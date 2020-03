Koronavirusi, 80% e testeve të shpejta nga Kina nuk funksionojnë

Një gazetë çeke zbuloi të hënën se 80 për qind e testeve të shpejtë nga Wuhan japin rezultate të gabuara, duke detyruar punonjësit e kujdesit shëndetësor të përsërisin testet në laboratorët klasikë.

Ndërsa, në 18 mars kishte thashetheme që qeveria kineze i dhuroi Republikës Çeke 150.000 teste të shpejta, ndërkohë që media raporton se Ministria e Shëndetësisë në Republikën Çeke pagoi rreth 546.000 dollarë për 100.000 teste të shpejta.

Sidoqoftë, faqja e lajmeve “iROZHLAS” të hënën zbuloi se punonjësit e kujdesit shëndetësor kanë zbuluar se deri në 80 për qind të testeve kineze japin rezultate të gabuara dhe kështu ekspertët e shëndetësisë, kanë sugjeruar që këto teste të përdoren si një test i dytë për personat që shërohen dhe rezultojnë negativ në testin e parë për koronavirusin e ri.

Sipas epidemiologes Pavla Svrcinova, rajoni Moravian-Silesian do të vazhdojë të kryejë testimin laboratorik ku ka kapacitet për të kryer 900 testime në ditë.

