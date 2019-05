Krahasoi beben e Harry-Meghan me shimpanzenë, shkarkohet prezantuesi i BBC Radio

Prezantuesi Danny Baker, një nga personalitetet e BBC-së në Britaninë e Madhe është pushuar menjëherë nga puna pasi bëri krahasimin më pa vend për djalin e sapoardhur në jetë të çiftit mbretëror Harry- Meghan.

Shkak u bë një “cicërimë” në rrjetin social “Tëitter”, që më pas u fshi, ku shfaqej një foto e një çifti që mbante prej duarsh një shimpanze të veshur me rroba, e që shoqërohej me fjalët “Bebja mbretërore del nga spitali”.

Sulmi ndaj fëmijës së Dukës dhe Dukeshës së Sussex shkaktoi një “lumë” kritikash, kryesisht sepse ironizohej me prejardhjen e dukeshës, nëna e së cilës Doria Ragland është shtetase afro-amerikane.

Shefat ekzekutivë të BBC-së u shprehën se prezantuesi tregoi “një gabim tejet serioz në gjykim”. Një gabim që e kuptoi edhe vet Baker, pavarësisht se me shumë vonesë, pasi dëmi tashmë ishte bërë.

Statusin e tij, ai e quajti “një gabim të pafalshëm, padyshim”, teksa shtoi se kërkonte ndjesë. “Do të kisha përdorur të njëjtën foto të kotë edhe për çdo fëmijë tjetër nga familja mbretërore, apo për fëmijën e Boris Johnsonit, apo edhe për fëmijën tim. E mendova si një foto argëtuese, ndaj nuk ishte në kontekstin negativ”, u justifikua më tej ai.

Once again. Sincere apologies for the stupid unthinking gag pic earlier. Ëas supposed to be joke about Royals vs circus animals in posh clothes but interpreted as about monkeys & race, so rightly deleted. Royal ëatching not my forte.

Also, guessing it ëas my turn in the barrel.