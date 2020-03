Koronavirusi në Shqipëri, Basha: Të flasin mjekët, nuk është koha për panik

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha po zhvillon një konferencë për mediat lidhur me koronavirusin. Basha u shpreh se duhet kujdes dhe bashkëpunim për të përballuar koronavirusin.

“Jemi në mbështetje të strukturave shëndetësore për të zbatuar masat. Nuk duhet të ngurojmë për asnjë çast për të kërkuar atë që ju nevojitet për të përmbushur misionin tuaj. Qeveritë shkojnë dhe vijnë, ju keni në dorë jetën e vendit. Duhet të dëgjojnë zërin tuaj. Sot duhet të jemi të ndërgjegjshëm për të dëgjuar me vëmendje këshillat e mjekëve. Ju që vini nga Italia e Veriut drejtohuni për ekzaminime. Duhet kujdes i veccantë për të moshuarit. Sa më të kujdesshëm të jeni sot aq më lehtë kalohet kjo situatë”, u shpreh Basha.

“Të gjithë duan të dëgjojnë zërin tuaj. Sa më shumë të flisni ju aq më të qetë do të jenë qytetarët. Të gjithë ju që vini nga Italia e veriut dhe që keni simptoma kontaktoni mjekët dhe shmangi kontaktet me të afërmit. Sot nuk është koha për panik por për kujdes maksimal. Sa më të kujdesshëm të jeni sot aq më mirë do të përballohet kjo situatë me pasoja minimale.

Dua të përsëris thirrjen drejtuar maturiteteve bërë dy javë më parë për të marrë masat për të përballuar situatën. Fondet e mjaftueshme, mobilizimi maksimal dhe transparenca janë tre komponentë të rëndësishëm politikë që nuk duhet humbur kohë. Ne do monitorojmë situatën. Ekspertët tanë do jenë në terren për të ndjekur situatën hap pas hapi. Grupi i punës në PD do të bëjë gjithçka për të qenë sa më afër njerëzve”, vijoi ai.

Mjekja Mirela Tabaku u shpreh se duhet një komunikim transparent për masat e marra nga qeveria lidhur me koronavirusin.

“Është e rëndësishme që të bëhet një komunikim transparent lidhur me masat e marra nga qeveria. Prioritet është marrja e masave e urgjente. Duhet të veprohet shpejt nga ana e qeverisë. Personeli të pajiset me pajisje mbrojtëse. Marrja e masave për pajisjen me masa mbrojtëse të stafeve. Trajnim i stfafeve mjekësore për pacientët dhe mbrojtjen e tyre. Fuqizimi dhe shtimi i laboratorëve kudo që ata janë. Rritja e kujdesit dhe promovimi i masave parandaluese në të gjitha mediat. Karantim i detyrueshëm për personat që kanë kontakt me persona të prekura. Fonde të detyrueshme nga ana e qeverisë”, u shpreh ajo.

o.j/dita