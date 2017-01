Korrupsioni, bashkëshorti i gjyqtares sot del para gjykatës

Odhise Andrea i pandehur së bashku me bashkëshorten e tij gjyqtare me akuzën e korrupsionit, këtë të enjte del para togave të zeza për tu njohur me akuzën nda tij.

Masa e sigurisë arrest me burg dhënë në mungesë ndaj Andreas do ti komunikohet atij nga kolegji penal në 10:30 të kësaj të enjte ndërsa mësohet se Odhisesja do të kërkoj lirimin të menjëhershëm.

Pas më shumë se katër muaj në arrati Andrea u vetdorëzua në policinë e Tiranës ndërsa mister mbetet fakti se si ka hyrë në territorin shqiptar, pasi ai ligjërisht nuk ka hyrje dalje pas largimit drejt Italisë.