbretërisë së Bashkuar. Siç shpjegon burimi diplomatik: “Johnson tashmë ka hedhur bazat brenda vendit për të mos krijuar asnjë marrëveshje si një luftë kundër kolonializmit të BE-së përkundrejt Mbretërisë së Bashkuar të jetë në gjendje të bëjë atë që dëshiron”.

Dixon beson se kjo mund të jetë opsioni më i lehtë politik për Johnson. “Ai mund të kafshojë të gjitha plumbat njëherësh dhe të përpiqet t’i hedhë para tij para 2024, kur ne jemi jashtë pyllit dhe ai mund të luftojë një zgjedhje.”

Për momentin, asnjë marrëveshje me Evropën nuk duket të jetë fundi logjik. Dmitry Grozoubinski, themeluesi i shpjegtrade.com, thotë se ndërsa kriza Covid-19 mund të “përqendrojë mendjet në nevojën për të gjetur një kompromis”, ai gjithashtu mund “të rrëmbejë negociatat e të gjithë vëmendjes politike, duke hequr çdo presion nga politikanët për të hequr dorë linjat e tyre aktualisht të pakonkurueshme të kuqe dhe që çojnë në një ndërprerje WTO-Brexit kryesisht në autopilot “.

Duket e mundshme kur mendoni se durimi i BE-së për politikën britanike kishte epoka të holla më parë. “Ne po kalojmë në skenën ku nuk na intereson vërtet, çfarëdo që të bëjnë”, thotë burimi diplomatik.

Dhe ndërsa burimi beson se koronavirusi i jep Johnson “një rrugëdalje nëse dëshiron të vonojë për një vit”, ata theksojnë se “duhet të vijë në qershor – ligjërisht, ai është afati”.

Sidoqoftë, disa mbajnë shpresën e paktë se provat bëhen kaq imponuese që Johnson duhet të dëgjojë. Gostyńska-Jakubowska thekson se kur Johnson tërhoqi linjat e tij të kuqe, “ne nuk kishim Covid-19. Kjo mund të inkurajojë qeverinë britanike të dëgjojë biznesin më me kujdes.” Dhe Dixon na kujton se Johnson ka formë për palosje kur nevoja për një marrëveshje me Brukselin është e madhe: “BE nuk do ta ketë harruar se ai në thelb u dha atyre gjithçka që ata donin tetorin e kaluar”.

Të dy Johnson dhe BE aktualisht janë afër kapaciteteve që kanë të bëjnë me krizën koronavirus. Dhe ndërsa afati i 1 korrikut fillon me Johnson, ai ka të ngjarë të bëjë presion për të konsideruar zgjatjen e tranzicionit të Brexit për të shmangur katastrofën ekonomike. “Dhimbja politike afatshkurtër për Boris është një çmim që ia vlen të paguash kur krahasohet me rreziqet afatmesme dhe afatgjata për të marrë diçka të tillë keq,” thotë Streeting.

E panjohura e madhe është nëse Johnson – dhe Cummings – mund të jenë të bindur se rreziku për të shkuar përtej pikës së kthimit këtë verë është me të vërtetë mjaft i dobët për të kryer atë që do të ishte një kthesë mahnitëse. Dhe megjithëse mund të mos e dimë se çfarë mendojnë ata tani, nuk do të duhet të presim gjatë për të zbuluar.

CNN /JavaNews.al

l.h/ dita