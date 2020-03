Koronavirusi/ Ekspertët zbulojnë se kush përfiton më tepër nga kjo pandemi

Me 7,154 të vdekur deri tani dhe 182,405 të tjerë të infektuar koronavirusi është kthyer në një ndër viruset më vdekjeprurës i cili po kërcënon botën. Mirëpo, pavarësisht dëmeve të mëdha në jetë njerëzore, pandemia e COVID-19 ka sjell edhe disa përfitime. Dhe përfituesi më i madh në këtë rast është natyra. Mbyllja e fabrikave e pastrimi i rrugëve, fillimisht në provincën Hubei të Kinës- e cili ishte edhe epiqendra e koronavirusit- ulja e lëvizjeve të banorëve eventualisht solli edhe një ulje të ndotjes së ajrit dhe një qiell blu.

Pavarësisht se gjithë kjo është një përfitim i paqëllimshëm, Ministria e Ekologjisë dhe Mjedisit të Kinës bën me dije se numri mesatar i “ditëve të ajrit me cilësi të mirë” u rrit 21.5% në shkurt, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Por, Hubei nuk ka qenë i vetmi. Imazhet satelitore nga NASA dhe Agjensia Evropiane e Hapësirës tregojnë një ulje dramatike në emetimet e dioksidit të azotit – ato të lëshuara nga automjetet, termocentralet dhe objektet industriale – në qytetet e mëdha kineze midis janarit dhe shkurtit. Reja e dukshme e gazit toksik që varej nga termocentralet industriale pothuajse është zhdukur.

“Kjo është hera e parë që kam parë një përmbysje kaq dramatike mbi një zonë kaq të gjerë për një ngjarje specifike,” thotë Fei Liu, studiues për cilësinë e ajrit në Qendrën Fluturuese Hapësinore Goddard të NASA-s, raporton CNN. “Nuk jam shumë i surprizuar”, -vijon ai-“pasi shumë qytete në mbarë vendin kanë ndërmarrë masa për të minimizuar përhapjen e virusit.”

Konsumi i qymyrit u ul ndjeshëm. Stacionet e mëdha energjitike të qymyrit kanë bërë rënie të mëdha të konsumit, me gjasë sepse kërkesa për energji elektrike ka rënë. Grupit i studimeve të ndotjes së ajrit Qendra për Kërkime mbi Energji dhe Ajër të Pastër (CREA), ka bërë me dije se djegia e karburanteve fosile si qymyri lëshon dioksid karboni – dhe emetimet u ulën me të paktën 25% nga 3 shkurt deri më 1 mars.

Por disa janë të shqetësuar se pasi të kalojë kërcënimi i koronavirusit, Kina do të përqendrohet vetëm në rifillimin e ekonomisë së saj, dhe ndotja do të kthehet në fuqi të plotë.

O.J/DITA