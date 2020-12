Kosovë/ Cila është dobia e një gjykate të posaçme dhe a ia vlen të hiqet qafe?

Nga Serge Métais*

Duhet ta pranojmë që gjykata e posaçme për Kosovën e tregoi dobinë e vet. Ajo dha mundësi për të vërtetuar se pretendimet lidhur me trafiqe organesh janë përnjëmend një batakçillëk. Dhe vërtet, tek aktakuza[i] as që bëhet fare fjalë për trafiqe të pretenduara organesh të marra nga robër serbë. Hetimi nuk ka zbuluar dot asgjë ku të mund të mbështetej një akuzë për krime aq të turpshme.

Mirëpo, vetëm me kaq mbaron dobia e këtij juridiksioni të posaçëm të ngritur në vitin 2015 mbi bazë ligjesh të votuara nga Parlamenti i Kosovës. Dhe kjo, nën trysninë miqësore euroatlantike. Tani, ai është i papërligjur. Siç e kemi përmendur tashmë, do të ishte e udhës që Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Posaçëm të mbyllen dhe dosja e akuzës të transferohet në Kosovë. Procesi do të mund të vazhdonte aty. I delokalizuar në Hagë për arsye të cilat nuk qëndrojnë më, ai do të mund të rilokalizohet në Kosovë.

Le ta marrin tani në shqyrtim këtë propozim! Duhet ta saktësojmë që nuk është fjala as për të mbyllur një gjykatë penale ndërkombëtare, as për të ndërprerë një procedurë gjyqësore.

Gjykata e Posaçme është një institucion i Kosovës

Gjykata e Posaçme për Kosovën (Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Posaçëm) nuk është një gjykatë penale ndërkombëtare. Ajo nuk është as Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (GjPNJ), as ndonjë juridiksion i posaçëm që rrjedh nga kjo e fundit. GjPNJ-ja u krijua më 25 maj 1993 përmes Rezolutës 827 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe u shkri më 31 dhjetor 2017. Misionet e saj mbeturinore iu transferuan një institucioni të quajtur “Mekanizmi mbeturinor për Gjykatat Penale Ndërkombëtare”, i cili nuk ka të bëjë aspak me Gjykatën e Posaçme për Kosovën.

Gjykata e Posaçme për Kosovën nuk është aspak ndonjë juridiksion i posaçëm i Gjykatës Penale Ndërkombëtare (GjPN). Vendndodhja e saj në Hagë, njëlloj si GjPN-ja, nuk nënkupton kurrfarë varësie.

Gjykata Penale Ndërkombëtare është sot i vetmi juridiksion penal ndërkombëtar i përhershëm dhe me prirje të përbotshme. Ajo është e ngarkuar të gjykojë personat e akuzuar për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. GjPN-ja është e themeluar mbi bazën e një traktati ndërkombëtar të quajtur “Statuti i Romës”, të hyrë në fuqi më 2002, pas ratifikimit të tij nga 60 shtete. GjPN-ja nuk mund t’i trajtojë pretendimet për trafik organesh që paskësh ndodhur diku rreth verës së vitit 1999, sepse kompetencat e saj nuk janë prapavepruese.

Për ta kuptuar se çfarë është, në realitet, Gjykata e Posaçme për Kosovën, duhet të kthehemi te rrethanat pas miratimit të raportit Marty. Emocioni që ngjalli ai raport, i votuar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, në fillim të vitit 2011, ishte shumë i fuqishëm. Ai u miratua nga 169 përfaqësues të shteteve anëtare. Pati vetëm 8 vota kundër dhe 14 abstenime. Të njëmbëdhjetë francezët, nga të gjitha kahet politike, votuan në favor. Të gjithë gjermanët, të gjithë belgët, të gjithë holandezët, etj., votuan në favor. Është për të ardhur keq për atë farë syleshtësie, mungese mprehtësie apo thjesht maturie kritike të përfaqësuesve tanë përballë atij manipulimi të ndyrë. Por ky ishte një realitet që, me hir a me pahir, duhej pranuar.

Pikërisht, mbi bazën e pretendimeve të raportit Marty, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën, në shtator 2011, të krijonin një “Grup të Posaçëm Hetimor” (Special Investigative Task Force). Për drejtimin e tij, u ra dakord të caktohej një prokuror amerikan, Clint Williamson.

Parlamenti i Kosovës miratoi, në maj 2012, një ligj për bashkëpunimin me këtë Task Force, çka i dha mundësi kësaj të fundit të kryente një hetim penal të pavarur rreth pretendimeve që përmbante raporti Marty. Madje, për të përforcuar pavarësinë dhe anën konfidenciale të këtij procesi, Grupi i Posaçëm Hetimor përbëhej ekskluzivisht nga një personel evropian dhe amerikan.

Më 29 korrik 2014, pas më shumë se dy vjet hetimi, prokurori Williamson, gjatë një konference për shtyp në Bruksel, deklaroi që trafiku i organeve nuk mund të vërtetohej veçse në “më pak se dhjetë raste”. Ai shtoi: “Të ekzagjerohen shifrat ose të thuhet se çdo serb i vrarë apo i shpallur i humbur është bërë objekt i ndonjë heqjeje organesh nuk i shërben kurrfarë interesi, por vetëm sa shton dëshpërimin e familjeve të personave të humbur, sepse nuk ka asnjë provë të vetme”.

Si nata me ditën në krahasim me ato qindra raste që sugjeronte raporti Marty! Dhe, domethënia e fjalëve “më pak se dhjetë” mund të ishte “zero”. Mirëpo ishte vështirë të ndalej mekanizmi djallëzor. Mbi bazën e elementeve hetimore të Task Force­-s dhe trysnisë së ushtruar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, Parlamenti i Kosovës u detyrua të miratonte nenin 162 të Kushtetutës së saj, si edhe Ligjin për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Posaçëm (Ligjin nr. 05/L-053). Kështu, në vitin 2015, Gjykata e Posaçme për Kosovën zuri vendin e Task Force­-s, e cila i dha fund veprimtarisë së saj.

Kjo gjykatë konsiderohet si me natyrë të përkohshme. Mandati dhe kompetenca e saj janë specifikë. Dhomat e Specializuara janë të lidhura, në çdo nivel, me sistemin gjyqësor të Kosovës: Gjykatën e Shkallës së Parë, Gjykatën e Apelit, Gjykatën e Lartë dhe Gjykatën Kushtetuese. Ato funksionojnë në përputhje me ligjet e Kosovës. Zyra e Prokurorit të Posaçëm, e ngarkuar për hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve që i përkasin kompetencës së Dhomave të Specializuara, është e pavarur.

Ligji për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Posaçëm i jep mundësi këtij të fundit të kërkojë, ndër të tjera, praninë dhe marrjen në pyetje të personave të dyshuar, të viktimave dhe të dëshmitarëve, të mbledhë e të shqyrtojë informata dhe elemente provash, si edhe të marrë vendime për ndjekjen ose për mbylljen e procedurave penale. Zyra e Prokurorit të Posaçëm vepron në mënyrë të pavarur nga Dhomat e Specializuara dhe nga të gjithë prokurorët e tjerë të Kosovës. Është pikërisht kjo Zyrë, e drejtuar sot nga prokurori amerikan Jack Smith, ajo që e ka paraqitur aktakuzën e bërë publike më 4 nëntor.

Tani e dimë që domethënia e fjalëve “më pak se dhjetë” është përnjëmend “zero”: aktakuza nuk përmban absolutisht asgjë rreth pretendimeve për trafik organesh. Është vërtetuar plotësisht tashmë që bashkësia euroatlantike, dhe sidomos Bashkimi Evropian, është mashtruar keqas nga një prej operacioneve më të suksesshme të dezinformimit që prej shembjes së regjimeve komuniste. Mbyllja e Gjykatës së Posaçme për Kosovën nuk ka pse mos të jetë një sanksion normal ndaj tij. Parlamenti i Kosovës mund të marrë vetë vendim për këtë. Përderisa është vetë ai që e ka bërë ligjin për krijimin e kësaj gjykate, ai edhe mund ta zhbëjë atë.

Por gjërat nuk janë aq të thjeshta. Është bërë një punë e madhe hetimore. Nuk ka sesi të vihen në dyshim serioziteti dhe përpikëria e saj. Ekziston një aktakuzë disi boll e rëndë. Procedura gjyqësore nuk mund të ndalet. Ajo duhet të çohet deri në fund.

Të rilokalizohet procedura gjyqësore në Kosovë

Krijimi i Gjykatës së Posaçme, të delokalizuar në Hagë, me personel evropian dhe amerikanoverior, përligjej për dy arsye thelbësore: karakteri veçanërisht i urryer i krimeve të pretenduara (trafik organesh të marra nga robër serbë) dhe mbrojtja e dëshmitarëve.

Tani e dimë që ajo nuk do të ketë për të gjykuar për pretendime trafiku organesh. Ajo për çka do t’i duhet të gjykojë, ajo çka përmban aktakuza, është me një natyrë tjetër. Krimet e pretenduara janë keqtrajtime robërish, akte torture, ekzekutime pa gjyq, vrasje “tradhtarësh”, “bashkëpunëtorësh të armikut” apo thjesht kundërshtarësh politikë të hamendësuar. Këtu nuk është fjala për t’i vënë këto vepra në diskutim apo për t’i renditur sipas ndonjë shkalle serioziteti në krahasim me trafikun e organeve të marra nga robër. Edhe aq, ato mund të cilësohen njëlloj si “krime lufte” ose “krime kundër njerëzimit”. Thjesht, ato krime janë të tjera. Dhe pikërisht për këtë arsye, ato nuk ka përse të gjykohen në Hagë. Procesi mund të rilokalizohet në Kosovë.

Në fakt, gjithçka që përmban aktakuza e tanishme është e njohur dhe e dokumentuar mirë, pas më shumë se njëzet vjetësh që prej përfundimit të luftës. Shumë prej krimeve të pretenduara janë gjykuar tashmë në kuadër të juridiksioneve të tjera: GjPNJ-së ose gjykatave të Kosovës, në kohën e UNMIK-ut (Misionit të Përkohshëm të Kombeve të Bashkuara) e pastaj të EULEX-it (Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit). E reja është që, kësaj radhe, të akuzuarit nuk janë më komandantë vendorë, aktorë të drejtpërdrejtë të krimeve të kryera. Tanimë janë udhëheqësit më të lartë të UÇK-së ata që po akuzohen se i paskan urdhëruar ose mbuluar krimet. I takon Drejtësisë kosovare, në Kosovë, të gjykojë rreth fajësisë së tyre.

Mbyllja e Dhomave të Specializuara dhe të Zyrës së Prokurorit të Posaçëm nuk mund të merret në konsideratë pa i përkufizuar më parë me saktësi modalitetet e transferimit të dosjes së akuzës në Kosovë. E mira është që të lidhet një marrëveshje ndërmjet qeverisë së Kosovës, në njërën anë, dhe Bashkimit Evropian e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në anën tjetër. Mirëpo problemi është se nismën për një gjë të tillë nuk do ta marrin as udhëheqësit evropianë, as ata amerikanë. Ata janë të zënë me boll halle të tjera. Procesi i parashikuar në Hagë ka mundësi të mos fillojë përpara vitit 2022. Ai mund të zvarritet pa fund. Askush nuk do të bëhej merak. Asgjë nuk do të lëvizë, në të vërtetë, për aq kohë sa të mos ketë trysni nga ana e Kosovës.

Atëherë, çfarë duhet bërë? Një hap i parë do të ishte një rezolutë e votuar nga Parlamenti i Kosovës me kërkesën për mbyllje të Gjykatës së Posaçme dhe rilokalizim të procesit në Prishtinë. Ky do të ishte një sinjal i fuqishëm alarmi… në pritje të një projektligji i cili do ta zhbënte atë që ka bërë ligji i vitit 2015 dhe do t’i organizonte modalitetet e transferimit të dosjes së akuzës në Kosovë.

Shqipëroi Arben Leskaj

*) Autor i librit Histoire des Albanais. Des Illyriens à l’indépendance du Kosovo (Histori e shqiptarëve. Nga ilirët deri te pavarësia e Kosovës) të botuar në Francë më 2006 nga shtëpia botuese Fayard e të përkthyer edhe në shqip e në bullgarisht.

[i] Aktakuza kundër Hashim Thaçit dhe tre ish-udhëheqësve të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës është bërë publike më 4 nëntor. Ajo mund të lexohet në sajtin “Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office”. Shih çështjen me numër KSC-BC-2020-06.