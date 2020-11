“Krah për krah”, Yuri Kim takim me Ramën në Kryeministri, zbulon për çfarë diskutuan në 30 minuta

Ambasadorja Kim ka zhvilluar një takim me kryeministrin Edi Rama, ku bën të ditur se kanë diskutuar për mënyrat se si mund të ecet para për të çuar para marrëdhëniet shqiptaro-amerikane.

“Sot patëm një diskutim të shkëlqyeshëm me Kryeministrin Edi Rama për të rishikuar progresin e fundit në marrëdhëniet Shqipëri, Amerikë dhe për të diskutuar mënyra për të ecur përpara në bashkëpunimin tonë mbi Demokracinë, Mbrojtjen dhe Biznesin. Shumë mundësi (por edhe punë e vështirë!) Përpara për partneritetin tonë! #KrahPerKrah”, shkruan ambasadorja Kim.

Had an excellent discussion today with PM @ediramaal to review recent progress in 🇺🇸 🇦🇱 relations & to discuss ways to move forward on our cooperation on Democracy, Defense & Business. Lots of opportunity (but also hard work!) ahead for our partnership! #KrahPerKrah

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) November 9, 2020