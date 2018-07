Kosovë-Shqipëri-Serbi, Daçiç: Problemet të zgjidhen mes shteteve amë

Ministri i Jashtëm serb, Ivica Daçiç ka deklaruar gjatë konferencës “Shqipëria dhe Serbia me ç’rrugë do të ecim” se Serbia është e qartë për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit dhe se qëllimi i saj është gjetja e një zgjidhjeje të mesme në konfliktin me Kosovën.

Ai e mbrojti idenë se popujt në fjalë duhet të nxjerrin mësime nga e kaluara, ndonëse e pasoi këtë ide me deklaratën se Serbia do të vijojë aktivitetin diplomatik për tërheqjen e njohjeve.

“Në Kosovë është origjina jonë dhe rrënjët e shtetësisë sonë. Beogradi nuk e sheh çështjen e Kosovës si diçka të zgjidhur”, tha ai.

Daçiç vijoi të thoshte se problemet duhet të gjejnë zgjidhje fillimisht mes shteteve amë, pasi Serbia dhe Kosova duhet të jenë të vetdijshme për pasojat që mund të sjellë mos zgjidhja e tyre.

““Unë kam qenë gjithmonë për atë që problemet të zgjidhen në mes të shteteve amë, pasi në Prishtinë jetojnë shqiptarët dhe jo kosovarët. Ne duam marrëdhënie të mira me Tiranën, kurse me Prishtinën duam të zgjidhim një problem konkret që kemi. Sigurisht që do të ketë shume problem edhe për Serbinë edhe për Kosovën nëse nuk zgjidhet problemi, e sidomos në rrugën drejt BE-së. Për këtë duhet të jemi të vetëdijshëm edhe ne në Beograd edhe ata në Prishtinë.

Kjo do të thotë se duhet gjetur një zgjidhje afatgjatë dhe e qëndrueshme që do të largojë problemet. Jo vetëm në marrëdhëniet mes serbëve dhe shqiptarëve, por edhe ato që kanë të bëjnë me rrugën evropiane të Serbisë, por edhe atë që Kosova mendon se është zgjidhur. Është i nevojshëm kompromisi dhe një zgjidhje e mesme”, u shpreh më tej ai.

s.a/dita