Kreditë e bizneseve, Rama: Zgjidhja që sot, do firmos me Guvernatorin

Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se sot do të firmosë një dokument me Guvernatorin e BSH, Gent Sejko për kreditë e bizneseve.

Lidhur me ankesat që më kanë dërguar disa prej jush, të cilët kanë hasur sot vështirësi nëpër banka për këstet e kredive të biznesit që gjendet në vështirësinë e luftës, sapo kam folur me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë.

Brenda pak orëve një grup i përbashkët pune do të shkruajë një dokument të përbashkët, që unë dhe guvernatori do ta firmosim sot për të adresuar qartë dhe prerë këtë hall me bankat!

Rrini të qetë dhe bëni durim, Italia masat ekonomike i mori pas një muaji, sepse nuk është 7×7=42 kjo punë, ndërsa ne do t’i kemi gati këtë javë! Kurse biznesi që ka hallin e kësteve me bankat, do ta ketë zgjidhjen sot!

Kryeministri garanton qytetarët se ai është në anën tyre.

Na i bëni hallall shqetësime të tilla dhe mos e vini asnjë sekondë në dyshim se mua më keni në krah dhe me sytë e veshur hapur ditë-natë për të lexuar e dëgjuar hallet tuaja!

Ju të gjithë jeni familja ime në këtë luftë dhe asgjë që do ta bëja për familjen time, nuk do ta le pa bërë për ju! me mish e me shpirt!

