Kremlini, interesat amerikane dhe vendet si Shqipëria. Si pritet të sillet presidenca e Joe Biden me Rusinë dhe grackat që ai duhet t’i shmangë që në fillim

Pas fitores së Luftës së Ftohtë nga Perëndimi, çdo administratë amerikane që ka ardhur ka besuar se zotëronte formulën magjike për ta kthyer Rusinë në një partner strategjik. Dhe çdo herë, ajo është mashtruar nga Kremlini dhe ka përfunduar duke u përpjekur të vërë nën kontroll një tjetër akt të agresionit rus.

Presidenca e Joe Biden mund të shmangë gracka të tilla që në fillim, duke krijuar një politikë më të fortë që ul ambiciet e Moskës dhe rrit (fuqinë) penguese të NATO-s.

Gjatë presidencës së tij, Donald Trump besonte se ai mund të vendoste marrëdhënie bashkëpunimi me Presidentin Vladimir Putin, por ekipi i tij i sigurimit kombëtar e parandaloi nga rënia në naivitet. Për fat të mirë, ata e kuptuan që Rusia ishte një kundërshtar madhor, që sfidon ndikimin e SHBA dhe sigurinë e Aleatëve.

Presidenti Biden duhet të shmangë kurthin në të cilin Presidenti Barack Obama u zhyt gjatë mandatit të tij të parë, kur ndoqi (rrugën e) një “rivendosje” me Moskën me shpresën e dëshpëruar se një tregues mirësie do ta zbuste kundërshtarin e Amerikës.

Kremlini po ndjek një strategji shumë-planëshe për të copëtuar Perëndimin dhe për të përçarë Amerikën. Paqësimi veçse ndihmon Rusinë për të arritur këtë qëllim, veçanërisht sepse ai parashtrohet mbi dy supozime të gabuara: 1) se Rusia ka interesa legjitime për sigurinë e Europës dhe 2) se Uashingtoni mund të krijojë një partneritet produktiv me Moskën.

Planet revizioniste të Rusisë kanë qenë të qarta që kur Moska hartoi Traktatin e saj të Sigurisë Europiane, pas pushtimit të Gjeorgjisë në 2008. Aty deklarohej se vetë Rusia mund të garantonte sigurinë e ish-satelitëve të saj europianë. Traktati u refuzua nga të gjitha shtetet fqinje, por qëllimet kryesore të politikës së Kremlinit kanë mbetur të pandryshuara: kontrolli strategjik i të gjithë zonës post-Sovjetike, neutralizimi i NATO-s dhe kufizimi i rolit të Amerikës në Europë.

Moska kërkon të imponojë dominimin e saj duke sulmuar dhe copëtuar Gjeorgjinë e Ukrainën dhe është e gatshme të fusë plotësisht në dorë Bjellorusinë. Tani është duke injektuar trupa në Azerbajxhan, nën mbulesën e një misioni paqeruajtës në luftën për Karabakun.

“Interesat legjitime” e shpesh-trumbetuara të Rusisë janë në të vërtetë pretendime për të pasur nën kontroll politikat e jashtme dhe të sigurisë së fqinjëve së saj, që dikur ishin pjesë e perandorisë sovjetike. Për më tepër, fushata e pafundme për trazira politike, shoqërore, ekonomike dhe informative është përllogaritur për të dobësuar institucionet dhe vullnetin e Perëndimit.

Një supozim tjetër i gabuar që përsëritet nga administratat amerikane që vijnë (në pushtet) është se Uashingtoni mund të punojë në mënyrë konstruktive me Kremlinin e Putinit, për sa i përket përballjes me sfidat globale. Një përjashtim, për të cilin të dy palët kanë interes është zgjatja e marrëveshjes New START mbi mos-përhapjen bërthamore, e cila skadon në shkurt 2021.

Por Uashingtonit i duhet të jetë i kujdesshëm dhe të mos lejojë që Moska të fitojë avantazh strategjik bërthamor. Pothuajse në çdo fushë tjetër, Moska kultivon në mënyrë aktive konflikte përmes të cilave sfidon ndikimin e Amerikës.

Kremlini minon sigurinë energjetike të Europës dhe korrupton politikanët perëndimorë. Ai, vazhdimisht, kërcënon aleatët e NATO-s përgjatë krahut lindor përmes grumbullimeve ushtarake, stërvitjeve të papritura dhe shkeljes së kufijve. Ai i ushqen konfliktet e armatosura për të mbajtur fqinjët pa stabilitet dhe jashtë institucioneve perëndimore.

Mosmarrëveshjet etnike, fetare dhe kombëtare në Ballkanin Perëndimor, të cilat Uashingtoni dhe Brukseli përpiqen t’i zgjidhin, ai i nxit. Moska nuk i përmbahet marrëveshjeve ndërkombëtare, pasi qëllimi i saj në të gjitha negociatat është të mashtrojë kundërshtarin që t’i lëshojë pe në lidhje me agresionin e saj pararendës.

Kjo është qartësisht e dukshme në Ukrainë, Gjeorgji dhe Moldavi.

Në mënyrë që t’i kundërpërgjigjet ambicjeve të Rusisë, SHBA-së i duhet të hartojë një politikë më këmbëngulëse dhe në bashkëpunim të ngushtë me Aleatët.

Shtëpia e Bardhë e Biden mund të përqendrohet në dobësitë thelbësore që Kremlini i shfrytëzon në avantazhin e vet, përfshi dezinformimin, korrupsionin dhe financimin e ekstremizmit të djathtë dhe të majtë.

Ndikimi i Moskës, gjithashtu, mund të kufizohet duke forcuar praninë parandaluese ushtarake përgjatë krahut lindor të NATO-s, duke përfshirë Gjeorgjinë në NATO, duke i ofruar një rrugë drejt anëtarësimit Ukrainës, duke inkurajuar reforma që lehtësojnë integrimin më të shpejtë në BE për vendet e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, dhe duke mbështetur të drejtat e njeriut, demokracisë, vetëvendosjen rajonale dhe federalizmin e mirëfilltë brenda Rusisë.

Kremlini do t’i propozojë Biden marrëveshje gjeopolitike që mund të duken tërheqëse, por do të jenë planifikuar për të rritur ndikimin e Rusisë në kurriz të Amerikës. Ai gjithashtu do ta nxisë të heqë sanksionet ekonomike ndaj oligarkëve dhe ndërmarrjeve shtetërore të përfshira në ofensivat anti-perëndimore të Moskës. Politikat e SHBA nuk duhet të sakrifikojnë sigurinë trans-Atlantike me shpresën e dëshpëruar se Rusia mund të kthehet në një partner të besuar.

“Rivendosja” e fundit me Moskën në 2009 uli mbrojtjen perëndimore dhe arriti kulmin me pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Një qasje tjetër dashamirëse thjesht do t’i ndezë (Rusisë) dritën jeshile për sulme të mëtejshme ndaj shteteve fqinje dhe demokracive perëndimore.

