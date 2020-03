Koronavirusi kurohet! Zbulohet formula e barnave që e luftojnë Covid-19

Në kohët kur gjysma e planetit është futur në karantinë për të luftuar me mos-përhapje virusin vdekje prurës “Covid19”, Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA) ka miratuar medikamentet që shërojnë Koronavirusin.

“Plaquenil + Zitromax + Ventolin” është formula e barnave që luftojnë dhe shërojnë Covid 19.

Sipas të dhënave paraprake formula e kurimit është: Plaquenil që është ilaci i përdorur për të luftuar virusin “Malaria” sygjerohet të jepet në dozën e 200 mg ose 400 mg, dhe do të jepet si masë parandaluese për tu mbrojtur nga virusi njëherë në 21 ditë, ndërkohë që do të duhet të shoqërohet me ilacin Zitromax, një ilac që gjendet në farmaci dhe përdoret për të kuruar Artritin dhe Lupus.

E thënë me thjeshtë kura është ilaci kundër Malarias plus antibiotik i thjeshtë do të mund të shërojnë të prekurit me Covid 19.

Mesa duket kërcenimi i vurisit famkeq dhe vdekjeprurës #Covid19 tashmë i ka orët e numëruara.

l.h/ dita