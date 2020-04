Kosova: Zgjedhje apo Zgjidhje?!

Nga Bedri Islami

Është ndër paradokset më të çuditshme që në një kohë të tillë pandemia, fillimi e as fundi i së cilës nuk dihet, të merresh me politikë. Aq më tepër që kjo të përmbysë raportet.

Prej disa ditësh, që kur ka rënë qeveria Kurti mjaft miq më kanë pyetur nëse kjo nuk do të kishte ndodhur po të mos ishte shkarkuar nga detyra ministri i brendshëm dhe të ishte hequr taksa ndaj prodhimeve serbe dhe të Bosnjës.

Pa asnjë dyshim i kam thënë se rënia e qeveris dihej, koha kur do të binte nuk dihej. Ishte një qeveri e ngritur nga zori, më shumë nga dualiteti kryeministër – president dhe vazhdë e lojës politike që prej sa kohe fut në skenë një forcë politike, e cila, në kaq shumë vite, ka qenë në qeveri kur ka dashur dhe është larguar prej saj kur i janë shterur idetë, LDK-ja.

Shkaqet pse do të binte një qeveri e bërë nga mëria dhe nga zori janë të shumtë dhe mjaft analistë në Kosovë, më shumë dhe më qetë se në Shqipëri, kanë analizuar pse ndodhi, ku ishte fillesa e kësaj mërie dhe cilat lojra politike i kanë tërhequr fijet, zemërimin e një partneri strategjik dhe mbështetjen e të tjerëve, kulisat në të cilat është luajtur dhe vazhdon të luhet një dramë, që, jo vetëm nuk është në kohën e saj, por do të ishte e dëmshme për çdo kohë.

Kosova nuk e kishte luksin e një eksperimenti politik e qeveritar, ashtu si nuk e kishte luksin e krijimit të një qeverie, që më shumë se jetë gjatë, mëtohej të ishte e përkohshme.

Pazari i 100 ditëve , si të gjitha pazaret që zgjaten, kurrë nuk të sjell dobi dhe ky ishte më i padobishmi në këtë kohë të trazuar, jo vetëm nga pandemia, që është një e keqe që shkon, por, mbi të gjitha, nga përballjet finale për të ardhmen e Kosovës.

Ngutja e të gjithë liderëve për të qenë ata nënshkrues ose për të drejtuar bisedimet me shtetin serb, nuk ka të bëjë me protagonizmin që synon secili prej tyre, se sa me vrapim të verbët, të zgjatur dhe që, në fund, kushdo që të jetë, nuk do të mund të jetë kurrë fitimtari i vetëm.

Hesapet e rënies së qeverisë dhe të përleshjeve politike që vazhdojnë edhe tani e që do të shtohen në ditët e ardhshme janë bërë në shtëpitë politike të secilës parti, por ende nuk dihet se hesapet e kujt do të dalin në Pazar dhe kujt do i mbeten si ëndrrat e bastarduara. Vetëm Kosovës nuk do i dalin. Ajo do të jetë , edhe më tej, humbëse e radhës dhe, si duket, këto radhë humbjesh, po shtohen gjithnjë e më tej.

Albin Kurti, si kryeministër i Kosovës preu degës ku qëndronte, me synimin për të patur një pemë të tërë pushtetore. Ai këtë llogari e ka bërë ftohtësisht dhe duke e ditur se cili do të jetë synimi i ardhshëm.

Isa Mustafa preu të gjithë pemën, duke menduar se do të ketë nesër gjithë pyllin qeveritar, por mund të mbetet në një degë të vetme dhe kjo do i bënte mirë Kosovës.

Albin Kurti, si kryeministër i Kosovës, mbylli një shteg, për të patur nesër një rrugë, mirëpo ende nuk dihet se me cilët mund ta bëjë në të ardhmen këtë rrugë. Nga pesë forca politike shqiptare në Kosovë , të cilat përbëjnë spektrin politik të saj, me katër prej tyre ai është i distancuar, i ka shpallur kriminelë, hajdutë, argatë të Serbisë, qeverisjen e tyre e ka trajtuar si më të keqe edhe nga ajo e Serbisë.

Isa Mustafa, si njeriu që mëton të qeverisë përmes njerëzve të tij, llogaritë i ka ndryshe: ai mbylli një rrugë qeverisje, dhe, nesër, askush nuk e di nëse do e ketë përsëri. Mund ta ketë në dy a tri vitet e ardhshme, nëse bëhet një qveri e re dhe konstitucionalistët në Kosovë janë ndarë në ysh; njëra pal thotë se Kushtetuta e lejon krijimin e një qeverie të re dhe tjetra nuk e pranon këtë version, por, pas dy a tri viteve ajo do të jetë njëra nga forcat minore në Kosovë.

E gjithë forca goditëse e Lëvizjes VV!, në përballimin e rrëzimit të qeverisë, qëndronte në një IDE TË PËRHAPUR GJËRËSISHT DHE TË MBROJTUR FORT NGA KRYEMINISTRI NË MBLEDHJEN MARATONË TË Kuvendit, sipas të cilës, një marrëveshje e fshehtë Thaçi –Vuçiç është mbi tavolinë dhe pret vetëm nënshkrimin e shefave qeveritarë dhe presidencialë.

Departamenti i Shtetit e mohoi të ketë një marrëveshje apo një projekt të tillë. Edhe presidenti Thaçi, në një intervistë televizive, e mohoi këtë. Në media sillet një version i kësaj marrëveshje, e cila , ndërkohë, nuk ekziston as në institucionet politike të Brukselit e as në Washington. Versioni që qarkullon duket i punuar nga një njohës i mirë i çështjeve të hapura, por, sikur, edhe një e dhjeta e saj të ishte e vërtetë, ai që do të kishte guximin ta nënshkruante, pa asnjë dyshim do të bënte një tradhti të pashoqe dhe rreptësisht të dënueshme.

Kryeministri në detyrë, Kurti, në një paraqitje të fundit në media bëri një paralajmërim të heshtur, por që duhet mbajtur mend. Ai tha se, nëse nuk do të kishte qenë pandemia, natën e mbledhjes së Kuvendit, më shumë se 100 mijë njerëz do të marshonin në Prishtinë dhe në viset e tjera të Kosovës, në protestën më të madhe pas Luftës së Kosovës.

Ata që janë ndaluar sot, për një shkak që nuk varet prej tyre, nesër do mund ta bëjnë këtë, kur gjendja do të ndryshojë. Lëvizja VV! Shumë gjëra mund të mos i bëjë si duhet, por demonstrimin e bën si duhet dhe , jo pak herë, edhe përtej asaj që duhet.

Përplasjet janë të ndjeshme dhe , ato që shihen sot, janë vetëm maja e ajsbergut të asaj që vlon në thellësi. Lëvizja e presidentit të Kosovës, duke iu drejtuar Lëvizjes VV! Për një mandatar të ri për ndërtimin e qeverisë, nuk do të merret as në konsideratë nga këto të fundit, të cilët e quajnë si lëvizje antikushtetuese. Forcat e tjera politike, të cilat janë shumicë në parlament, e kërkojnë këtë dhe Isa Mustafa, po ashtu, mjeshtërisht, si kundërpërgjigje e thënies së Kurtit, paralajmëroi se me 82 votat që kemi mund të ndryshojmë edhe Kushtetutën.

Gjakrat nuk do i ulë as deklarata e Thaçit se nuk do të ketë, të paktën sa të jetë ai në Presidencë, as ndryshim kufiri, as shkëmbim territori, as ndarje të Kosovës, as një republikë serbe nga komunat me shumicë serbe në Kosovë, megjithëse ishin të prera dhe të qarta, nuk e qetësojnë gjendjen. Që prej dy viteve emri i zotit Thaçi është njësuar me të Atij që kërkon ndryshimin e kufirit, demarkacioni do të bëhet gjithsesi, që kërkon shkëmbimin e territoreve, ose, edhe më tej , ndarjen e Kosovës dhe krijimin e një republike serbe brenda territorit të Kosovës.

Lëshimet që i janë atribuar atij, sipas një drejtimi medial, ashpërsisht kundër tij, pasi ai mund të ketë bërë kompromis me zyrtarë të lartë ndërkombëtarë që, në shkëmbim të mos dënimit të tij nga Gjykata Speciale të nënshkruajë lëshimet ndaj shtetit serb, kanë zënë vend edhe në memorjen qytetare në Kosovë.

Do të ishte vështirë e përceptueshme që një shtet , kurdoherë në dobi të Kosovës, përmes të cilit ka ardhur liria dhe pavarësia, SHBA, të bëjë tani plane për rrëzimin e asaj që ka ndërtuar vetë, apo edhe më tej se kaq, të dëmtojë dhe të shkatërrojë një shtet të cilin e kanë disenjuar. Nga ana tjetër, mendësia shqiptare se, edhe në qarqet e larta bëhen pazare të tilla, nënshkruaj dhe nuk dënohesh, ose mos nënshkruaj dhe dënohesh, ka gjetur terrenin e saj. Nuk e di nëse zoti Thaçi është thirrur para Prokurorisë Speciale dhe strukturave të saj. Ai, deri tani, para hetuesve ndërkombëtarë ka dëshmuar katër herë, në raste që nuk lidhen me veprimtarinë e tij, si në rastin Haradinaj, Limaj etj. Por, nëse Prokuroria mendon se është e arsyeshme dhe Gjykata Ndërkombëtare gjen fajësi të tij, ai nuk ka e nuk mund të ketë asnjë imunitet. Zelli i disa zyrtarëve të lartë të tanishëm, për të shpejtuar proçeset e Gjykatës Speciale dhe për të filluar me thirrjet, nuk është shenjë force, por dobësie. Njerëzit nuk e kanë harruar se edhe njëri ndër nënshkruesit e Marrëveshjes së Dejtonit, Alija Izetbegoviç do të thirrej në tribunalin Hagës, nëse jeta nuk do i ishte ndërperë, ndërsa nënshkruesi tjetër, Milloshiviqi, dihet se si përfundoi.

Në politikën kosovare ka një ndezje luftarake, që ësht e dëmshme për t , sidomos në këto ditë pandemie. Nga njëra anë është qeveria në detyrë e Kurtit, në anën tjetër katër forca të tjera politike. Të dyja palët thirren në Kushtetutë dhe në nene të ndryshme. Të dyja palët e interpretojnë sipas dëshirës dhe si duket, edhe një herë do të jetë Gjjykata Kushtetuese që do të vendosë.

Deri atëherë do të rrjedhin shumë ujra dhe javë të gjata dhe luksi për të bërë politikë në kto ditë nuk do të rëdoj as tek qeveritarët e as tek opozitarët.

Partitë politike shqiptare heshtën në këto ditë. Mirë bënë. Ndërhyrja e tyre nuk do të ishte e dobishme, në të kundërtën do të ishte e dëmshme dhe negative. Do të sillte dëm.

Zërat medialë nga Shqipëria që bënë gjithëfarë thirrjesh, mos i merrni seriozisht. Askush nuk e ka mendjen tek ato, sidomos kur thirrësit janë të njohur për thirrje të tilla, ndërsa vetë rrinë në baret luksozë dhe vëzhgojnë nga lart se çfarë ndodh poshtë.

Shqipëria politie heshti jo se ishte pandemia dhe se kanë zënë mend nga ngjarjet. Lidhjet e shumëfishta dhe të veçanta që kanë me parti të veçanta dhe ndërlidhjet politike mes liderëve, edhe kur përfaqësojnë forca të ndryshme politike, i detyroi të heshtin.

LSI nuk mund të ishte pro Kurtit ,pasi do i zemërohej AAK e Haredinajt.

PS nuk do të mund të mbështeste Kurtin, pasi ka lidhjet e saj me Thaçin dhe, mbështetja hapur e proçesit do të ishte një dëshmi, qoftë edhe fiktive se kush është pas kësaj lëvizje.

PD nuk mund të dilte kundër LDK-së, pasi miqësia është e vjetër.

Kështu ndodh kur miqësitë vetjake mbizotërojnë politikën.

Çfarë do të ndodhë në Kosovë në ditët e ardhshme është vështirë të merret me mend!

Askush nuk e di nëse do të ketë zgjidhje apo zgjedhje!

Dihet vetëm se ata që do të humbin do të jenë qytetarët e Kosovës, ndërsa një elitë korruptive do të marrë frymë lirisht, ndërsa nacistët e politikës do të vrapojnë të grumbullojnë turmat.

