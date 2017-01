Korrupsioni me godinat e BE në Shqipëri, rast i përsëritur?

DITA ka publikuar sot pjesë nga një kontratë noteriale për blerjen e një vile nga zyra e BE në Tiranë si rezidencë për ambasadoren Romana Vlahutin.

Shkrimi evidentonte dy aspekte të kësaj blerjeje.

E para, aspektin moral, duke qenë se vila i përket kompleksit luksoz Rolling Hills, ku jetojnë shumë nga ata të cilët vetë ambasadorja i ka akuzuar këto muajt e fundit si të korruptuar dhe pengues të Reformës në Drejtësi.

E dyta, shifra e blerjes sipas një kontrate të firmosur nga vetë znj.Vlahutin rezulton e tejfryrë, krahasuar me cmimet reale të këtij kompleksi.

Por nuk është hera e parë që zyra e Delegacionit të BE në Shqipëri përfshihet në skandale të lidhura me abuzime të fondeve që përdoren për godina.

Një zyrtar i Komisionit Evropian dhe një asistent i Parlamentit Evropian u arrestuan në mars 2007 pas akuzave për korrupsion në tenderat për ndërtesat e Delegacionit në Shqipëri dhe Indi.

Dy zyrtarët u arrestuan nga autoritetet belge pas kontrolleve të policisë belge në zyrat e Komisionit dhe Parlamentit Europian.

Mes të arrestuarve ishte edhe një biznesmen italian që jeton jashtë Brukselit.

Joe Colpin, zëdhënësi i prokurorisë së Brukselit, konfirmoi se emrat e personave të arrestuar janë: Giancarlo Ciotti, 46 vjeç, zyrtar i KE; Sergio Tricarico, 39 vjeç; asistenti i eurodeputetit Gianni Rivera; Angelo Troiano, 60 vjeç; si dhe një agjent i pasurive të paluajtshme dhe një biznesmen.

Nga kërkimet dolën të përfshirë persona privatë, banka dhe firma.

Skandali perfshiu Delegacionet në vende jo anëtarë të BE-së, Shqipëri dhe Indi, – konfirmoi Colpin.

Dyshohet se zyrtari i arrestuar mori ryshfete nga kompani të pasurive të patundshme dhe kompani sigurimi në këmbim të shpërblimeve të tyre me kontrata për dhënien me qira, pajisur dhe siguruar ndërtesat e BE-së në Nju Dehli dhe Tiranë.

Sipas revistës gjermane “Stern”, zyrtari i arrestuar i KE gjithashtu rinovoi shtëpinë e tij në këmbim të dhënies së tenderëve një biznesmeni italian.

Colpin shprehet se tenderët kanë përfshirë “dhjetëra miliona euro”, ndërkohë që buxheti vjetor për ndërtesat e Delegacioneve të Komisionit Europian atë vit ishte rreth 56 milionë euro.

OLAF, zyra kundër mashtrimit në BE, lëshoi një deklaratë asokohe ku u mesua se “hetimi i brendshëm i OLAF nisi pas një ankese nga një ofertues i pakënaqur në një procedurë tenderi”,

Gazeta italiane “Corriere della Sera”, raportoi se KE u informua nga një kompani finlandeze ndërtimi, të cilës i ishte kërkuar të paguante një ryshfet prej 345 mijë eurosh për marrjen e një tenderi nga zyra e BE në Indi.

Ky nuk është rasti i parë i korrupsionit: Në vitin 1999, një skandal që përfshiu ish-komisionerin francez, Edith Cresson, çoi në dorëheqje kolektive në KE në vitin 1999. Kurse në 2003, një skandal rreth Eurostat, zyra statistikore e BE-së, pa se si zyrtarët krijonin llogari bankare sekrete për fonde te perfituara nga nënshkrimi i kontratave me kontraktorë për qira zyrash, sherbime dhe rezidenca.

Një ish-punonjëse e Delegacionit te BE ne Tirane ne vitet kur u kryen keto arrestime tha sot per DITA se behet fjale per levizjen e zyrave te tyre drejt Laprakes:

“Ne ate kohe kur levizem godinen une punoja ne EUD. Edhe pse sindikata/stafi e kundershtoi me force levizjen ne Laprake asnje nuk e mori parasysh. U refuzua godina e ETC edhe fitoi Lapraka. Pas 2 vjetesh, kur lexuam per arrestimet lidhur me qerate dhe blerjet e godinave ne Shqiperi dhe Indi, kuptuam arsyen pse”.

Zyra e BE nuk ka reaguar ende mbi artikullin e sotem ne DITA lidhur me blerjen e rezidences per znj.Vlahutin ne Rolling Hills.

Një reagim ka ardhur nga Besar Likmeta i agjencisë BIRN, agjenci e cila përmendet në shkrim.

Sipas burimit që citon DITA, agjencia BIRN ka ndërprerë një hetim lidhur me blerjen e kësaj vile.

Por z.Likmeta tha me anë të një mesazhi telefonik që “pretendimi është totalisht i pavërtetë”.

Dita