Kotzias viziton të enjten Tiranën

Ministri i jashtëm i Greqisë, Nikos Kotzias, do të vizitojë Tiranën ditën e enjte.

Ai do të zhvillojë një takim me Ministrin për Europën dhe Punët e Jashtme, Ditmir Bushati. Sipas mediave greke, takimi do të zhvillohet për të diskutuar marrëveshjen e detit mes dy vendeve.

Burime për Vizion Plus bëjnë me dije se ministri Koztias do të takohet me Bushatin në Ministrinë e Jashtme.

Ditën e enjte shefi i diplomacisë greke do të shkojë në Vjenë për t’u takuar me homologun e tij maqedonas Nikola Dimitrov, si dhe me ndërmjetësuesin e OKB-së për emrin e Maqedonisë Methju Nimiç.

Përpara se të shkojë në Vjenë, Kotzias do të ndalojë në Tirane.

Vizita e tij në kryeqytetin shqiptar vjen pas shtyrjes së vizitës së kryeministrit grek, Aleksis Cipras, që ishte planifikuar në fillim të prillit.

